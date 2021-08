Provoca lluvia ootra tragedia

Cierran calles sindicalizados

Impiden la entrega de ca$eta

¿No están tan limpios yaquis?

Provoca lluvia ootra tragedia…Y en algo que está de no creerse, pero ahora una joven madre y sus tres hijos fueron arrastrados por las corrientes de agua causadas por una lluvia que intempestivamente invadieron las calles 17 y 18 de Agua Prieta el pasado lunes en la noche, cuando viajaban en un auto sedán Honda, para terminar en un arroyo que atraviesa a esa frontera, muriendo los niños. ¡Así de trágico!

Más menos así estuvo esa tragedia que lamentablemente se ha seguido repitiendo en la época de lluvias, como consecuencia de que las personas continúan arriesgándose al transitar cuando está lloviendo y es lo que esta vez le sucedió a Luz Barraza, de 24 años de edad, y de origen estadounidense, al circular en compañía de un pequeño de 6 meses, y dos niñas de 4 y 6 años de edad, cuando de repente fue impactada por el caudal. ¡Zaz!

Así que derivado de la fuerza del torrente, al carro “se lo llevaron” las broncas aguas hasta la calle 20 y avenida 28, donde lo estrellaron contra un puente, quebrándose los cristales, por lo que la presión pluvial provocó que los menores salieran de la unidad y se perdieran de la vista de la madre, quien logró salvarse al sujetarse de unas ramas, para posteriormente salir y acudir a pedir auxilio. ¡De ese pelo!

De ahí que una vez que llegaran las distintas agrupaciones de rescate, entre ellas la Policía Municipal y Protección Civil, lo que es Barraza tenía la esperanza de encontrar a sus vástagos con vida, pensando que el afluente los hubiera arrojado a la orilla y estuvieran a salvo, pero desgraciadamente tras una búsqueda nocturna, la madrugada de ayer martes el primer cuerpo que encontraron es el del bebé de medio año.

Y poco tiempo después se completó el macabro cuadro, cuando igual hallaron el cadáver de la menor de 4 años; y antes de las 9:00 horas de la mañana localizaron la tercera víctima, que era la pequeña más grande de 6 años, en lo que es un suceso que ha consternado a propios y extraños, por como la fuerza de la naturaleza volviera acabar con la existencia de quienes no se detienen hasta que termine de arreciar el vendaval.

No obstante y que la región aguapretense es de las más peligrosas, en lo que tiene que ver con los estragos que ocasionan las tormentas, y para prueba está que en el 2014 en la zona de La Cabullona, por el estilo una avenida acuática sorprendió a un grupo de paseantes en carros todo terreno, que hicieron una parada en el cauce de un río, dejando un saldo de 10 muertos, luego de que arrastrara una veintena de vehículos. ¡Ups!

Pero a pesar de esos trágicos sucesos, lo que es a los ciudadanos les han seguido “entrando por un oído y saliendo por otro” los exhortos preventivos que han hecho las diferentes instancias, entre ellas la de Protección Civil Estatal, al mando de Ricardo Vázquez, y para prueba está el que semanas atrás en Nogales también muriera una joven ahogada al quedar atrapada en su unidad en un canal después de un tormentón.

Cierran calles sindicalizados…Los que volvieron a las andadas, o a las protestadas, pero de nuevo afectando a terceros, o a quienes ninguna culpa tienen de sus peticione$ de$medida$, son los agitadores del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, quienes ayer bloquearon las avenidas Rosales y Pino Suárez del sector Centro, según esto para exigir el pago de prestaciones que están atrasadas. ¡Pácatelas!

A ese punto está la afectación que ahora causaran el cabecilla de esa organización sindical y su runfla, cual es el caso de Salvador Díaz Olguín, por cómo una vez se vieran por demás inconscientes, a la hora de realizar esa manifestación para exigir que les liquiden una serie de bonos, entre los que está el de puntualidad y el escolar, además del respeto a varias cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo que “se sacan de la manga”.

Es por eso del efecto en contra que provocan con ese cierre de rúas, por existir el sentir general que el que deberían de ir a bloquear es el Palacio Municipal, para que no dejen entrar a los funcionarios públicos, empezando por la nulidad del aprendiz de alcalde interino, Fermín González Gaxiola, que en todo caso son los que no les han cumplido en tiempo y forma, en lugar de hacerle “la vida imposible” a los automovilistas.

Sin embargo lo que es el por algo repudiado del “Chava” Olguín, como siempre se está yendo por la fácil al momento de “meter presión” para que les apoquinen los mil 500 pesos por cabeza que les deben, y que presuntamente les debieron haber entregado desde la pasada quincena del 15 del presente mes de agosto, pero como les salieron con que “no había dinero”, es que con pancartas em mano optaron por tomar las calles.

No en balde es que todavía encima de eso lanzaran la advertencia, de que en caso de no recibir una pronta respuesta positiva, supuestamente continuarían de largo con esas bloqueadas en diversos puntos de la Capital, bajo el pretexto que no únicamente están perjudicando al trabajador, sino también a sus familias, ante lo que ya les reviraran que si la ciudadanía “qué pitos toca” en ese lío, como para que la tomen de rehén. ¿Qué no?

Impiden la entrega de ca$eta…Quien ya aclaró el dato en cuanto a la liberación de las ca$eta” de cobro de la carretera de Cuatro Carriles, que desde ayer dizque comenzarían a ser entregadas por parte del Movimiento por el Libre Tránsito, después de tenerlas tomadas desde hace cuatro años, es el Gobernador electo, Alfonso Durazo, sobre todo en lo relacionado con la de Hermosillo. ¡De ese vuelo!

Toda vez que en base a lo ventilado por Durazo Montaño, según esto el compromiso del Gobierno Federal es el de mover ese punto de cobro de esta Ciudad del Sol hacia al entronque con Carbó, para sacarlo del entorno urbano y rural del municipio hermosillense, para que las comunidades aledañas no paguen por cruzar, como lo han hecho hasta ahora, de ahí que no la desaparecerán, sino que solamente la reubicarán. ¡Así el dato!

Lo anterior aunado a que el virtual gobernante también confirmara, que como parte de los acuerdos se contempla ampliar el programa de residentes para las ciudades del Sur del Estado, en lo que es una estrategia para no cobrarles al pasar por esos filtro$ carreteros, y que es lo que todavía está en proceso de cumplirse, luego de la entrega pacífica y “voluntaria” que estaba por concretarse por quienes impedían esa cobranza.

Aunque con carácter de mientras y para no correr riesgos, es que Durazo adelantara que a partir de esta misma semana, lo que es la Guardia Nacional empezaría a vigilarlas para que no vuelvan a invadirlas de nuevo, al margen de que resaltara que la entregada de esas instalaciones a Caminos y Puentes Federales (Capufe) es una muestra de solidaridad con el próximo Gobierno del Estado por parte de dicha organización. ¡Órale!

Con lo que está de más el señalar que con la retirada de ese movimiento, lo que es la entrante administración estatal tendrá “un fierro en la lumbre” menos, por “la piedrita en el zapato” que le representaban a la Federación, el que le tuvieran bloqueada esa millonaria captación por concepto de esa pasadera vehicular, ya que durante esos años a los usuarios únicamente les pedían una “coperacha” para mantenerse en su lucha.

Aun así y como del plato a la boca se cae la sopa, es que a la hora de la hora un grupo de manifestantes impidió la entrega en esta “Capirucha”, al denunciar que están inconformes con el acuerdo al que llegó su desrepresentante, Alfonso Canaan, como dando a entender que “los vendió en canal”, al considerar que primero deben cumplirse los compromisos pactados, a partir de que ya otras veces les han quedado mal.

¿No están tan limpios yaquis?…El que se sigue demostrando que no está tan al margen de las actividades delictivas es el territorio yaqui, con todo y que sus “autoridades” tribales lo nieguen, y para seña está el que ahora mientras realizaban un operativo de búsqueda de los diez yaquis desparecidos desde el14 de julio, detectaron 7 pistas clandestinas, un “narcolaboratorio” y antenas ilegales de comunicación. ¡Tómala!

O séase que una cosa a estado llevando a otra, porque a raíz de que los citados miembros de esa etnia desaparecieran, cuando trasladaban unas vacas para la fiesta tradicional de Bataconsica que comenzaba ese día, es que les han venido sacando a flote todas las acciones ilícitas que se llevan a cabo en sus linderos, porque durante esos rastreos hasta armas y pick ups han decomisado, pero sin todavía haberlos encontrado.

Y si a esos “levantones” o privaciones ilegales de la libertad aún sin resolver se les suma el que previamente por esos terrenos étnicos también habían incautado más de media tonelada de metanfetaminas, o droga sintética, de la que sus jefas plumas blanca luego luego salieron a desmarcarse, pues a querer y no, pero eso pone de manifiesto que todo podría estar junto con pegado, para que ya esté sucediendo eso. ¡Vóitelas!

Eso si se toma en cuenta que en sus latitudes igualmente les han descubierto pipas clandestinas con miles de litros de huachicol, o combustibles robados, como gasolina y diésel, pero sin que se ahonde en las investigaciones al respecto; a la par de que han tenido lugar algunos asesinatos por demás raros, como por ejemplo el de uno de los voceros de esa etnia, como era el caso de Tomás Rojo, sin precisarse el motivo.

Porque aun y cuando se detuvo al autor material del homicidio Rojo Valencia, pero lo que hasta la fecha no se ha hecho público es el móvil, de ahí el porqué de los asegunes que haya, en torno a los integrantes de esa cuestionada tribu, a los que han estado desapareciendo, al suponerse que por algo ha de ser, derivado de las especulaciones que hay, por manejarse que hasta hoy no se ha dicho toda la verdad. ¡Ni más ni menos!

