“Les valió” la estructura caída

Se frotan las manos los “Pafa$”

Un raro plantón en el Cefereso

¡“Dan la cara” por los gaseros!

“Les valió” la estructura caída…Para los que está más que claro que no les representó ningún aviso la estructura metálica caída hace unos días en el estacionamiento del Wal-Mart del Vado del Río, que dejará un saldo deseis autos dañados, a raíz de las lluvias y los fuertes vientos, es para los de “Desprotección” Civil Municipal, donde cobra una tal Santa Aguilar, al no verse que actuaran en consecuencia. ¡Pácatelas!

Lo anterior a pesar de que ya se ha vuelto muy reiterado, el que las más recientes tormentas hayan estado acompañadas de fuertes vientos de más menos 70 kilómetros por hora, y que es lo que ha provocado que todo lo que está colocado de manera volada, o en el aire, corra el peligro de venirse abajo, de ahí que hasta semáforos han derribado, pero lo que es Aguilar y sus inspectores, simplemente “les ha pasado de noche”.

Eso a pesar de que todavía se está en la época de lluvias, por lo que muy seguramente que seguirán los ventarrones, según lo vaticinado por el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda, aunado a que existe la advertencia de que agosto podría ser un mes muy llovedor, lo que hace más necesario el que se tomen medidas de prevención al respecto, pero ni así han lanzado una alerta.¡Ñácas!

Si se analiza que después del lluvioso y huracanado chiflón que causó el desplome de la base estructural que estaba en el parqueadero del citado supermercado, era como para que a la Santa le hubiera “girado la neurona”, para mínimo abocarse a implementar un operativo de verificación para revisar cómo están la mayoría de las carteleras publicitarias, y toda esa clase de anuncios que son un peligro latente. ¿Qué no?

Aunque como no han hecho nada de eso, es que más les valdría a los hermosillenses el tomar sus propias providencias, y cuando menos no acercarse ni se estacionaran en las inmediaciones de todo aquello que pueda venírseles encima, ya que ante esas constantes tolvaneras, todas esas mamparas, láminas gigantes y demás, sí que han resultado afectadas, de ahí que algunas deben estar de “mírame y ni me toques”. ¡Glúp!

Aunado a que después tienen que “batallar” para que les paguen los daños, con todo y que trascendió que en este caso lo que es el Wal-Mart ya se comprometió a indemnizar a los afectados, sobre todo a un niño de seis años y su abuela que se supone que estaban en uno de los vehículos siniestrados. ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se frotan las manos los “Pafa$”…Al que vaya que le queda aquello de que, “el burro hablando de oreja$”, es al cabecilla de la Condefa nacional, un tal Juan Carlos Arceo Valenzuela, luego de que ante el anuncio que se hiciera de una próxima regularización de “autos chuecos”, es que alertara a los dueños de esos vehículos de posibles estafas, cuando son ellos los que han propiciado y fomentado esas vaquetonada$. ¡Zaz!

No obstante al parecer la tirada es que no quieren competencia, de cara a esa legalizada que ya está en puerta, en base la promesa que recién hiciera el “Prejidente”, Manuel López Obrador, de ahí que Arceo Valenzuela dijera que en Sonora únicamente son siete las organizaciones “Onachafa$”, “pifa$” y “pafa$”, las que dizque han luchado, o más bien medrando, con las regularizadas de esos carros americanos. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que consideran que Juan Carlos no tiene la voz completa como para hablar de estafadores, o de esas asociaciones que presuntamente aparecen en los tiempos de esas legalizaciones, para apoyar con esas tramitaciones, cuando son quienes por décadas se han conducido en esa ilegalidad, a la hora de promover el contrabando de esas unidades, de ahí que sean igual, o “píor” de fraudulentos. ¡Así de ganone$!

Con todo y que la negra intención sea la de pretender aparecerse como los únicos que pueden hacerlo, a partir del de a cómo ya tienen la experiencia de sacarle “lana” a la gente por ese concepto, de ahí que quieran ponerle peros a quienes como ellos les da por instalar mesas a pedir documentación y de paso dinero, al calificarlos como que se hacen pasar por agrupaciones, después de que por el estilo están fuera de la ley.

O séase que así es como ya están “escupiendo pa´rriba”, en aras de quedarse con la mayor parte de ese filón que les representará esa inminente mexicanización, la cual será en las ciudades fronterizas, empezando por Tijuana antes de que termine el año, para una vez que finalice en Baja California seguir en Sonora, y ya luego en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¡Ese es el plan!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un raro plantón en el Cefereso…Por donde quiera que se le vea, pero la que no deja de estar por demás “sospechuda”, es la sorpresiva protesta que hicieran supuestos familiares de presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No11, localizado en la carretera a Bahía de Kino, dizque para demandar que sean vacunados contra el coronavirus, según ellos porque ya han aflorado varios casos en ese penal. ¿Será?

A ese grado es que es que esta semana les diera por “levantarse en armas” a poco más de una decena de inconformes, quienes con pancartas en mano se plantaron ante ese Cefereso de máxima seguridad, que es donde están internados delincuentes de alta peligrosidad, para exponer una serie de voladas irregularidades referentes al sector salud, dizque porque no se han implementado las debidas medidas sanitarias. ¿Cómo ven?

Tan es así que ventilaron que aparte de que ya se han detectado varios infectados de Covid en los pabellones, pero sin aportar pruebas, todavía de pilón dijeron que los “sufridos” reos tienen una serie de padecimientos de los que no han sido atendidos, mencionando hasta caries, cuando no es algo grave, pero al parecer la intención es la de únicamente hacer “ruido”, quién sabe con qué objetivo. ¡A ese punto las especulaciones!

Lo que explica por qué los manifestantespermanecieron por buen rato “haciéndola de tos”, pero sin que fueran recibidos, lo cual resulta entendible por la inseguridad que conllevaría el abrirles la puerta, lo que muy probablemente que está prohibido por los protocolos que rigen a esa cárcel, aunque dejaron entrever su real móvil, al salir con que no han podido hablar con sus parientes ahí encarcelados, con lo que “dieron color”.

Y es que por sentido común se deduce, que si tienen alguna queja contra la operatividad carcelaria, “pos” tan sencillo como que acudan a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunado a que se ha sabido que ya se han estado llevando a cabo campañas de vacunación contra ese letal virus en esos centros de reclusión, de ahí por qué pareciera que el fin es otro, y no precisamente uno muy saludable. ¡Ups!

Prueba de ello es que ayer delegado de Bienestar estatal, Jorge Taddei, anunciara que el jueves de esta semana comenzarán con la inmunización en los Centros de Readaptación Social de Sonora, de ahí que los primeros serán los de Hermosillo, con lo que por el estilo incluirán a los federales, ante lo que ya no podrá dar “gritos y sombrerazos” por ese motivo, pasando por alto que han ido por fases con esas vacunadas. ¡Así el dato!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dan la cara” por los gaseros…Ahora sí que las quinientas, pero los que finalmente “dieron la cara” por medio del presidente del Clúster de Energía, Luis Carlos Peralta Peñúñuri, son los gaseros de por estos lares, tocante a la regulación de precios que se hiciera para que le bajen al encarecimiento del gas LP, al mandar a decir que garantizarán el abasto y respetarán los nuevos costos, y es que no les quedará “díotra”.

Pues a decir de Peralta Peñúñuri, que está haciendo las veces de vocero de esos monopolios, presuntamente le han dado seguimiento a la situación que enfrenta la industria de distribución, a partir de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) les estableciera un tope máximo en el precio de venta de ese hidrocarburo en sus diferentes presentaciones, como en el popular tambo y lo que es el estacionario. ¡Palos!

Y es que a diferencia de los bloqueos que realizaran en el centro del País los supuestos “comisionistas”, y que son los que les distribuyen ese producto, al protestar porque les reducirían las comi$ione$, lo que es aquí no “hicieron ni pío”, hasta ahora que está hablando Juan Carlos por ellos, con lo que hicieron valedero aquello de que, ¡el que calla otorga!, en torno a los abu$o$ que les imputan por encarecedores. ¡Ni más ni menos!

Aun así habrá que constatar si realmente se están “ajustando”, como lo determinara la CRE, porque lo que sí que está de no creerse, es que Peralta dijera que ven como positiva esa disminución en el costo de ese gasecito en el corto plazo, ya que a su juicio eso hará que bajen ciertos insumos, como los de la canasta básica alimentaria, cuando es algo que se sabe que les vale una pura y varias con sal. ¡Así se percibe la falsedad!

Mientras que con referencia a la frontera ahí sí “soltaron su lloradera”, al salir con que esa regulada les afecta más a los que operan en esa zona, reducciones de hasta $6 pesos por kilo, de ahí que ya estén “asustando con el petate del muerto”, de que en el corto tiempo podrían cerrar muchos de ellos, al ya no ser sostenible eso negocio, pero cuando se iba de pa$o entonces no decían nada, por lo que sí que deben tener “$u bachicha”.

