Tienen sus duda$ comerciantes…Con todo y que las instancias gubernamentales ya dan como un hecho el tan cacaraqueado regreso a clases, pero los que ha aflorado que no se quieren arriesgar hasta no ver a los estudiantes en las aulas, son los comerciantes del ramo relacionados con la vendimia de uniformes, papelería y demás, de ahí que la mayoría se estén esperando para el inicio escolar del próximo 30 de agosto.

Toda vez que a ese grado es la incertidumbre que hay en todos los ámbitos relacionados con el mundo educativo, con respecto a esa vuelta a las escuelas de manera presencial, o en vivo y a todo color, y para prueba están los integrantes del sector comercial en esa materia, que dan cuenta que a la fecha no se han animado a abastecer por completo sus bodegas, porque todo puede pasar por lo de la pandemia de Covid-19.

Ya que derivado del cómo ha estado el repunte de los contagios provocados por la llamada tercer ola, como lo exhibe que el miércoles fuera el día en que se presentara el mayor número de infectados, desde que iniciara esa epidemia, con un total de 22 mil 711, para ya rebasar los 3 millones, con casi un cuarto de millón de muertes, es lo que ha continuado causando una desconfianza a todos los niveles. ¡De ese pelo!

En lo que es una duda generalizada que se ha visto reflejada en la escasa venta de productos escolares, como lo han manifestado por ejemplo los vendedores del Centro de Hermosillo, al manejar que las mayorías aún no confía en que realmente vayan a reactivarse los planteles, de ahí que diganque si fuera una temporada normal, para estos días ya hubiera mucha gente surtiéndose con ese fin, cosa que no está sucediendo.

Sin embargo y contrario a esa percepción, tipo de Santo Tomás, de que ¡hasta no ver, no creer!, lo cierto es que a lo que son los profesores desde esta semana ya los hicieron asistir a los centros escolares de nivel Básico para que vayan checando el dato, en cuanto a las condiciones en que se encuentran, pero además para irlos instruyendo en la operatividad con la que tendrán que conducirse para proteger al estudiantado.

Y para quien dude de lo anterior, es que ya ayer la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer un plan de 10 puntos para lo que será el retorno del alumnado a los salones, a la vez de que dejó en claro que es “Por el bien de todos los pequeños”, con lo que a querer y no, pero retomó el lema electoral del “Presi”, Manuel López Obrador, por lo que así está la instrucción. ¡Zaz!

Y es que a decir de Gómez Álvarez, es una regresada que ya se hace por demás urgente, según esto por “los fuertes problemas” que ya hay de violencia intrafamiliar, estrés y de obesidad que presentan los menores debido al confinamiento pandémico, al señalar que de todos los países solamente México y Bangladesh son los que se mantienen con el sistema de enseñanza a distancio, o desde casa, con el retraso que implica.

Aunque lo que en contraste también genera suspicacias, es que a los padres los vayan a obligar a firmar una carta compromiso, si es que deciden enviar a sus hijos, por aquello de que se supone que es voluntario, con lo que se denota que las autoridades se estarían “lavando las manos” como Poncio Pilatos, en caso de que algo llegara a pasarles, cuando es la parte oficial la que los está convocando a volver y tomar ese riesgo. ¿Qué no?

¡“Echa el resto” la “Gober”!…Y la que ha seguido echando el resto, en lo que es la recta final de su sexenio, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para evidencia está el que ahora en esta Capital inaugurara la ampliación de la nave industrial de la empresa alemana SchnelleckeLogistics, especializada en la producción de piezas para darle un valor añadido la industria automovilística. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es que Claudia resaltara que el despunte de esa compañía, con una inversión de $100 millones de pesos y la generación de 250 nuevos empleos, es una muestra de la tendencia que ha tenido el Estado para seguir creciendo en ese rubro, eso a pesar de los efectos negativos que ha generado la emergencia sanitaria del coronavirus a nivel mundial, por la forma en que Sonora ha venido recuperando su actividad económica.

De ahí que Pavlovich al hacer un recorrido en compañía del secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada; así como de Andreas Wagner, presidente de SchnelleckeLogistics; y SimonHoffmann, vicepresidente Región México de ese consorcio, hiciera hincapié en que el gobierno que ha encabezado ha sido un facilitador de inversiones para que más empresas lleguen y se establezcan, y las que ya están se consoliden. ¡Órale!

Para el caso quien reforzó esa visión y el respaldo recibido es Hoffmann, al recordar que producto de ese apoyo, es que a 15 años de llegar a la Entidad la extensión de sus instalaciones ya es toda una realidad, lo que principalmente es derivado de los nuevos proyectos de Ford en esta Ciudad del Sol, a partir del ensamblaje de los nuevos vehículos, como es la camioneta Bronco y el pick up Maverick. ¡Qué tal!

Así ha estado la repuntada, como lo destacara Vidal Ahumada, al reseñar que antes de la crisis de salud había 40 mil 476 unidades de negocio, y ahora ya se cuenta con 40 mil 475; es decir, se ha recuperado casi todas, faltando sólo una para llegar a como Sonora se encontraba antes del Covid, significando la industria automotriz un 6% del producto interno bruto, con alrededor de 98 compañías y 53 mil puestos de trabajo.

Que “da esperanzas” Durazo…Tal parece que cuando los nogalenses ya habían perdido las esperanzas, de que las vías del tren pudieran ser sacadas del Centro de Nogales, es cuando como nunca está tomando forma esa posibilidad, para que “El Tren…zudo” ya no “se la siga partiendo” a la ciudad, como hasta hoy ha ocurrido, y es que cada vez que pasa la paraliza por ambos lados. ¡De ese tamaño!

Pues para quien dude de lo anterior, dan cuenta que lo que alienta esa alternativa, es que el Gobernador Electo emanado de Morena, Alfonso Durazo, acaba de reunirse en esa frontera con los directivos del área de Transporte de Ferromex, perteneciente al Grupo México, Alfredo Cazar y Fernando López Guerra, con la intención de analizar y darle vueltas a esa opción, a fin de aterrizar ese proyecto de reubicación. ¿Será?

Con lo que más menos, pero lo que es Durazo Montaño así le está moviendo para tratar de cumplirle la promesa que les hiciera a los ciudadanos durante su campaña política, como es la de cristalizarles el viejo anhelo que han tenido por siempre, de que les reubiquen esos rieles, con todo y dijera que no será nada fácil, pero dejando entrever que no hay “píor” lucha que la que no se hace, y que es por lo que ya anda en eso.

De ahí que de entrada Francisco Alfonso ponderara la disposición mostrada por el Grupo México, que es el dueñode Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), a pesar de la complejidad que significará un cambio de esos, de ahí que agradeciera la buena coordinación que está habiendo, con miras a también impulsar planes de inversión y generación de empleo, que es lo que en parte propiciaría la modificación de esa ruta ferroviaria.

Porque de acuerdo a los planes que se trae el originario de Bavispe en ese sentido, el sacar a ese medio de transporte ferrocarrilero de esa área, entre otras cosas potenciaría el espacio urbano de esa localidad, lo que la haría más atractiva para los inversionistas, de ahí que adelantara que se convertiría en algo así como “el rostro fronterizo” de la Cuarta Transformación en el gobierno estatal, lo que todavía está por verse. ¡Así el desafío!

Atacan a camioneros urbanos…Por si algo les faltara a los choferes del transporte urbano de Hermosillo, resulta que ahora están siendo blanco de una creciente violencia, por como todo mundo les ha querido “parar su carro”, al extremo de que recién uno de esos operadores fuera acuchillado en el sector Centro de la ciudad, cuando se bajó a reclamarle a un sujeto por arrojarle un peñascazo al ruletero. ¡Ñácas!

Lo anterior al ponerse de manifiesto que no es el único caso en que son víctimas de un ataque, como lo denunciara el vocero de la organización ciudadana denominada Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, al destapar que a la semana sufren más menos unas diez agresiones de todo tipo, que en su mayoría son verbales, de parte de los usuarios, y que están relacionados con sus negativa a usar cubrebocas. ¡Vóitelas!

Es por lo que López Villa recordará al ex Comisario General de Policía, Luis Alberto Campa Lastra, porque durante su mando es cuando se implementó el programa “Policía a Bordo”, por medio del cual los elementos policiales camuflajeados se subían a los camiones y recorrían las rutas que estaban catalogadas como más peligrosas, y que es en las que los “agarraban de tiro al blanco”, por lo que de esa forma los protegían.

Y si a eso se le suman las grillas sindicales a las que han estado sometidos por el cabecilla del sindicato de ese gremio camionero, Apolinar Castillo Valdez, al que de ¡rata no lo baja! En las pintas que han colocado en el exterior de los ruleteros, “pos” eso habla de que hoy en día están entre diferentes fuegos cruzados, por cómo les han estado “tupiendo” y tensando, lo que a querer y no, pero redunda en un mal servicio. ¡Mínimo!

Al intuirse que esa tensión hace que dichos chafiretes manejan a la defensiva, y no es para menos, por la manera en que cada vez están más expuestos, incluso ante el peligro de contagio por la virulencia de los mortales males gripales que hay hoy en día¡Así el riesgo en que están!

