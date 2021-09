Chivas consigue victoria en el Clásico Tapatío

Se mantiene el invicto de Chivas Femenil después de ocho jornadas en el Grita México A21. Guadalajara gana su segundo Clásico Tapatío al hilo, venciendo por 1-0 al Atlas. Alicia Cervantes marcó la diferencia en el juego con penal al 57′.

El cotejo inició con gran ritmo en la cancha del Estadio Akron. Chivas avisó muy temprano en pelota que le dejó Joseline Montoya a Alicia Cervantes, quedó mano a mano y no pudo aprovechar, gracias a un gran achique de Gaby Paz al 3′. La respuesta de Atlas Femenil llegó al 16′ en centro raso de Alison González, Joana Robles remató en el área y mandó el remate al travesaño.

Chivas se mantuvo con el dominio de la esférica y agobiando la portería de las Rojinegras. Al 20′ volvieron a tener una muy clara con jugada individual de Joseline Montoya que aprovechó un error defensivo para ingresar al área, pero al momento del disparo lo mandó por un costado. No hubo para más en el primer lapso, quedando el empate sin goles.

Para la parte complementaria Chivas demostró seguir mejor en la cancha y una vez más Joseline Montoya avisó pero no pudo rematar de cara al arco. Llegó la jugada que marcó el partido al 56′ en penal de Julissa Dávila sobre Gabriela Valenzuela, que no dudó en marcar la central Katia García. Alicia Cervantes no falló en el intento desde el manchón penal para abrir el marcador al 58′.

Viéndose abajo en el marcador, Atlas apretó para buscar igualar el marcador. El ataque visitante apareció hasta el 80′ en remate de fuera del área de Joana Robles, Celeste Espino dejó rebote, pero alcanzó a reaccionar para evitar el contrarremate. Un minuto después apareció Alison González con cabezazo que pasó apenas a un lado.

No hubo más opciones para el conjunto de Atlas y ahora llegan a cinco partidos sin ganar, buscando acabar con la mala racha la próxima jornada en la visita a San Luis. Chivas seguirá con el invicto y en la siguiente fecha visitará a Santos.