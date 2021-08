Evidencian a jerarca sindical

Siguen reacomodos en Unison

Echan la culpa a la de la SEP

Evidencian a jerarca sindical…A los que ya desmintieron y exhibieron en su justa, o más bien inju$ta dimensión, es a los Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento capitalino, cuyo cabecilla es Salvador Díaz, a raíz de los bloqueos de calles que han hecho en los últimos días para exigir el pago de alguno$ bono$, al revirarles que en el actual trienio les ha cumplido con el Contrato Colectivo de Trabajo.

Toda vez que así estuvo la balconeada que la directora de Recursos Humanos municipal, Denisse Montiel Tapia, “les pegara” al “Chava” Díaz y su grupillo de agitadores, al ventilar que en promedio les pagan casi $215 millones pesos anuales a los dos sindicatos que tiene la Comuna, según el convenio sindical 2020-2021, en el cual además se incluye el alza salarial del 4%, más el ro$ario de canonjía$ de las que gozan. ¡Palos!

Es por lo que consideran que ante ese dineral que reciben cada año, para nada “pintan” las exigencias que están tomando como pretexto para cerrar vialidades, como es el reclamo para la entrega a tiempo del bono por puntualidad, así como el escolar, y ya con la aviada el de apoyos para gastos funerarios, de salud, y hasta un respaldo para el pago de la energía eléctrica para los jubilados y pensionados. ¡De ese tamaño!

Casi por nada es que exista la mala percepción, de que a ese grado es que Díaz Olguín y sus malas compañía “de$angran” los dineros públicos municipales, al casi querer cobrar hasta por respirar, por dé a cómo les pagan por todo, como es para el mantenimiento de sus oficinas, fiestas y demás, y es que sólo por concepto de becas para sus hijos reciben alrededor de $6 millones de pesos, y puros exce$o$ de esos. ¡Ni más ni menos!

Y una prueba de que no es para tanto, o como para continuar “ahorcando” las céntricas avenidas Rosales y Pino Suárez, es que el propio Salvador reconociera que el martes ya les depositaron a la mayoría lo que demandaban, lo que deja entrever que sólo podrían estar haciendo “ruido” para que en cuanto llegue el nuevo alcalde, Antonio “Toño” Astiazarán, buscar sentarse con él para ver si le $acan más “lana”. ¡Ñácas!

Siguen reacomodos en Unison…Como una cosa lleva a otra, y una vez que se nombrara nueva rectora en la Universidad de Sonora (Unison), en la persona de María Rita Plancarte Martínez, donde sí que se “siguen acomodando las calabazas”, es en esa “Uni”, como lo denota el que ahora lanzaran la convocatoria para el proceso de nombramiento de los Vicerrectores de las unidades regionales Centro y Sur. ¡Así el dato!

Eso luego de que Plancarte Martínez presentara su renuncia al cargo de vicerrectora de la Unidad Regional Centro, para pasar al siguiente nivel, como es la Rectoría que hoy en día ocupa; en tanto que por otro lado coincide que el venidero 5 de septiembre concluye el periodo para la actual vicerrectora de la Unidad Regional Sur, Adriana Leticia Navarro Verdugo, y que es por lo que habrá un doble cambio. ¡De ese vuelo!

Por esa razón es que la Junta Universitaria ya está convocando a la comunidad de esos campus a participar en la etapa de auscultación, para que expresen su opinión sobre quienes conforman la terna y aspiran a ocupar esos puestos, que son María Alpuche Cruz, Luz María Durán Moreno y Graciela Hoyos Ruiz por la Centro; y Rosario Castrejón Lemus, Leticia González Velásquez, y Jesús Alfredo Rosas Rodríguez por la Sur.

Ya que de acuerdo a los términos en que llevarán a cabo esas elecciones, que son las primeras que le tocarán a María Rita, será a partir del entrante 13 de agosto, cuando difundirán en el portal procesovicerrector.unison.mx la información curricular de los candidatos ya destapados, así como el documento que contiene su visión sobre la Unison y la síntesis de su programa a desarrollar. ¡Ese es el plan!

En tanto que el 17 y 18 del mismo mes, lo que son los académico y no académico, al igual que los estudiantes que así lo deseen, podrán solicitar en ese mismo sitio web una audiencia para la etapa auscultación, mismas que se efectuarán por videoconferencias en la plataforma Zoom, en modalidad individual o grupal, y ya después de eso el día 27 la Junta Universitaria ponderará lo expresado por las mayorías para la definición.

Echan la culpa a la de la SEP…Quien fiel a su estilo ya se salió por la tangente, es el “Prejidente” Manuel López Obrador, al meter reversa y asegurar que no es obligatoria la cartita compromiso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les solicitó a los papás para que los niños vuelvan a las escuelas el próximo día último de agosto, por lo que así se está deslindando de las críticas que han abundado. ¡Tómala!

En lo que es una postura que viene a reforzar la percepción generalizada que hay, de que en el actual sexenio de la 4T han continuado aplicando la política del “Tío Lolo”, equivalente a fingir demencia, por no decir más feo, luego de que Andrés Manuel dijera en su conferencia mañanera que esas son burocracias heredadas del periodo neoliberal, cuando es la titular del SEP, Delfina Gómez, la que incluyó esa misiva entre los requisitos.

De tal forma que López Obrador hasta mal se vio cuando dijo: “Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión de abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando al gobierno de esas concepciones burocráticas y, desde luego, limpiar al gobierno de la corrupción”, cuando es obvio que sin su autorización no se hace nada.

De ese tamaño están las “escupidas pa´rriba” con las que está dejando muy mal parara a doña Delfina, pero aun así insistió en que tienen que correrse riesgos, al apuntillar que: “Imagínense si no salimos, porque nos podemos enfermar, un mal aire nos afecta, nos da gripa, nos da pulmonía, no vamos a salir y enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien, porque la suerte también juega en esto”. ¡Así el doble discurso!

Esa es la controversia que hay a 10 días de la proyectada vuelta a las aulas, en lo que es una medida que no es apoyada por las mayorías, por no ser el mejor momento, al estarse en “el pico” de la tercera ola de Covid-19, de ahí que hasta los de la CNTE, o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se estén oponiendo, y no es para menos, al estar cundiendo nuevas variantes entre los infantes, como la Delta.

Aunque por lo pronto los que a Gómez Álvarez ya la pusieron a “corregir la plana”, al hacerla que se retractara, de ahí que está misma semana anunciara que dicha cartucha la dejarán sin efecto, por lo que ya no será una condicionante, para que no se interprete como que quieren eludir cualquier responsabilidad, con todo y que son los que están promoviendo esa regresada que está de pronóstico reservado, o en veremos. ¿Qué no?

