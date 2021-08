¡Insisten en volver a las clases!

Fallan al prevenir “puentazos”

Dan exhibida a un funcionario

Tienen una mejoría en el IMSS

¡Insisten en regresar a clases!…Y como a buen entendedor pocas palabras, sí que está más claro que ni el agua, el comunicado que afloró que acaba de enviarle la Secretaría de Salud estatal, a la de Educación y Cultura (SEC), para en la víspera del regreso a las clases presenciales, programado para el venidero lunes 30 de agosto, recomendarle el no abonarle a la movilidad, por los altos contagios que hay de Covid-19. ¡Zaz!

Aún y cuando ya ayer igualmente hicieron circular un oficio aclaratorio, en el que asientan que con todo y el repunte de la citada pandemia, pero que continuarán al pie de la letra con la indicación de volver dispuestas por el Gobierno Federal, vía la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde despacha la exhibida y rebasada de Delfina Gómez, a pesar de que la alertada ya quedó dada, tocante a esa posible regresada a las aulas.

Porque de acuerdo a lo que le advirtieran a los de la SEC, hoy por hoy las condiciones sanitarias no están dadas para la retornada a los planteles escolares, en los niveles de educación básica, media superior y superior, sino hasta que no disminuya la contagiadera que ha propiciado la llamada tercera ola de esa epidemia, ya que las concentraciones de gente incrementarían las probabilidades de transmisión. ¡De ese pelo!

Y es que si bien no precisan la determinación de suspender, o posponer el reinicio de esas actividades, para no exponer a los menores, como consecuencia de que Sonora se encuentra en color naranja, o riesgo alto; y cuatro municipios en peligro máximo, o rojo, como son Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme, sí dejan entrever que no es el mejor momento para hacerlo, por la alta riesgosidad que hay. ¡Ni más ni menos!

Tan es así que apuntillaran que en lo que es la actual oleada, los niños y adolescentes son los que han resultado más vulnerables a ser infectados, luego de que en la primera ola se confirmaron 889 casos en personas de 18 años de edad, o menos; mientras que en la segunda fueron 878; en tanto que actualmente ya suman dos mil 66, por lo que así ha estado la creciente diferencia, que ya ha puesto pensar a los papás.

Eso aunado a que apuntillaran que en la Entidad ya se ha detectado la circulación de tres variantes, como es la Alpha, Gamma y Delta, así como otra de nombre Épsilon, lo que ha originado que haya un escenario de mayor contagio, como lo refleja el que hoy en día ya haya una positividad de más del 54%; con una hospitalización del 59% y cacho, de ahí que no sean de la idea de mandar a los chamacos a la escuela.

Y seguramente que más miedo va meter el que en Sinaloa ya hayan descubierto cuatro pacientes con hongo negro, por efecto de esa enfermedad, de los cuales dos ya murieron, los cuales surgieron en Culiacán y Mazatlán, por encima de que se diga que son más propensos a contraerlos quienes padecen diabetes, pero la cuestión es que a cualquiera de los envirulados se les puede presentar, de ahí el porqué de la alarma. ¡Ñácas!

Ese es el enfermizo y contagioso ambiente que hay, a cuatro días de que los paterfamilias decidan si envían a sus hijos a los salones, ya que será una vuelta voluntaria, porque a la par las cátedras seguirán virtuales; al margen de los dichos del subsecretario de Salud en el País, Hugo López-Gatell, quien asegura que en la última semana en 17 Entidades ha habido una baja de enfermados, pero el punto es que ya nadie le cree.

Pero a pesar de los pesares, lo que es el próximo secretario de Salud, e integrante del equipo de transición, José Luis Alomía Zegarra, ya ayer reafirmó que todo sigue en pie para empezar, y que los protocolos serían definidos en su momento y, aplicados en los inmuebles que se determine que están listos para recibir a los alumnos, sin dejar de lado ya han corroborado que un 80% de ellos no están aptos para ese arranque.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fallan al prevenir “puentazos”…Donde está visto que ha seguido faltando una acción preventiva activa, es en el puente desnivel del bulevar Luis Encinas y calle De las Américas, y para prueba están el que por enésima ocasión el pasado domingo por la noche un tráiler derribó el arco metálico que colocaron a la entrada, mismo que está como advertencia para señalar la altura máxima, que es de 3.7 metros. ¡Tómala!

Aunque lo que es el director de Tránsito Municipal, José Ángel Román, a la fácil intentó justificar el que otra vez se “llevaran de corbata” esa estructura de acero, al salir con el trailero no la miró y es por lo que la impactó, pero pretextándose que se cumplió el objetivo, toda vez que la unidad de carga no alcanzó a llegar a lo que es el pasadizo, como sí había sucedido otras veces, cuando no había nada detuviera. ¡Vóitelas!

Sin embargo el hecho es que han seguido tumbando ese señalamiento, después de que los vehículos que han intentado circular por ahí han excedido la altitud permitida, al ser de grandes dimensiones, lo que pone de manifiesto que se han quedado cortos a la hora de evitarlo, por un lado porque los agentes al “mando” de Román no han reforzado la vigilancia en esa área; y por otro porque ha faltado alertar más a los conductores.

Eso si se toma en cuenta que no es la primera vez que estrellan esa valla que instalaran el 29 de marzo del presente año, porque casi un mes después, o el 16 abril, igualmente un tractocamión de esos “le pegó en la torre”, como se dice popularmente, después de ser montada a raíz de que otro trailón de esos chocó contra ese puentecito deprimido y, se incendió cuando iba cargado con carne, lo que desencadenó una rapiña. ¡Glúp!

Luego entonces y a partir de que han continuado esos choquezazos, es evidente que no han hecho las cosas bien en esa materia en esta Ciudad del Sol, con relación a esa prevención, si se analiza que por sentido común mínimo amerita que pongan unos topes tipo boyas, antes de la zona en la que está esa advertencia área, para que esos cafres, o choferes puedan verla, y así medirla mejor, para no lanzarse y acelerarle como “El Borras”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan exhibida a funcionario…Al que debió haberle dado vergüenza, si es que la conoce, o sabe que es eso, es al fantasmal titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Eufemio Carrillo, derivado de la exhibida que le “dieran” los vecinos de la colonia El Malecón, luego de que con globos y un cartel “festejaran” el segundo cumpleaños de un bache ubicado en la calle Marsella. ¡Órale!

En lo que es un suceso irónico que demuestra que a ese grado ha llegado la dejadez del por algo tachado de inepto de José Eufemio, y para evidencia están los habitantes de ese céntrico barrio, localizado en las inmediaciones del Centenario, quienes ya mejor “tomaron por el lado amable” esa negligencia del Ayuntamiento hermosillense, por cómo después tanto tiempo, simplemente los han “bateado”, o ignorado.

Ya que a decir de los afectados por ese hoyanco, o cráter, en el que tuvieron que poner hasta cestas de plástico con hojas de palma para prevenir a los automovilistas, después de que muchos cayeran en él y, se averiaran sus autos, según esto ya “se cansaron” de reportarlo a las diferentes dependencias municipales, por lo que ya nomás les faltó que lo denunciaran ante el Papa, pero sin que nunca les hicieran caso. ¡Así el dato!

De ahí que sea una reiterada queja que viene a confirmar por qué en la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ratificó que el principal problema de esta Capital son los baches, y “píor” tantito a estas alturas del trienio morenista en que está Carrillo Atondo, quien a todas luces ya más está preocupado por irse, que por otra cosa, y mucho menos por trabajar, o desquitar su sueldazo. ¡Palos!

Y por si quedaran dudas de lo anterior, basta con apuntillar que ya ni siquiera se están dignando en bachear los hoyos que afloran cerca de las oficinas de la Cidue, que están en la calle Morelia y Carbó, como lo denota una gran zanja que tiene abierta varias semanas sobre la avenida Dr. Noriega, esquina con Rayón, que ha vuelto intransitable la mayor parte de esa vialidad, y eso que está en el puro Centro. ¡A ese nivel el fiasco!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tienen una mejoría en el IMSS…Quienes están dando muestras de que han perfeccionado sus sistemas operativos para atender todo lo relacionado con el coronavirus, son los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que es delegada la doctora María de Lourdes Díaz, y es que hasta ya crearon un módulo especial para brindarle información a los familiares de los hospitalizados, inclusive vía telefónica.

O séase que con eso los del IMSS están contrarrestando el caos que anteriormente había con esa clase de enfermos internados, y es que por la condición contagiosa que presentaban, prácticamente se les aislaba de su parentela, de ahí que perdían contacto con ellos, en cuanto al estado que presentaban, por lo que estaban en una constante zozobra y angustia, al no tener noticias y, siempre estar esperando lo “píor”. ¡De ese vuelo!

Es por eso del acierto de Díaz Espinosa y sus operadores, luego de que ahora por medio de la Coordinación de Técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente (Taod), a cargo de Dora Alicia Morales González, se les está dando esa opción de saber sobre el familiar que está siendo atendido, y además de los diversos requerimientos que va teniendo, durante lo que es su etapa de restablecimiento. ¿Cómo ven?

Toda vez que se les aclaran toda clase de dudas, y para lo cual revisan la base de datos, además de contactar al médico, o en su defecto a Trabajo Social, llegando al punto de enlazar telefónicamente a la familia cuando es necesario; a la vez que se encargan de recibir y entregar artículos personales, de higiene y otros destinados al paciente, siempre y cuando sean requeridos, o indicados por los especialistas tratantes. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]