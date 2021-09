Alertan sobre riesgos de comprar en línea

Comprar y vender en redes sociales puede ser más accesible, pero también implica el riesgo de convertirse en víctima de un delito, indicó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Con la pandemia, una de las formas que encontraron los comerciantes para continuar con sus ventas fue mediante la venta en internet de manera informal.

Aunque Facebook, por ejemplo, tiene un apartado para compras y ventas en línea, la mayoría prefiere no usar ese espacio para no pagar la comisión por las ventas, aunque sea más seguro, explicó Sandra García, policía segundo de la SSC, adscrita a la Policía Cibernética.

Señaló que hay que tener en cuenta que los ciberdelincuentes aprovechan estas situaciones para seguir cometiendo fechorías y distintos delitos.

En lo que va de este año, la Policía Cibernética ha recibido 2 mil 800 reportes relacionados con este tipo de fraudes.

El encuentro entre un vendedor y comprador puede poner en riesgo la integridad de ambos, señaló García.

Para los vendedores el riesgo es que les paguen con cheques sin fondos, pues llegan a validarse hasta dos días, pero ellos ya enviaron o dieron el producto y hasta después se dan cuenta de que han sido defraudados. Por eso recomiendan que hasta no ver reflejado el pago hagan la entrega.

Otros dan comprobantes de depósitos editados para fingir que ya pagaron por el producto.

También pueden ser víctimas de asalto u otro delito, dijo la agente. En ese caso, la recomendación es que las personas se queden de ver en un lugar público donde haya mucha gente, como una plaza o una estación del Metro.

Es el caso de un hombre que iba a vender un celular a una persona desconocida tras quedar de acuerdo mediante internet. Lo entregaría al conductor de un taxi por aplicación en la Avenida Antigua Vía La Venta y calle Maracucho, Colonia La Joya, Alcaldía Álvaro Obregón.

Al contactarse de nuevo con el comprador, éste le exigió que le entregara todas sus pertenencias al conductor de la unidad, pero denunció con policías de la PBI y detuvieron al conductor.

Ante esos casos recomendó usar otros medios de venta que garanticen el pago, interactuar con compradores que tengan calificación positiva y pedir referencias en los grupos de compraventa.

Otra modalidad es realizar el pago contra entrega. En caso de enviar el producto por sus medios deben verificar que el artículo sea el publicado a través de pedir videos o fotografías, así como las dimensiones y características detalladas.