Anuncia gobernador Alfonso Durazo creación de Guardia Estatal

Aseguró que regresará la sobriedad al ejercicio del poder público y que se crearán oportunidades para todos, especialmente para quienes menos tienen

Regresaremos a la sobriedad el ejercicio del poder público y la decencia al Gobierno del Estado, dijo en su primer mensaje como gobernador constitucional, Alfonso Durazo Montaño a unas horas de asumir el cargo en donde anticipó que creará la Guardia Estatal en sustitución de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

En el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno emitió el primer discurso como Jefe del Ejecutivo Estatal, destacando que este 12 de septiembre se terminó el sexenio de 30 años del cual nadie llorará su partida porque su herencia ha sido trágica y no obstante los desafíos que existen ve el futuro con optimismo.

Aseguró que no se encandilarán con los reflectores, entre sus colaboradores no habrá farsantes y ninguno se convertirá en uno de esos turbios personajes políticos de biografías convenientemente maquilladas.

Quienes lo acompañarán en el gobierno les demanda honestidad absoluta, humildad, sencillez y extrema sensibilidad social y política para responder al mandato de cambio, para que Sonora sea nuevamente tierra de oportunidades, resaltó

“Me he preparado toda mi vida para la responsabilidad que hoy asumo, cumplir con las expectativas de renovación que hoy anima a las y los sonorense, que no quede duda, mi compromiso fundamental es de carácter ético, me dedicaré a fondo a desterrar lo vicios y negligencias del actual régimen”, añadió.

Resaltó que hay un rezago en todas las instituciones, solamente en la Policía Estatal cuenta con solamente mil elementos para atender a todo el estado, realmente se requiere de seis mil, por ello se creará la Guardia Estatal de Seguridad y se apoyará presupuestalmente.

Con una inversión de 800 millones de pesos que se obtendrán a través de un programa de ahorro en el gasto, la nueva corporación pasará de tener mil elementos actuales a dos mil en el primer año de gobierno, hasta alcanzar cuatro mil efectivos en 2027.

“Se recibió un estado arrasado por los malos gobiernos, por décadas Sonora fue botín de voraces jerarcas, el gobierno fue manejado como un rancho encargado a un voraz caporal, gobierno que se decían distintos en el fondo resultaron idénticos, estuvieron marcados por la corrupción, el despilfarro, el derroche , los lujos y las fantasías, guiados por un capitalismo de cuates”, argumentó.

Antes de la pandemia, la economía marchaba mal en el estado, entre 2015 y 2020 se contrajo 1. 9 por ciento y en cambio en las demás entidades fronterizas el crecimiento fue positivo; en tanto, en los últimos cuatro años se crearon solamente una cuarta parte de los empleos requeridos en la entidad.

Entre 2016 y 2020 Sonora captó solo mil 746 millones de dólares de inversión extranjera directa, ocupando el último lugar entre los estados fronterizos, reiteró Durazo Montaño.

En materia de bienestar no hay buenas cuentas, casi uno de cada tres sonorenses vive en condiciones de pobreza, realidad que aumentó 27 % en los últimos 12 años.

Referente a seguridad, comentó que en el año 2020, Sonora registró una tasa de cuatro homicidios por cada cien mil habitantes, con alzas consecutivas en los últimos cuatro años, no obstante por los esfuerzos realizados por el gobierno federal, la Guardia Nacional triplica el número de elementos de la policía estatal.

Los números del Inegi, principal referente en el país, hablan de un sexenio perdido, aseguró el mandatario estatal, al subrayar que de acuerdo a la institución los ciudadanos perciben el mismo nivel de corrupción del sexenio que recién concluyó al que le precedió del 2009 al 2015.

Asimismo, aseguró que en Sonora habrá oportunidades y bienestar para todas y todos, pero a los que nunca les ha tocado nada ahora serán prioridad, dijo el mandatario.