¿“Se aguadea” regreso a clases?…A como está la cosa de riesgosa, al parecer ahora podría ser el huracán “Nora” el que aguadee el tan controvertido regreso a las clases presenciales para este día suspendidas por el Covid-19, porque según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existían un 70% de probabilidades de que “pegara” en Sonora, provocando fuertes lluvias, sobre todo en la zona Sur. ¡Zaz!

Pues lo que es en pleno domingo ya se encontraba azotando en Sinaloa, en el área de Mazatlán, de ahí porque en el Estado “pusieran las barbas a remojar”, como lo exhibe el que emitieran las alertas azul y verde para estos lares, vía la Coordinación Estatal de Protección Civil, después de que previamente la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, encabezara la reunión del Comité Estatal de Operaciones de Emergencias (COE).

De ahí que en común acuerdo con los diferentes niveles de gobierno, lo que es Claudia puso en marcha esa estrategia de monitoreo, a fin de prevenir antes que tener que lamentar, ante la posible llegada del citado ciclón, en aras de salvaguardar a la población, para mantenerla a salvo, al grado de que ya se tenían listas las escuelas de 15 municipios para que funcionaran como albergues, aunque ya se degradó a tormenta tropical.

Al suponerse que la situación podría tornarse tan “cañona”, de ahí que decretaran la tonalidad verdosa para Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Quiriego y Rosario; además de azulosa para Empalme, Guaymas, Hermosillo, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis R. C., Sonoyta, incluyendo a un parte de las latitudes serranas para poder “blindarlas”. ¡Ese era el plan!

Cuya primera coloración como la del perico es equivalente a activar procedimientos internos de comunicaciones, mantener alto nivel de atención a información oficial; y lo que es ya la segunda implica instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación, así como el revisar el inventario de recursos materiales y humanos, planes y procedimientos de comunicación y operaciones para poder accionar.

Toda vez que derivado de los nubarrones que aún hay, vaticinan que pudieran caer aguaceros de hasta 100 milímetros en los sectores alertados, y ya mañana en todo el Centro y Norte de la Entidad, si no es que antes, y tal vez prolongándose hasta el jueves, a pesar de que ese fenómeno meteorológico ya estaría disipándose para esos días, después de que pintaba para convertirse en el primero de la temporada, pero al final nada.

Porque de haber conservado la intensidad y ruta que mantenía, estaría tocando tierra durante la madrugada de hoy lunes en los valles del Mayo y Yaqui, lo que explica porque el Ejército puso en marcha el famoso Plan DN-III-E con cuatro zonas de mando ubicadas en Navojoa, Empalme, Hermosillo, y Bahía de Kino-Poblado Miguel Alemán, con la mira puesta en auxiliar a las mayorías, en caso de que se presente alguna emergencia.

Es por eso que se deduzca, pero sin ser oficial, que la vuelta a las aulas tal vez quede para mejor ocasión, y más después de la recomendación que hiciera Pavlovich Arellano con todas sus letras, al advertir que: “Tenemos que ser muy precavidos, tenemos que informarle a la gente que si no tiene nada qué hacer fuera de casa no tengan que salir”; y más porque decenas de planteles servirían como refugios temporales. ¡Órale!

No obstante lo que es en Bahía de Kino todavía ayer por la tarde seguían atendiendo al turismo, como si no hubieran alertado, lo que hace presagiar que ya nada va pasar, al menos con una condición de gravedad.

Cambia al naranja Hermosillo…Aun y cuando todavía se está en medio de la tercera ola de contagios de coronavirus, pero el que a pesar de eso presentó una mejoría, es Hermosillo, de acuerdo al último corte del Mapa Sonora Anticipa que ventilara el secretario de Salud, Enrique Clausen, al pasar del color rojo al naranja, es decir, de riesgo máximo a alto, junto con Huatabampo y San Luis Río Colorado. ¡Así el dato!

En tanto que lo que es Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa se mantienen en tono rojizo; mientras que en riesgosidad media están Nogales, Caborca y Puerto Peñasco; y ya en baja aparecen Cananea y Agua Prieta, para lo que sería el periodo comprendido entre hoy y el venidero 5 de septiembre, en lo que para algunos no dejan de ser unos saldos engañosos, a como ha estado la alta incidencia de infectados. ¡A ese grado!

Si se analiza que días pasados se registraron 641 enfermados en 24 horas, siendo la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia, luego de que el 20 del mismo agosto se contabilizaran 681, manteniendo un promedio diario arriba de 400, para ya casi llegarse a los 100 mil, y “arañar” los 7 mil 200 muertos, de ahí que la ocupación hospitalaria ya sea del 61% en los hospitales públicos; y del 44% en los privados. ¡Vóitelas!

Casi por nada es que los padres de familia todavía están con la duda, respecto a si envían a sus hijos a los centros escolares, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinará que este “San Luis” reanudarían actividades, y es que como ese retorno será voluntario, es por lo que la seguían pensando, para ver si mejor continuaban en la modalidad virtual, o desde sus casas en línea, y por la TV. ¿Cómo la ven?

Ya que con la aparición de la variante Delta, los menores de edad son los más propensos al contagio, por ser el sector poblacional al que no se ha querido vacunar, a lo que se le agrega que la mayoría de los inmuebles educativos no están en condiciones para esa retornada, aunado a que han surgido más mutaciones, como la hora llamada Lambda, que no es lo mismo que lambada, aunque igual “se baile” al que contamina. ¡Tómala!

Toma por asalto Covid a Policía…Con todo y que parezca contradictorio, pero donde suponen que no han implementado un operativo sanitario y de vigilancia adecuado para prevenir el Covid, es en la Policía Municipal de Hermosillo, de la que es Comisario General, Jesús Durón Montaño, y para prueba está que en la actualidad enfrenten un brote de esa letal enfermedad, al haber media docena de agentes contagiados. ¡Palos!

En lo que es un pandémico dato que Jesús Alonso y sus subalternos se tenían muy bien guardado, por como hasta ahora habían manejado esa contagiadera con mucho hermetismo, cuando la enferma realidad es que hoy por hoy tienen a 11 guardianes del orden en aislamiento domiciliario, y uno más hospitalizado con un estado grave de salud, por lo que así de delicado está ese panorama que están enfrentando. ¡De ese pelo!

Luego entonces eso hace que cobre relevancia, el que aparentemente de la nada recientemente muriera de ese mal un elemento policial que estaba internado en el Hospital “Dr. Ignacio Chávez”, pero sin que Durón Montaño soltará prenda respecto a ese suceso, ni siquiera para lamentarlo, hasta estas fechas en que está saliendo a flote lo afectados que han estado por esa epidemia, y no precisamente por ser muy preventivos.

Aun y cuando el improvisado jefe policíaco que entrara en reemplazo del general militar, Gilberto Briseño Landeros, quien se pasó al equipo de transición del Gobernador Electo, Alfonso Durazo Montaño, tratara de justificarlo con que en la primera ola estuvieron “píor”, cuando tuvieron 22 “Polis” positivos al mismo tiempo en la Comandancia de Policía Villa de Seris, lo que les generó un “foco rojo”, o de todos colores. ¡Pácatelas!

Sin embargo el presente rebrote resulta hasta cierto punto inexplicable, si se parte de que la mayoría de los policías de esa corporación ya deberían estar vacunados, por el riesgo latente en que están quienes tienen un contacto permanente con los ciudadanos en el día a día, que son la generalidad; aunando a que es una instancia que debería ser un ejemplo al aplicar los protocolos de prevención, pero parece que no es así.

¡E$ grave el robo de tapadera$!… Aunque pareciera que no es para tanto, o que “le están poniendo crema de más a sus taco$”, pero en base a lo sacado a flote por el Coordinador Operativo de Agua de Hermosillo (Aguah), Herman Valenzuela, sí que ya es una constante realidad el robo de las tapas de las alcantarillas en la ciudad, de ahí que gasten más de $2 millones de pesos al año en reponerlas. ¡Mínimo!

Eso a partir de lo destapado por el funcionario de ese organismo acuático, más menos a diario recibe un promedio de hasta nueve reportes relacionados con esos registros que dejan abiertos, lo que si Pitágoras no miente, equivalen a entre 270 y 300 al mes, y de las cuales alrededor de una tercera parte requiere de una reposición completa, que “bajita la mano” tienen un costo promedio de $2 mil pesos cada una. ¡A ese punto!

De tal suerte que traducida en pesos y centavos esa robadera “hormiga” de ese taperío de fierro, que normalmente terminan vendiendo por unos cuantos pesos en los yunques, significa que mensualmente esa dependencia municipal eroga unos $180 mil pesos por ese concepto, lo que ya marca, y afecta sus finanzas, y más a la larga, al irse acumulado hasta llegar a esos niveles, que ni pareciera. ¡Ni más ni menos!

No en balde del llamado que le está haciendo Salas Valenzuela a la ciudadanía, y en especial a los usuarios, para que en lo posible y cada vez que tengan oportunidad eviten la ratería de esa infraestructura, por de alguna forma ser parte de los que reciben el servicio de Aguah, ya que eso le abona a la eficiencia del mismo, a la par de que al quedar los hoyos abiertos se convierten en un riesgo para los ciudadanos. ¡De ese tamaño!

Más menos así es como Herman está descubriendo una problemática que no tenía visos de tan trascendental, como son esas hurtaderas de tapaderas que en la generalidad de las ocasiones pasa desapercibida. ¡Glúp!

