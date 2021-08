Continúa al alza la pandemia

Ahuyenta a turistas Covid-19

Alertan de una posible droga

Crean curso para dar licencia

Continúa al alza la pandemia…El que sigue estando en el aire y de pronóstico reservado, es el tan anunciado regreso a clases presenciales programado para el próximo lunes 30 de agosto, derivado de como el Covid-19 se ha agravado en el Estado y para prueba está que el pasado viernes se registrara el día con más contagios en lo que va de la pandemia, al contabilizarse 681 nuevos casos positivos. ¡De ese pelo!

Pero lo “píor” de eso es que a la par se presentaron más de medio centenar de afectados pediátricos, en 28 niños y 24 niñas, para ya rebasar los 2 mil 600, en lo que ya está siendo una constante, por haber un incremento de infantes contagiados en los últimos días, de ahí el exhorto que hiciera el secretario de Salud, Enrique Clausen, de bajarle a la movilidad social, no saliendo a fiestas, convivios y eventos masivos. ¡Ups!

Es por lo que apuntillara y aconsejara a los papás, el que hoy más que nunca hay que evitar las carnes asadas, pachangas y todo lo que se le parezca, para enseñarle a los pequeños a cuidarse poniéndoles el buen ejemplo, eso en cuanto al uso correcto de cubrebocas, así como guardando la sana distancia y no acudiendo a lugares con multitudes, a fin de no ser víctimas de lo que a todas luces es el máximo pico de la tercera ola de ese mal.

Y para quien dude de lo anterior, o del cómo esa esa letal enfermedad ya está atacando a los menores de edad, que se consideraba que eran menos propensos, hasta que no surgieron las nuevas variantes más contagiosas como la Delta, para evidencia está que el fin de semana en el Hospital Infantil del Estado (HIES) muriera Ximena Pereira, de 9 años de edad, luego de ser trasladada desde Magdalena, de donde la trajeron intubada.

Por lo que así está esa contagiosa realidad, que se ha agravado cada vez más y, que muy seguramente que con mayor razón pondrá a pensar a los paterfamilias en la conveniencia de enviar a sus hijos a las escuelas, por el peligro de salud que correrán, porque finalmente es un regreso voluntario al que está convocando el Gobierno Federal, vía la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que así está el dilema. ¡Ni más ni menos!

Si se analiza que hoy por hoy “el horno no sigue estando para bollos”, como lo refleja la última actualización del Mapa Sonora Anticipa, que regirá desde este “San Lunes”, y hasta al 29 de agosto, y en el que Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme aparecen en riesgo máximo; mientras que en alto están Navojoa y Huatabampo; en medio San Luis R. C. Caborca, Puerto Peñasco, Nogales y Cananea; y en bajo Agua Prieta.

Eso como resultado de que a nivel estatal la positividad de ese virus está al 49%, es decir, de cada100 pruebas 49 salen infectadas; en tanto que la ocupación hospitalaria ya se halla al 61% en los hospitales públicos, y al 46% en los privados, lo que ha provocado que hasta los más recientes saldos, ya sumen más de 96 envirulados, y habiéndose rebasado los 7 mil muertos, para estar entre las diez Entidades con más enfermos.

No en balde es que Sonora acaba de volver a repetir en el color naranja, en el que permanecerá hasta el 5 de septiembre, de acuerdo a lo arrojado por el Semáforo Epidemiológico Nacional, por junto con la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, acumular el 66% de todos contagiados detectados en el País, de ahí por qué duden de volver a las aulas.

Lo anterior aunado a que a nivel México han continuado los récords por encima de los 20 mil enfermados diarios, para ya sumar más de 3 millones 200 mil, superando el cuarto de millón de fallecimientos. ¡Palos!

Ahuyenta a turistas Covid-19…Y a querer y no, pero a como ya están los lamentos de los turisteros, como por ejemplo los de San Carlos, donde dicen que les ha bajado a la mitad la afluencia de visitantes en las más recientes semanas, eso hace intuir que lo que es el aumento en la incidencia del coronavirus, sí que les ha metido miedo a los “vagacionistas” y, los ha ahuyentado de los centros de recreo. ¡De ese vuelo!

Así que contra todo lo que pueda pensarse, de que la gente pudiera estar pasando por alto el cómo se ha puesto de delicada la cosa con el repunte que ha tenido esa epidemia, pero en base a lo dicho por el prestador de servicios turísticos, Ariel Gaspar Osuna, todo hace indicar que no es así, al revelar que desde la segunda quince del presente mes de agosto se le han “caído” las ventas y la ocupación hotelera. ¡A ese grado!

En lo que es algo que consideran que ya se veía venir, como cuando semanas atrás Guaymas subió a la coloración roja y, la tan llevada y traída alcaldesa, Sara Valle Dessens, ordenó cerrar las playas, y eso causó que hubiera una cancelación de reservación en los hoteles, que estuvo muy seria y, en serie, de ahí que ahora esté sucediendo algo parecido, al Cajeme y “Hornosío” estar en rojo en esa semaforización epidemiológica.

O séase que así dan cuenta que están resintiendo el cambio, a diferencia del mismo periodo, pero del año pasado, cuando en la época de verano las mayorías optaron por dejar el confinamiento, aunque fuera por ese lapso, e invadieron los balnearios, de ahí que ahora ya estén pensando en recuperarse del 15 de septiembre en adelante, por octubre ser el mes de las bodas, pero siempre y cuando se esté em amarillo o verde. ¿Será?

Sin embargo y en contraste con ese repliegue playero que ha habido por parte de quienes les gusta vacacionar, lo que es en esta Capital el fin de semana se vio un relajamiento, en lo relacionado con las medidas preventivas, a raíz de que la ciudadanía se ha volcado al Centro de la ciudad y los centros comerciales, por lo de la compra de los útiles escolares, por si se animan a mandar a los chamacos a los planteles. ¡Pácatelas!

Alertan de una posible droga…Vaya que la que sí que está como para tomarse en cuenta, es la alerta que lanzara una joven madre, a la que supuestamente intentaron drogar al salir del Galerías Mall, ubicado sobre el Vado del Río, cuando a eso de las 15:30 horas del pasado viernes un hombre se le acercó, e insistentemente le entregó un volante que al parecer tenía una sustancia que la hizo sentir mal de salud.

Porque según la denuncia que hiciera la dama afectada, a través de la red social Facebook, en los instantes en que abandonaba el citado complejo comercial la abordó un sujeto de complexión alta, de piel morena, con gorra, lentes y camisa a cuadros, quien le insistió para que tomara el papel, que según él se lo habían entregado, y el cual recogió al verse presionada, porque ya estaba cerca de donde tenía estacionado su carro.

No obstante y en base a la narración que publicara, ya estando arriba de su auto comenzó a experimentar un malestar generalizado, por lo que al llegar al primer semáforo sintió que le faltaba el aire, además de presentar mareos y temblores, que desencadenaron en taquicardias, por lo que al presentir que iba a desmayarse, comenzó a pedirle ayuda a las personas que en ese momento estaban saliendo del Centro de Gobierno.

Más menos así está esa mala experiencia que sufriera, y a partir de la cual está recomendando no agarrar nada de lo que les entreguen en la calle, como en esta ocasión en que a ella le dieran un papelito con un mensaje religioso, el cual dizque tenía la imagen de Jesús, pero además con algo adherido que la alteró, pero sin determinarse con qué fin, y para lo cual asegura que ya presentó el respectivo reporte. ¿Cómo ven?

Casi por nada es que en esos términos esté el ¡S.O.S! que está haciendo público, para que las diferentes autoridades actúen en consecuencia, y de manera preventiva, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuyo titular es David Anaya Cooley, si se parte de que ya antes han detectado que a los adolescentes les han vendido cartitas, estampitas y demás, impregnadas con enervantes, de ahí que todo puede pasar. ¡Zaz!

Crean curso para dar licencia…Ahora sí que por no haber “píor” lucha que la que no se hace, es que no está de más que el Cabildo de Hermosillo recientemente aprobara un programa denominado “Conciencia antes que Licencia”, propuesto desde pasado abril por la Asociación Amor y Convicción, para que quienes tramiten por primera vez su “charola” de conducir asistan a un curso sobre adicciones. ¡Así la condición!

Pues de entrada de lo que se trata es de concientizar a los aspirantes a conductores, sobre los riesgos que implica el manejar bajo los influjos del alcohol, o de todo tipo de drogas ilícitas, y que es por lo que de aquí pa´l real les estarían solicitando ese requisito extra, al momento en que acudan a tramitar ese documento para “pilotear” un auto y moto, entre otros, además de los que en la actualidad ya se les requiere. ¡Cuando menos!

Con ese fin es que el presidente de esa agrupación, Omar Balderrama Figueroa, adelantara que se darán a la tarea de capacitar a los nueve elementos policíacos que laboran en el Departamento de Trámite de Licencias de Conducir del Ayuntamiento, en lo que tiene que ver con las temáticas relacionadas con la tripulada de vehículos automotores asociadas al consumo de “cheve”, marihuana y todo lo que se le parezca. ¡Ñácas!

Para el caso la mecánica consistirá en que posteriormente los oficiales les impartirán esa instrucción a las personas en general, ya sean jóvenes, o adultos, que en su calidad de principiantes gestionen esa autorización para estar al frente del volante, que en el 90% de las veces son chavalos que acaban de cumplir su mayoría de edad, pero también aquellos que apenas tienen 16 años y que optan por sacar un permiso. ¡Así el dato!

En lo que serán unas asesorías para los agentes que empezarían a partir del 7 de septiembre, por lo que si aprenden rápido, para finales de ese mes ya las estarían implementando con quienes acudan a realizar esa tramitología. ¡Ese es el plan!

