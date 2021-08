“Se calienta” grilla nacional

“Se calienta” la grilla nacional…Al que sí que se le “calentó la plaza”, y ya no nomás por la creciente tercera ola del Covid-19, es al “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, por los dos frentes políticos que se le abrieron y que se han convertido en la comidilla de inicio de semana, por encima de los récords de contagiados de coronavirus que ha habido en los últimos días. ¡De ese pelo!

Toda vez que primero el pasado sábado afloró la denuncia ventilada por el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, quien alertara mediante un video que López Obrador lo quiere meter a la cárcel, y que le van a iniciar un proceso por los dichos en su contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, señalando que “lo quiere fregar a la mala”, porque le estorba para sus planes de sucesión en el 2024, y no le gusta lo que dice.

Es por lo que trascendiera que el político queretano, de 42 años de edad, “saliera por piernas”, o más bien volando del País, al manejarse que se trasladó a los EU en un autoexilio, y apenas lo hizo a tiempo, al saberse que inmediatamente después le llegó un citatorio para que se presente al Reclusorio Norte por delitos que suman 30 años de prisión, entre ellos dizque por haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética.

En lo que es un escándalo polaco al que se le agrega el que ayer los líderes del PAN, PRI y PRD, que conforman la Alianza Va por México, Marko Cortés Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, llegaron a Washington para denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la supuesta intromisión del “Narco” para favorecer a los candidatos de Morena en la elección del anterior 6 de junio.

O séase que a ese grado está ya “la puesta de dedo” contra AMLO, como lo refleja ese encuentro que sostuviera la oposición con Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, para que se investigue lo que ya han catalogado como una “narcoelección”, por la presunta intromisión que tuvo el crimen organizado en los comicios del presente año, en lo que es una queja que sí que está de pronóstico reservado. ¡Palos!

Y es que de entrada le están solicitando a ese organismo internacional que designe una comisión de observadores para que una vez más visite México, a fin de investigar los hechos que están haciendo públicos, luego de que presentaran una relatoría de los homicidios, secuestros, levantones y la intimidación de candidatos y ciudadanos para coaccionar el voto en esa jornada electoral en la que pasara de todo. ¡Ñácas!

Eso al ponerle sobre la mesa a Almagro los expedientes que demuestran que en esa elección tuvieron lugar mil 66 delitos y agresiones de tipo político, pero exponiendo de manera especial los ocurridos en siete Estados, y que le costaron la vida a 36 aspirantes a un cargo al ser votados, como es en Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí, que fueron los más inseguros.

Pero lo que es AMLO ya les reviró que lo tiene sin cuidado el que hayan ido a la OEA con esa lloradera; y por el estilo le contestó a Anaya, que si creía que con acusarlo iba a librar, pues estaba equivocado, de ahí que le dijera que en vez de huir debería defenderse con pruebas, apuntillando que hay políticos presos, pero no presos políticos, ante lo que así está ese “tira-tira”, o película, por lo que compren más palomitas. ¡Zaz!

Infecta el Covid-19 a penales…Y vaya que acaba de salir a flote un dato que a todo mundo ha “dejado con el ojo cuadrado”, como es el referente a que con 155 reos enfermos de coronavirus y 8 presos fallecidos por ese motivo, Sonora está colocado en el cuarto lugar dentro del monitoreo nacional de esa mal que hace en los centros penitenciarios la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). ¡Pácatelas!

Porque aunque ni pareciera, pero así está la incidencia de es padecimiento en las cárceles de por acá, y es que a la fecha la Entidad sólo es superada por la Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, que contabilizan mil 781, 394 y 338 internos carcelarios con ese letal virus, respectivamente, eso a pesar de las rígidas medidas sanitarias que se han implementado, al punto de haber llegado a suspender las visitas familiares. ¡Vóitelas!

Sin embargo así está esa mala sintomatología, a partir del diagnóstico dado a conocer por la CNDH, porque de lo que es el ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Pedro González Avilés, hasta ahora no había soltado prenda, del cómo esa epidemia ya le está pegando a las Penis” de por estos lares, de ahí que del total de infectados, 72 son del fuero federal, y 83 del fuero común. ¡Ups!

Mientras que en lo relacionado con los fallecidos, seis estaban en los penales estatales, y dos en el Centro Federal de Readaptación Social No 11, el mal afamado Cefereso, que opera en Hermosillo en la carretera a la salida a Bahía de Kino, en lo que es un saldo negativo que sí que pone en entredicho al director de los Ceresos, Javier de Jesús Ibarra, según esto por no estar haciendo lo suficiente. ¡De ese vuelo!

En tanto que completan ese top ten de envirulados Jalisco en el quinto sitio, con 149 afectados y 5 decesos, y ya en la sexta y séptima posición están el Estado de México y San Luis Potosí, que tienen 134 y 117, pero en contraparte hasta 17 de agosto únicamente se habían aplicado 110 mil 288 vacunas en esos centros de reclusión, de las cuales mil 904 han sido en la región sonorense, y nomás a encarcelados federales. ¡Glúp!

Aunque es algo que se confirma con lo recientemente anunciado por el delegado de Bienestar, Jorge Taddei, de que estaban haciendo un censo para empezar con esa vacunadera en esos lugares que se suponía que están blindados. ¡Pero qué va!

Está ubicado Alfonso Durazo…Quien ha seguido dando muestras de tener los pies muy bien puestos sobre la tierra, es el Gobernador Electo, Alfonso Durazo, según se desprende y deduce de una de las últimas declaraciones que hiciera, en la que dijera que hará un gobierno a ras de suelo, para que la gente pueda plantearle sus inquietudes y demandas, a diferencia de los gobiernos anteriores alejados del pueblo. ¡Órale!

Y como para que quedara más que claro, es que el orgullo de Bavispe, o Durazo Montaño, expresara de viva voz que: “Con ese compromiso social que forjé en mi pueblo, viendo la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades para la gente. Trabajaré con la gente a ras de suelo, y la gente a ras de suelo podrá plantearme sus inquietudes, sus demandas”, ante lo que intuyen que así estará esa política de contacto cercano. ¡Mínimo!

Por lo que así está ese mensaje para todos los que desde ya “se frotan las manos” con la posibilidad de formar parte del gabinete que encabezará desde el venidero 13 de septiembre, que es cuando habrá de tomar posesión, de ahí por qué se diga que todavía está “midiendo” a quienes aparecen como pretensos para los diferentes puestos, principalmente a los que ahorita están en lo que es el proceso de transición. ¡Tómala!

Lo anterior a partir de que suponen que Alfonso no quiere que le pase lo que a otras administraciones emanadas de Morena en diferentes Entidades, en las que por cumplir con compromisos políticos con los advenedizos que llegan previo a las campañas proselitistas, es que han terminado de “darle al traste” al proyecto gubernamental de la Cuarta Transformación, y que según esto es lo que quiere evitar. ¡Qué tal!!

Al respecto Alfonso deberá estar muy “ojo de chícharo” y con cabeza fría, al momento de hacer esa selección de quienes fungirán como sus funcionarios, para “verles muy bien las placas” a los llegados de otros partidos políticos, y que tienen fama de solamente medrar de la grilla, al ser unos auténticos “chapuline$”, para que cuando menos los coloquen donde hagan menos daño y, no en los primeros planos. ¡De ese tamaño!

Llega improvisado a la Sedar…Ahora sí que es bueno saber que la Sader, o Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ni representante tenía en el Estado, como lo exhibe el que apenas le acaban de tomar protesta a un tal Plutarco Sánchez Patiño, o más bien formalizaron su nombramiento, de ahí que desde el viernes ya entró en funciones, en las oficinas de esa dependencia localizadas en esta Capital. ¡Así el dato!

Pues a querer y no, pero eso viene a explicar por qué al campo y los productores sonorenses los han tendido muy relegados, y para seña está que a tres años del actual sexenio de la llamada 4T, es que están designando a un representante de la Sedar y, en este Ciudad del Sol, cuando se había dicho que su sede central la moverían a Obregón, como parte de un plan de descentralización del aparato de la Federación. ¡Ajá!

No obstante y que la cruda realidad es que el titular de esa instancia, como es Víctor Villalobos Arámbula, no nomás nunca se ha venido para acá, a pesar de que le facilitaron un edificio, sino que aunado a eso ni siquiera un enlace tenía, y sólo operaban por medio de un Distrito de Desarrollo Rural, hasta ahora que destaparon al desconocido de Sánchez Patiño, que para nada se ve que tenga el perfil para esa chamba. ¡Ni más ni menos!

Si se toma en cuenta que para empezar y terminar pronto, lo que es el susodicho Plutarco es un licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Valle de México, que en apariencia no cuenta ni con una pizca de experiencia en la materia que tiene que ver con las cuestiones del agro y todo lo que se le parezca, por ser un cuadro muy joven que más bien está relacionado con las cuestiones de grillas y politiquerías. ¡A ese grado!

Y para quien dude de lo anterior, ahí está el hecho de que antes se ha desempeñado como coordinador de una supuesta agrupación denominada Alianza por la Democracia, a la que ni en el mundo hacen; además de cobrar como asesor técnico en el Congreso del Estado, y puros de esos cargos que hacen augurar que no está preparado para ese campo, de ahí que desde ya presagien que lo más probable es que “no dé el ancho”. ¿Será?

