Suman más de 300 muertos por terremoto en Haití

Al menos 304 personas murieron y cientos estaban heridas o desaparecidas después de que un potente terremoto sacudió el suroeste de Haití el sábado, dijeron autoridades, que también redujo a escombros iglesias, hoteles y hogares, en la última tragedia que golpea a la empobrecida nación del Caribe.

El sismo de magnitud 7.2, que fue seguido de una serie de réplicas, se produjo a ocho kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, y con una profundidad de 10 kilómetros, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Eso hizo que el terremoto, que se percibió en Cuba y Jamaica, fuera potencialmente más grande y menos profundo que el de magnitud 7 que golpeó cerca de la capital hace 11 años. Ese evento provocó la muerte de cientos de miles de personas.

El terremoto, que ocurrió alrededor de las 08:30 hora local, golpeó más lejos de la capital. Sin embargo, en Puerto Príncipe se sintió con fuerza, aunque no pareció haber causado daños importantes, según testigos de Reuters.

Sin embargo, el servicio de Protección Civil de Haití dijo que la cifra preliminar de muertos se ubicaba en 304, con al menos 1.800 heridos, y el Primer Ministro, Ariel Henry, declaró estado de emergencia por un mes.

La ciudad grande más cercana fue Les Cayes, donde varios edificios se habían derrumbado o sufrido daños importantes, de acuerdo a las autoridades, que dijeron que buscaban sobrevivientes.

«Vi cuerpos siendo sacados de los escombros, heridos y tal vez personas muertas», dijo el residente de Les Cayes, Jean Marie Simon, de 38 años, quien estaba en el mercado en el momento del terremoto y corrió a su casa para ver si su familia estaba a salvo. «Escuché gritos de dolor en todos los lugares por los que pasé».

Su esposa y su hijo de dos años se estaban bañando y salieron corriendo a la calle, desnudos, justo antes de que el frente de su casa se derrumbara. Simon le dio a su esposa su camisa y se refugiaron en el patio de una iglesia con otros lugareños. La casa de su madre también se había derrumbado.

Temían por un tsunami

En Les Cayes, lugareños dijeron que el agua había inundado brevemente la ciudad costera de 126 mil habitantes, causando pánico en medio del temor a un tsunami, pero luego pareció retroceder. Medios de comunicación haitianos informaron que algunas personas a lo largo de la costa ya habían huido a las montañas.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia de maremoto después del terremoto, levantándola poco después.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó una respuesta inmediata de su país y nombró a Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como coordinadora del esfuerzo para asistir a la nación caribeña.

El terremoto se produce poco después de un mes del asesinato del Presidente Jovenel Moise, quien gobernaba por decreto, lo que profundizó la crisis política del país.

Mientras, partes del país enfrentan un hambre creciente y los servicios de salud se ven abrumados por el Covid-19. El acceso a la región sur, donde ocurrió el terremoto, ha sido restringido por el control de las pandillas en áreas clave.

Esa región se había recuperado recientemente del huracán Matthew, que azotó en 2016, matando a cientos al causar una devastación generalizada. Haití se encuentra ahora en el cono de la tormenta tropical Grace, que podría traer fuertes lluvias a principios de la próxima semana.

«¡Este país nunca encuentra un descanso! Cada año de mala gestión no dolió, pero los efectos acumulativos nos hicieron vulnerables a todo», dijo el empresario haitiano Marc Alain Boucicault en Twitter. «¡Va a tomar años arreglar las cosas y ni siquiera hemos comenzado!».

En Puerto Príncipe, los residentes traumatizados por el terremoto de 2010 salieron gritando a las calles y permanecieron allí mientras continuaban las réplicas.

«En mi vecindario escuché a la gente gritar. Huían afuera», dijo Pierre Louis, un residente de Sephora. «Al menos saben salir. En 2010, no sabían qué hacer. La gente todavía está afuera en la calle», agregó.

El sismo se sintió hasta Cuba y Jamaica, aunque no hubo informes de daños materiales, muertos o heridos allí.

El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) también informó un terremoto en la región, diciendo que fue de magnitud 7.6, mientras que el centro sismológico de Cuba dijo que registró una magnitud de 7.4.