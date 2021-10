Busca Chávez rehabilitar a «El Mago» González

Un video reveló que el ex boxeador mexicano Miguel Ángel González, ahora de 51 años, no la está pasando nada bien

«El Mago» está por cumplir 51 años de edad y anda por las calles de la Ciudad de México.

Un video reveló que el ex boxeador mexicano Miguel Ángel González no la está pasando nada bien. Se le puede observar en mal estado, y fuentes consultadas confirmaron que fue grabado en calles de la CDMX.

«Tengo entendido que varia gente lo ha tratado de ayudar pero no ha querido, se resiste», dijo una fuente.

Julio César Chávez, quien enfrentó a Miguel en la Plaza de Toros México en 1998 –empate–, pidió en redes sociales que ayuden a localizar al peleador.

«Hola amigos si alguien puede localizarme a Miguel Ángel Gonzales con gusto lo ayudo a que se recupere en mi clínica Baja del sol lo quiero ayudar», escribió.

González fue campeón del mundo y su última pelea fue en 2006. Tuvo una marca profesional de 51-5-1, 40 KO’s.

Enfrentó a boxeadores de primer nivel como JC, Óscar de la Hoya, Kostya Tszyu, entre otros.