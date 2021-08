Resulta un tracalero Alcalde

¡Buenos saldos en Seguridad!

Están dejando caer la Capital

“Dan color” sobre el Gabinete

Resulta un tracalero Alcalde…Quien sí que ha resultado un tracalero “de marca”, y lo que le sigue, es el alcalde por algo tachado de rata de Empalme, el morenista de Francisco “Pantico” Genesta Sesma, como lo exhibe el que haya optado por robarle “luz” a la CFE, al ilegalmente reconectar al Palacio Municipal con “diablitos”, después de que le habían “cortado” el servicio por un adeudo de $700 mil pesos. ¡De ese pelo!

De esa calaña de “trinquetero”, vaquetón y todo lo que se parezca, dicen que es Francisco Javier, luego de que según esto por sus pistolas les ordenará a los trabajadores de Servicios Públicos Municipales el ejecutar esa acción de reconexión, por la que además le podrían aplicar una cuantiosa multa los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes al percatarse del hecho regresaron y lo volvieron a dejar a obscuras. ¡Tómala!

Pues la semana pasada ya le habían suspendido el suministro, después de que incumpliera un acuerdo de pago que había hecho, al prometer que en unos días liquidaría lo que debía, pero como siempre resultó “puro pico de pájaro”, y es por lo que le bajaron el swich, después de que se reconectara a la mala, y es que el martes por la mañana ya le quitaron hasta el medidor, con todo y cableado, para que no lo volviera hacer. ¡Pácatelas!

O séase que a la postre le fue “píor” al ganón de Genesta Sesma, por la advertencia que se supo que le hicieron los de la “Comisión”, al trascender que le dejaron muy en claro que si no apoquinaba el total del recibo pendiente, que ya casi ronda el millón de pesos, procedería a igualmente dejar sin energía eléctrica a otros edificios públicos, entre ellos hasta la Jefatura de Policía y el alumbrado público. ¡Vóitelas!

Por lo que a ese punto es que se le está nublando al malapaga del “Pantico” Genesta, si se toma en cuenta que por el estilo le ha quedado mal a los de la cooperativa “Arroyos Cuates”, quienes se encargan de la recolectar la basura en esa ciudad rielera, y a los que les adeuda de 3 a 4 millones de pesos, de ahí el porque le mantienen un paro laboral permanente ante la sede del Ayuntamiento y, puras de esas deudas. ¡Así el dato!

Aunque eso y más se puede esperar del “Presimun” emanado de Morena, después de que a la par aflorara, que lo que son los de la congregación Mariana Trinitaria, cancelaron el programa de apoyos para la comunidad empálmense, a raíz de que se hiciera público que Genesta Sesma presuntamente está utilizando para su beneficio personal de los materiales de construcción que esa organización le regala a la gente. ¡Palos!

Eso luego de que el pasado “San Lunes” circulara un video donde se observa a varios camiones dejando cemento en un domicilio donde hay una obra de su propiedad en proceso de edificación, y que es un complejo de departamentos que está “levantando” y los cuales previamente ya han sido objeto de cuestionamientos, por dizque su sueldo como Presidente Municipal no alcanzarle para tanto. ¡De ese tamaño!

Aun y cuando manejan que todas e$a$ leperada$ del “Presi” moreno son parte de un plan, sobre todo lo de los pagos pendientes, para que no haya actividad en la mayoría de las oficinas municipales, y así no tener que presentarse a rendir cuentas claras en lo que es la transición que ya debería estarse llevando a cabo y, de esa forma “dejarle la víbora chillando” a la próxima administración, que no será del color de su partido político.

Sin embargo se supo que ayer mismo que medio “dobló las mano$”, y se dignó a darle un abono de $300 mil pesos a la CFE, y es por lo que le conectaron de nuevo, pero habría que ver por cuánto tiempo, cuando esa paraestatal lo primero que debió haber hecho es cobrarle una multa, y personal, por pa$ar$e de gandalla.

¡Buenos saldos en Seguridad!…El que está entregando buenos saldos, es el secretario de Seguridad Pública en el Estado, David Anaya Cooley, al estar adelantando que desde el 2018 a la fecha en Sonora ha habido una disminución de los delitos patrimoniales, entre un 35% y 45%, lo que se ha visto reflejado en ese periodo en una baja en los robos a negocios, casa-habitación, vehículo y a personas. ¡De ese vuelo!

Luego entonces así están los positivos resultados que está presentando José David, lo que aclaró que no son producto de la casualidad, sino de los operativos coordinados que han implementado con todas las corporaciones policiacas, además por los programas de prevención que ha impulsado la dependencia estatal a su mando, como lo denotan los reportes hechos a la línea de emergencia del famoso 911. ¡Ni más ni menos!

Y para el caso Anaya Cooley puso un ejemplo, al apuntalar y destacar que en el 2018 los atracos a domicilios sumaron 8 mil 093, mientras que en el presente año se han registrado 3 mil 488, lo que representa un decremento del 56.9%, en lo que solamente es un dato, pero recalcando que por igual se está en los demás ámbitos, en los que han venido mejorando, a pesar de la percepción de inseguridad que pueda haber.

Con todo y que reconociera que el gran pendiente que se tiene, es el referente al aumento de los homicidios dolosos, cuyo detonante tiene su origen en las disputas de los grupos delincuenciales por la venta de drogas, a la hora de pelearse por las plazas, como lo acaba de reconocer el mismísimo “Prejidente”, Manuel López Obrador, al aceptar que esa es la causa de la escalada de violencia que ha habido a últimas fechas. ¡Zaz!

Aun así Anaya hizo hincapié, en que como nunca se ha formado un solo frente con trabajos articulados que han dado resultados, y de lo que puso como una buena muestra a Magdalena, donde recientemente han podido parale el alto al llamado crimen organizado, en lo que es una estrategia que pretenden llevarla a otras zonas también “calientes”, como son las de Guaymas, Empalme y Cajeme, para bajarle a la ola violenta. ¡Mínimo!

Están dejando caer la Capital…A como están las cosas, el que sí que deberá tomarse muy en serio las propuestas que le están haciendo, como parte del proceso de transición en el que está, es el Alcalde Electo de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, y sobre todo las últimas que le hicieran, que están relacionadas con la mesa ciudadana de Servicios Municipales, por como están dejando caer la ciudad los que ya se van.

Razón por la cual es que consideran que tendrá que darle prioridad a la serie de iniciativas que le han venido planteando los ciudadanos, a través de las diferentes asociaciones civiles con la que tenido un contacto directo y de viva voz, para lo que será la elaboración de su Plan de los Primeros 100 días de Gobierno Municipal, en aras de mejorar la operatividad que actualmente ha venido a menos, por ya no estarse haciendo ni lo mínimo.

Tan es así que para quien de lo anterior, basta con apuntillar que la mayoría de las calles de esta Capital no solamente se encuentran destrozadas por tantos baches, sino además muchas de ellas con fugas y escombros, de ahí que prácticamente se hayan vuelto intransitables, o todo un reto para los automovilistas, que a cómo pueden tienen que sacarles la vuelta a tantos obstáculos, y sin que se vea la intención de arreglarlas. ¡Ñácas!

De ahí que para empezar deberán ser claves dos áreas, como es precisamente la de Servicios Públicos y la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), por aquello de que sus titulares de hoy en día, como son Gino Saracco Morales y, José Eufemio Carillo Atondo, ya se tiraron a la hamaca, como lo denota el que ni tan solo les ha dado por desmontar las rutas ciclistas, mucho menos las vialidades. ¡Glúp!

Es por eso que será fundamental esa política impulsada por Astiazarán Gutiérrez, como es la de hacerse acompañar por la sociedad civil en cada acción de gobierno, a fin de innovar y ser eficientes en el uso de las tecnologías para prestar un servicio acorde a las necesidades de los ciudadanos, y no como en la actualidad, en que cada funcionario anda por su lado, y además “haciéndose pato”, o haciendo como que hace. ¿Qué no?

“Dan color” sobre el Gabinete…Para los que están con el pendiente, y hasta comiéndose las uñas de los pies, pero principalmente los que esperan algo, el que ya dio color, al menos en cuanto a la fecha, es el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, en lo que tiene que ver con el destape de los funcionarios que integrarán su Gabinete Estatal, lo cual adelantó que ocurrirá el venidero 6 de septiembre. ¿Cómo ven?

Luego entonces así está el predestape que está haciendo Durazo Montaño, al de entrada definir el día en dará a conocer los nombres de los que serán sus colaboradores, y que caerá en lunes, previo al cambio de poderes que se realizará el 13 de ese mismo Mes Patrio, anticipando que su equipo de trabajo estará integrado por un 50% de jóvenes, aunado a que habrá paridad de género, por lo que estará muy campechaneado. ¡Órale!

Pero por si eso fuera poco, y para demostrar que trae ganas de trabajar, es que junto con pegado anunciara que habrá grandes obras para “Hornosío”, entre ellas el rescate de La Sauceda, así como un parque lineal hacia el Ejido La Victoria y, la tan añorada pavimentación con cemento hidráulico, así como la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial, todo en colaboración con el munícipe, Antonio Astiazarán. ¡Qué tal!

Lo anterior al resaltar y dejar muy en claro, que esas construcciones “Todas irán de la mano con los alcaldes, desde mi visión, yo les digo a ustedes, toda política es local y se gobierna desde los municipios, si el municipio va bien, el Estado va bien, el Estado no puede ir bien si no van bien los municipios, consecuentemente, tenemos que trabajar conjuntamente desde los municipios”. ¡Así la proyección!

No obstante y que Francisco Alfonso manifestó estar muy consciente, de que por principio de cuentas tendrán limitaciones presupuestales al iniciar su gobierno, al grado de que enfrentará dificultades hasta para el pago de la primera quincena que le tocará, pero aun así le está apostando que con la reducción de programas que no son tan necesarios, contarán con un ahorro anual de unos 4 mil 500 millones de pesos. ¡Esa es la tirada!

