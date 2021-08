Sonora sigue, afirma CPA

Sonora sigue con un trabajo comprometido con lo más valioso que tenemos, su gente; hoy estamos entregando un Sonora fuerte en su economía, sólido en sus instituciones, de pie y caminado con orden, transparencia y rendición de cuentas, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tras entregar su Sexto Informe de Trabajo.

Al recibir el documento, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Javier Duarte Flores, acompañado de la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza y a nombre de los integrantes de la LXII Legislatura, destacó que se le dará cumplimiento a lo establecido en la ley y el contenido del informe será puesto a consideración de quienes integran la próxima Legislatura a efecto de que realicen su análisis.

“Quiero darle las gracias a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, a nombre de todo el Congreso del Estado de Sonora, pero también de todo el estado, habla del trabajo arduo durante seis años y de todo el empeño que usted ha puesto”, destacó.

Acompañada de los secretarios de Gobierno, Juan Ángel Castillo Tarazón y de Hacienda Raúl Navarro Gallegos, Pavlovich Arellano, detalló que se trata de cuatro tomos en los que se resume el estado en que se encuentra la administración pública en sus diversos ramos y el trabajo realizado de septiembre de 2015 a 2021, en cumplimiento de cada uno de los ejes estratégicos y transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el anexo estadístico gráfico de obra, además de las memorias de la Comisión Sonora-Arizona.

Posteriormente, la mandataria estatal ofreció un mensaje a las y los sonorenses a través de diferentes plataformas virtuales.

Pavlovich Arellano, resaltó que la cercanía con la gente fue uno de los pilares de esta administración, porque en los constantes recorridos que mantuvo en seis vueltas por cada uno de los 72 municipios del estado, encontró muchas veces las directrices para ajustar los planes y programas de gobierno, al escuchar de viva voz sus necesidades.

Durante estos seis años, dijo, se trabajó en obras que sirven y que le cambian para bien la vida a las familias sonorenses, como el Rescate Carretero, con más de 3 mil 500 kilómetros rehabilitados de caminos con una inversión de 4 mil 125 millones de pesos, además se rehabilitaron y pavimentaron vialidades en 69 municipios.

Sonora Sigue porque con el esfuerzo de todas y todos, las y los estudiantes pasaron de estar en los últimos lugares a los primeros en aprovechamiento escolar; se otorgaron cerca de 300 mil 490 becas a estudiantes; en estos seis años se rehabilitó y construyó en promedio un aula cada tres días y una escuela nueva cada tres meses y se entregaron 90 nuevos camiones escolares para niñas, niños y jóvenes de las zonas rurales alejadas.

Durante estos seis años, Sonora pasó de los últimos a los primeros lugares en transparencia y rendición de cuentas y hoy, las y los sonorenses saben en qué se gastan sus recursos públicos y destacó que el desafío que impuso la pandemia por Covid-19, en Sonora se enfrentó con capacidad y decisiones que permitieron que ningún sonorense se quedara sin atención médica en los hospitales.

Sonora sigue, dijo, porque a pesar de la pandemia se logró mantener la inversión productiva y la generación de empleos: 100 nuevos puestos de trabajo cada tres días; y se trabajó para propiciar la llegada de nuevas empresas. En seis años, 206 proyectos de inversión y 9 mil millones de dólares invertidos en el estado, dos veces más que en los dos sexenios anteriores. Ello, porque se trabajó para pasar a los primeros lugares en mejora regulatoria para que hoy sea más fácil invertir en Sonora y seguir generando empleos.

Pavlovich Arellano destacó que definitivamente hoy Sonora es otro, un Sonora con un Nuevo Hospital General de Especialidades que dignificará la atención a la salud de las y los sonorenses y con 16 hospitales de la Secretaría de Salud y 170 centros y casas de salud rehabilitados, ampliados o reconstruidos. Un Sonora con mejores condiciones de igualdad a favor de la mujer y con dos nuevos centros de justicia que brindan atención integral y protección a las mujeres sonorenses víctimas de violencia.

Un Sonora con una nueva planta desaladora, que solucionará el eterno problema de falta de agua en la región de Guaymas y Empalme; con más y mejor infraestructura hidráulica en sus comunidades. Un Sonora que ha puesto la tecnología al servicio de la seguridad con la creación del C5i; un Sonora, afirmó, que tiene sentadas las bases de su presente y de su futuro.

“Amigas y amigos sonorenses, hoy entrego mi sexto y último informe de Gobierno que es el esfuerzo de todo un equipo que ha puesto lo mejor de sí para cumplir con el compromiso de servir a Sonora, que es a lo que fueron convocados el 13 de septiembre de 2015 cuando asumimos juntos la conducción de este dinámico y gran estado; esta responsabilidad concluye el próximo 12 de septiembre y hasta ese último día seguiremos trabajando por Sonora”, aseguró.

“Pero desde ahora les aseguro que me llevo conmigo, atesorados en mi corazón, la sonrisa que me regalaron en cada gira de trabajo, la calidez de su abrazo; la fuerza y la energía que me transmitieron con cada apretón de manos de gente franca y honesta, la mirada cándida y sin dobleces de nuestras niñas y niños, las palabras de tantas y tantos abuelos con los que tuve la dicha de platicar en cada rincón de nuestra tierra; a ustedes, mi cariño y agradecimiento infinito por haber construido juntos un Sonora fuerte en su economía, sólido en sus instituciones, humano, sensible, honesto y caminando con orden, transparencia y rendición de cuentas; ¡Un Sonora que sigue, muchas, muchas gracias!”, finalizó.