Triunfa en el futbol de Kosovo Israel Rivera

Las oportunidades de emigrar al futbol europeo no siempre se presentan en las ligas top y hay quienes se atreven a salir de su zona de confort para cumplir el sueño de jugar en el Viejo Continente.

Este es el caso del potosino Israel Rivera, quien dejó las filas de los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión, para jugar en el FC Llapi de la Primera División de Kosovo, con el cual buscará disputar la Champions o la Europa League.

«Me llamó la atención salir y jugar en Europa, sé que no es Francia, España o Portugal, pero es Europa y quería vivir la diferencia de jugar en México, que nadie me lo contara, vivir yo la experiencia.

«Los objetivos que tenemos aquí como equipo es apuntar a salir campeones de liga, que posteriormente te lleva a la previa de Champions League, es lo que aspira cualquier equipo de Kosovo y creo que se está trabajando bien”, declaró en engrevista.

El anhelo de jugar en un club europeo fue lo que llevó al mediocampista a aceptar a jugar en el FC Llapi, aunque desconociera en su totalidad la liga y el país al que llegaría.

«Contactaron a mí representante, le dijeron que había una oportunidad de venir al futbol de Kosovo, yo ni siquiera sabía dónde estaba ubicado el país cuando me comentó de la oferta, lo que me llamó la atención es que se iba a jugar previo de Europa League y lo tomé como un reto importante, lamentablemente no llegó mi registro para disputar esos encuentros”, aseveró.

El exjugador de equipos como el Atlante o el Querétaro afirmó que no ha sido sencilla su experiencia europea, pues ha padecido el tema del lenguaje.

Ha sido un poco complicada la adaptación, no sé el idioma (albanés) y tampoco mucho inglés, se me ha complicado, a veces las instrucciones del entrenador y la comunicación con los compañeros es difícil, creo que ahorita ya lo estoy llevando mejor, pero me ha costado este mes y medio que he estado acá”, manifestó.

Aunque ha sido duro el acoplarse a un futbol muy distinto al mexicano, «El Cachis», como se le conoce, ha logrado sobreponerse a esto y ya fue campeón de la Supercopa de Kosovo.

«Yo no sabía la importancia de este trofeo para ellos, sabía que era importante llegar, jugar una final y más de titular, pero en el estadio estaban el ministro y el gobernador de Kosovo, entonces fue muy importante ese trofeo para el equipo y para mí ganar algo fuera de México fue algo satisfactorio”, expresó.

Pese a los inconvenientes que se ha encontrado en una liga que no figura dentro de las mejores del balompié europeo, Rivera no duda en recomendar a los futbolistas mexicanos que prueben suerte fuera del país.

«Yo veía lejana la oportunidad de venir a Europa, pero se dio y creo que el nivel de México es bueno, tanto de la Liga de Expansión y no se diga de la Primera División, entonces yo creo que sí más mexicanos vinieran a jugar acá, marcarían diferencia en cualquier equipo sin duda, yo les aconsejaría que, si tienen la oportunidad de venir, acepten el reto”, indicó.

Por el momento el canterano americanista quiere disfrutar su estancia en el balompié europeo, pero no cierra las puertas para regresar a nuestro país, aunque su meta la fija en la Liga MX, después de haber pasado por varios equipos de la Liga de Expansión.

«Es mi sueño el estar en Primera División en México porque crecí ahí, desde niño soñaba con jugar ahí, ahora creo que estoy en una edad de madurez y con todo esto que he vivido puedo competir a buen nivel en el máximo circuito”, concluyó.