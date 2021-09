Cae Chivas ante el sotanero Querétaro

Chivas deja dudas y un mal sabor de boca, de cara al Clásico Tapatío.

El Guadalajara cayó 1-0 frente al Querétaro, perdió el invicto de visitante y cortó la racha de cinco partidos sin recibir gol, a tres días del encuentro contra el acérrimo rival de Ciudad.

Los Gallos, por su parte, dejaron el sótano de la Liga MX a costa del Rebaño. Ahora tienen 9 puntos y las Chivas se estancaron en la mitad de la tabla con 14 unidades.

Después del primer paso dado en el Clásico Nacional, el cuadro tapatío volvió a retroceder ante el Querétaro. Como si tratara de un «flashback», de nueva cuenta no jugaron bien y siguen sin tener gol.

El técnico Marcelo Michel Leaño realizó cuatro cambios en su once titular, uno de ellos obligado por la lesión de Isaac Brizuela. Volvieron Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga y Fernando Beltrán; por Hiram Mier, Miguel Ponce y Jesús Molina.

El conjunto rojiblanco prácticamente no inquietó a Washington Aguerre en el primer tiempo. Lo más peligroso fue por parte de los locales con un remate de Daniel Cervantes que atajó Raúl Gudiño.

Al 35 ‘, el árbitro Luis Enrique Santander suspendió momentáneamente el partido por tormenta eléctrica en el Estadio La Corregidora. Cerca de una hora estuvo detenido el juego y tras su reanudación, Uriel Antuna tuvo la primera oportunidad que no supo definir.

Al arranque del segundo tiempo, los Gallos lograron abrir el marcador, al 48’, en una media vuelta de Jonathan Dos Santos que acabó con los 446 minutos de imbatibilidad de Gudiño en su meta.

Chivas intentó generar al frente en los siguientes minutos, pero de nueva cuenta cuando pisaron el área, Antuna impactó su disparo en el cuerpo del arquero uruguayo.

Los visitantes intentaron con tiros de larga distancia. Primero Ponce y contra remate que desperdició César Huerta. Después, Eduardo Torres y atajada de Aguerre.

Con la derrota a cuestas, Chivas deberá demostrar el sábado ante Atlas que la mejoría mostrada en el primer tiempo ante el América no fue un espejismo.