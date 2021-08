No dejará pendientes la “Gober”

“Pega” la ola a los no vacunados

Que “le abona” al EstadoDurazo

¡¡Quiere ir más allá Astiazarán!!

No dejará pendientes la “Gober”…Y la que en breve ya no va dejar ninguna deuda pendiente con las mujeres, es la gobernadora Claudia Pavlovich, después de la buena nueva que acaba de venir a dar la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, de que emitirán una “Alerta de Género” para reforzar la erradicación de ataques contra las féminas.

Pues si otra cosa no pasa y el diablo no mete la cola de última hora, según esto, y de acuerdo a lo destapado por Alanís Sámano, en una reunión que sostuviera con Pavlovich Arellano, en los próximos días estarían haciendo esa declaratoria para Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales y San Luis R. C., para recibir el respaldo de la Federación en ese ámbito, después de tanto estarlo demandando. ¡De ese pelo!

Y para el caso es que recordaran que en dos ocasiones, como fuera el 9 de marzo del 2020, y el pasado 28 de junio del 2021, cuando se anunció el programa “Por ti y por Todas”, promovido por la secretaría de Seguridad Estatal, donde despacha David Anaya, una vez más se apoyó esa petición de los diferentes colectivos para solicitarle al Gobierno Federal esa alertada para el Estado, que se estaría aprobando por primera vez.

Es por lo que Claudia dijera: “Bienvenida sea la Alerta, yo misma, aunque no tengo la facultad la he solicitado, porque quiero que paren de cometer agresiones contra las mujeres, pero aquí se ha trabajado como si siempre hubiésemos tenido la alerta, porque a nosotros no nos va a frenar una cosa o la otra, las mujeres merecen vivir una vida libre de violencia y hemos trabajado transversalmente todas las dependencias”.

Pero por si quedaran dudas, es que la Mandataria apuntillara que “soy mujer y quiero que mis hijas y que las mujeres en mi Estado vivan en una vida libre de violencia”, en lo que es algo que le reconociera Fabiola, al señalar que efectivamente en la región sonorense se ha estado actuando como si ya estuvieran en ese grado, a partir del cómo han ido más allá, por las acciones que han implementado y los programas ejecutados. ¡Órale!

Por lo que así estuvo ese aval, en el marco del encuentro en que la del Conavim le entregara a la Pavlovich el dictamen del grupo de trabajo revisor de la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género por feminicidios, que es el que sustenta esa resolución, que de un momento a otro ya se emitirá de manera oficial para los municipios antes mencionados, y que son donde se ha comprobado que corren más peligro las damas.

Y es que en base a las más recientes estadísticas que se han manejado en ese sentido, lo que son ese tipo de fatídicos atentados contra el llamado sexo débil están en sus niveles más altos de los últimos 5 años por estos lares, a pesar de todo lo que se ha hecho para evitarlo, al Sonora pasar de 9 víctimas en el primer semestre del año 2016, a 22 en el mismo período del 2021; sólo superadas por las 24del 2019. ¡Pácatelas!

Eso derivado de que a nivel nacional 508 mujeres fueron asesinadas por razón de género el primer semestre de este año, y aunque las Entidades que encabezan el ranking triplican, o duplican el número de afectadas, en comparación con las aquí registradas, la tasa de feminicidios por cada 100,000 ubica al Estado en la cuarta posición con 1.41, después de Morelos con 2.08; Quintana Roo 1.62; y Sinaloa 1.44. ¡Zaz!

“Pega” la ola a los no vacunados…Aunque ya no es ninguna novedad, pero la que se ha seguido confirmando que está agravando más a los no vacunados, es la creciente tercera ola de Covid-19 que continúa imponiendo récords de contagios en México, al contabilizar hasta casi 25 mil en un día, que es algo que no se veía no desde el inicio de esa letal pandemia, y ante lo cual Sonora no está siendo la excepción. ¡Vóitelas!

Porque a partir del dato revelado por el secretario de Salud, Enrique Clausen, se ha comprobado que nomás en lo que es el Hospital General del Estado, el 90% de los hospitalizados graves por ese virus no estaban inmunizados contra esa enfermedad, de ahí porque el reiterado llamado que están haciendo a vacunarse y completar el esquema de ese biológico, para que no les vaya tan mal, en caso de caer en cama. ¡Tómala!

Y si bien es cierto que hasta la fecha se han “puesto” más de dos millones de esas vacunitas, pero la verdad es que aún hay quienes se han negado a aplicárselas, además de que otros tantos no han regresado por la segunda dosis, y “pos” los enfermos números no mienten, como lo refleja que la ocupación hospitalaria sea del 59% en los hospitales públicos, y del 55% en los privados, cifras que van en aumento cada semana. ¡Ups!

En tanto que por el estilo está la positividad, que ya se encuentra en un 53%, es decir, de cada 100 pruebas, 53 resultan infectados, lo que explica porque en el último saldo reportado por el Mapa Sonora Anticipa, lo que es Hermosillo, Empalme y Cajeme se mantuvieron en Riesgo Máximo, o color rojo; a la par que la Entidad continúa en naranja, o Riesgo Alto, en lo que es el Semáforo Epidemiológico Nacional. ¡De ese vuelo!

Mientras que para ese mismo periodo, que tendrá vigencia para la semana del 16 al 22 de agosto, lo que es Guaymas y Navojoa salieron del tinte rojizo, para pasar al anaranjado; y en esa misma peligrosa coloración persisten Caborca y Huatabampo; ya en medio o amarillo están Nogales, Cananea, Puerto Peñasco y San Luis R. C.; apareciendo en verde únicamente Agua Prieta, que es la riesgosidad más baja. ¿Cómo ven?

“Le abona” al Estado Durazo…Tal como era de esperarse por sus contactos nacionales, las que sí que ya están dando resultados son las relaciones del Gobernador Electo, Alfonso Durazo, y para prueba están los positivos anuncios que viniera hacer el fin de semana el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para el presente año y el venidero. ¡Qué tal!

Derivado de que junto con Durazo Montaño Encinas acordara varias acciones para intensificar los programas de protección y defensa de los derechos humanos, en beneficio de todos los grupos poblacionales de por estos rumbos, entre ellos lo que sería la construcción de un Centro de Identificación Humana, cuyo potencial lo podría convertir en un punto de referencia regional para toda la zona Noroeste del País. ¡De ese tamaño!

Sin embargo y para que no fuera una promesa que sólo quedara en el aire, o en puras buenas intenciones, es que el funcionario federal en cuestión diera más detalles al respecto, al adelantar que para la edificación del inmueble se destinarán $30 millones de pesos, y lo que es el Gobierno estatal aportará $2 millones de pesos para montar un centro temporal foráneo, que en el ínter estará a un lado de la obra en curso. ¡Así el plan!

Aunque con carácter de por mientras, lo que es Encinas Rodríguez adelantó que en este 2021 destinarán otros $30 “melone$” para la adquisición de equipo de identificación genética humana para los trabajos forenses, a fin de que estén a la altura de las necesidades de quienes lamentablemente encuentran sin vida a sus familiares, y que hoy en día son los colectivos de buscadoras, que son las que han puesto la muestra. ¡Ñácas!

Y por si eso fuera poco, lo que es el responsable de ese ramo igual anticipó que contemplan la creación de dos centros de justicia para la mujer, con un presupuesto estimado en una treintena de millones de pesos, por lo que así de bien pinta el panorama en ese renglón, en el hasta hoy se ha carecido de la presupuestaciónadecuada, como lo aceptara y “apechugara” el mismo Alejandro, pero al parecer la situación ya será otra.

¡¡Quiere ir más allá Astiazarán!!…Vaya que el que está dando visos de que querer dar el extra en materia de seguridad, es el alcalde electo Antonio Astiazarán, y para evidencia está que ya ha viajado a urbes como Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Mérida, para conocer los casos de éxito en esas ciudades, en cuanto a la reducción de la incidencia delictiva, y checar el dato del cómo le han hecho para mejorar en otros aspectos.

Aun y cuando “El Toño” Astiazarán de antemano ya externara, que le queda claro que el progreso en ese tenor ha sido por hacer las cosas diferentes, para no tener los mismos resultados de siempre, de ahí que resaltara el cómo han logrado ese acierto, a través de la capacitación, los usos de la tecnología y la aportación de la sociedad civil, por lo cual su intención es la de replicar esos beneficios en el municipio. ¡Mínimo!

O séase que esas altas miras son las que tiene Astiazarán Gutiérrez, el abanderado de la Alianza por Sonora, representada por el PAN, PRI y PRD, como lo ha adelantado en las evaluaciones que se han venido realizando, en lo que es el proceso de transición, con miras a tomar posesión el venidero 16 de septiembre, en lo que tiene que ver con los diferentes segmentos de la administración municipal que encabezará. ¡Así el dato!

Al reconocer que hay mucho por hacer a la hora de eficientar y hacer más óptima la seguridad pública, no nomás en cuanto a la cantidad de elementos disponibles de la Policía, con relación al número de habitantes de Hermosillo, sino también en lo relacionado con mejorar la calidad de vida de los que integran la fuerza policial, es decir, de los que ya están sirviendo, y que todos los días “arriesgan el pellejo”. ¡En esos términos!

Esa es la sensibilidad que está exhibiendo Astiazarán, al señalar que ahora debe empezarse porque la gente conozca quienes son los policías a los que les toda vigilar su colonia, por ser algo que ignoran. ¡A ese punto!

Y es que a su juicio esa comunicación es parte de lo que debe rescatarse para hacer equipo con la sociedad.

