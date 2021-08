Vence la Liga MX vence a la MLS

La Liga MX superó a la MLS en el Skill Challenge del All Star Game 2021. El estadio Banc of California abrió sus puertas para albergar uno de los eventos más entretenidos de la semana del All Star Game, el Concurso de Habilidades, este contó con la presencia de 16 jugadores y fue la antesala del Juego de Estrellas entre ambas ligas.

El equipo representante de la liga mexicana, conformado por Rubens Sambueza, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Pedro Alexis Canelo, Rogelio Funes Mori, Diego Valdés, Nahuel Guzmán y Alfredo Talavera fue asesorado por Jorge Campos, mientras que el cuadro estadunidense; Nani, Diego Rossi, Lucas Zelarayán, Raúl Ruidíaz, Rodolfo Pizarro, Ricardo Pepi, Matt Turner y Andre Blake, fueron dirigidos por Cobi Jones.

Ambos equipos hicieron gala de sus talentos con alguna que otra jugada de fantasía a lo largo de cinco pruebas, el vencedor de cada una, podía acumular un máximo de 5 puntos al final de cada desafío.

La MLS, con Zelarayán, Rossi y Ruidíaz, se llevó el primer reto, el Desafío de Tiro, cuando superó de manera contundente 140 a 62 a Funes Mori, Valdés y Pineda en una dinámica que consistió en disparar desde los once pasos a una serie de objetivos con diferente valor en la portería.

Posteriormente, en el Desafío de Toque, Los jugadores recibieron una serie de balones frente a una mampara con círculos de diferentes puntajes, ahí Los jugadores de la Liga MX, Canelo y Pineda, se reivindicaron con un resultado final de 161 a 134.

El tercer reto fue Cross and Volley, ahí la tarea era rematar el balón de modo espectacular, mientras más vistoso el remate, mayor en puntaje. El mellizo de los Rayados se vio sólido al capitalizar 85 puntos con un par de tijeras que causaron asombro en las gradas, pero Canelo no logró sumar suficiente, por lo que fueron Ruidíaz y Pepi la dupla ganadora.

Cabe señalar que Nahuel Guzmán, de forma histriónica se quejó de un calambre en la pantorrilla y las acciones tuvieron que ser detenidas ante la rechifla de los asistentes.

El penúltimo reto fue el Desafío de Pase, desde la media cancha los jugadores realizaban un tiro con la consigna de introducirlo en alguno de los objetivos colocados a lo ancho del campo.

Pepi, Zelarayán, Rossi y Nani fueron imprecisos en sus tiros, en tanto que Sambueza, Valdés, Canelo y «El Cabecita», estuvieron finos a la hora de ejecutar.

Con un apretado marcador de 16 a 17 se realizó el último ejercicio, Tiro al Poste, la MLS se adelantó en el reto, pero con un espectacular disparo de media cancha de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, la Liga MX se consolidó como campeón del Skills Challenge correspondiente All Star Game 2021.