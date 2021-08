Va Tonatiú López por más retos

Lejos de desanimarse por quedar a sólo tres centésimas de avanzar a la final olímpica de los 800 metros planos en Tokio 2020, Tonatiú López está sumamente motivado, tras demostrar que tiene el nivel necesario para brillar más en la pista.

Este jueves por la mañana –alrededor de las 10:00 horas– arribó a esta ciudad capital el mediofondista olímpico sonorense vía aérea, acompañado por su entrenador Conrado Soto, después de que se ganó el aprecio de todos los mexicanos tras debutar exitosamente en Juegos Olímpicos.

Al momento de llegar, el hermosillense tuvo una cálida bienvenida al aeropuerto internacional “Ignacio L. Pesqueira” a donde se dieron cita miembros de su familia y algunos amigos.

Además, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano felicitó al atleta olímpico a través de una video llamada en donde le hizo saber que su participación en la pista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representó un orgullo para todos los sonorenses.

López Álvarez reconoció que el debut olímpico fue agridulce ya que después de ganar el primer lugar en su correspondiente heat eliminatorio, en la siguiente carrera (en la semifinal) únicamente tres centésimas lo separaron de meterse entre los mejores nueve del mundo en la prueba de 800 metros planos varonil.

“Creo que me quedo con buena sensación, mi primera competencia en Juegos Olímpicos la gané, me quedaré con esa alegría… un poco agridulce la semifinal, tres centésimas nos separaron de llegar a la final, la cual realmente se corrió de una manera que pudo haber sido favorecido por nuestro estilo de carrera, pero todo queda en hubiera. Debemos seguir trabajando para que a la siguiente experiencia olímpica lleguemos mejor”, añadió.

El “Tona” sabía lo duro de la semifinal, sin embargo, aceptó que a final de cuentas el no tener más experiencia ante corredores europeos fue la clave, y aún así logró ubicarse en la cuarta posición.

“Venía ranqueado en quinto y sabía que la semifinal iba a estar difícil por los competidores, de hecho, contra los que corrí en la semifinal fueron medalla de oro y bronce, sabía que iba a estar complicada, a final de cuentas la estrategia no era la adecuada, pero todo fue aprendizaje”, expresó.

“La mayoría de las competencias que tuve en 2021 fueron en Estados Unidos, pero realmente todos compiten en Europa, lo que me hace falta es brincarme al otro lado del ‘charco’ y competir allá. Necesito seguir entrenando, es un ciclo olímpico cargado (rumbo a París 2024), en dos años seguidos hay Mundiales y debemos aprovecharlos para llegar en tono a los Juegos Olímpicos”, agregó.

«Espinita clavada»

Otras de las situaciones que le complicó la semifinal fue la manera en cómo se desempeñaron sus rivales en la pista, con quienes nunca había competido, teniendo que enfrentarse a un compacto pelotón e incluso hubo algunos roces corporales al momento de la carrera.

“Necesito manejarme mejor dentro del bulto; tanto en la semifinal como en la eliminatoria, eso fue lo que me falló, tengo que correr más contra ellos, sí he tenido buenas competencias este año, sin embargo, las hice sólo y no pude codearme con dichos rivales antes de los Juegos Olímpicos, eso es sumamente importante. El año entrante debemos buscar más fogueos de alto nivel al lado de esos atletas y seguir entrenando mejor”, explicó.

Por si fuera poco, la adrenalina que sintió en su debut olímpico sigue en las venas del mediofondista sonorense, pues, después de quedarse a nada de llegar a la final de los 800 metros planos en Tokio 2020, ya está desesperado por regresar a la pista.

“Me quedé con la espinita; en cuanto llegamos a la Ciudad de México lo primero que hice fue ver los resultados de la final y me quedé… ‘ni modo’, ya estamos viendo con mi entrenador la posibilidad de competir en dos semanas en Estados Unidos para liberar todo eso que quedamos debiendo”, dijo.

Jesús Tonatiú comentó que no descansará sino hasta que vea acción en su última competencia del ciclo, programada para el 21 de agosto en Oregon, Estados Unidos, y la cual es importante pues en esa misma pista tendrá lugar el Campeonato Mundial de Atletismo 2022.