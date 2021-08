Suman cinco municipios en riesgo máximo

Cinco municipios se encuentran en riesgo máximo en el Mapa Sonora Anticipa, y diez de los 12 municipios que contempla esta estratificación aumentaron su puntaje en riesgos de Covid-19, por lo que se reitera el llamado a la población a extremar las medidas contra contagios para evitar que sigan a la alza en la entidad por la tercera ola.

El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, externó que Sonora pasó de amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico nacional al aumentar de 19 a 26 puntos en el puntaje de riesgos de Covid-19, situación que se previó anteriormente si la ciudadanía no reducía su movilidad.

El funcionario recordó a la población la importancia de acudir a vacunarse contra el virus en su turno así como completar su esquema si corresponde a dos dosis, ya que solo la vacunación junto con la práctica de protocolos sanitarios podrán contener la transmisión comunitaria del Sars-Cov2.

Informó que en la actualización del Mapa Sonora Anticipa, del 9 al 15 de agosto de 2021 se encuentra en riesgo máximo: Hermosillo, Guaymas, Empalme Cajeme y Navojoa; riesgo alto: Caborca y Huatabampo; en riesgo medio: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales y Cananea y en riesgo bajo: Agua Prieta

El funcionario estatal recordó que el Consejo Estatal de Salud aprobó solicitar certificado de vacunación o prueba negativa a Covid-19 no mayor a 72 horas para ingresar a establecimientos a solicitud de distintas asociaciones relacionadas al gremio de casinos, restaurantes, centros de entretenimiento e industria, estrategia que se realizará en la entidad a partir de la semana entrante.

En cuanto a las restricciones, compartió que en todos los niveles de riesgos y actividades se pide el apego a medidas de prevención y protocolos sanitarios, sobre el límite de horario nocturno es hasta las 12:00 a.m. en riesgo medio, alto y máximo y en riesgo bajo no tiene restricción.