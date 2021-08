Quiere dar “línea” el “Narco”

Dan fecha pa´ “autos chuecos”

Sin visos de abrirse la frontera

Da “luz” el Gobernador Electo

Quiere dar “línea” el “Narco”…La que sí que representa un antes y un después, es la amenaza de muerte que le acaban de hacer a la periodista, Azucena Uresti, del Grupo Milenio, además de a otros medios de comunicación, entre ellos Televisa y el Universal, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por la cobertura que realizan en Michoacán, donde se disputan es plaza contra otro grupo armado. ¡Palos!

Al con eso queda en claro, que después de rebasar a las “autoridades” federales y de todo tipo, ahora esas mafias delincuenciales quieren tomar como rehenes a la sociedad civil, y en especial a la Prensa, mediante esa evidente mordaza que les quieren aplicar, vía esas amagadas que ya hicieran públicas, con la evidente intención de marcar una “línea” periodística, en la que sólo difundan lo que a ellos les interesa. ¡De ese pelo!

Por sólo así explicarse ese amedrentamiento del que hicieran objeto a Azucena, que hoy por hoy es conductora de un noticiero de TV-Milenio, luego de que a través de un video que promovieran en las redes sociales, no únicamente la señalaron de recibir dinero de supuestos autodefensas, a los que acusan de ser en realidad narcotraficantes, sino que además le advirtieron que si no “le bajaba” la iban a matar. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a lo que se escucha en la grabación difundida por esa organización criminal que encabeza, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el supuesto sicario le manda a decir: “Te hago saber, bájale, porque si no te aseguro que donde quiera que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”. ¡Tómala!

Es por eso que la condena generalizada no se hiciera esperar, por estarse llegando a niveles nunca antes vistos, por como los cárteles ya se están sintiendo con el derecho de sentenciársela a quienes ni vela tienen en sus entierros, por la violencia que han generado, en lo que es un reflejo de la impunidad que actualmente impera, como lo refleja que la Entidad michoacana ya prácticamente sea tierra de nadie, o del hampa. ¡Ouch!

Tan es así que han tenido que surgir esos supuestos defensores civiles para salvaguardar a la población de esos hampones, y cuya autenticidad también están poniendo en duda, porque lo que es la Guardia Nacional, el Ejército y demás, simplemente no han tenido la capacidad para contrarrestar esa escalada de violencia, de ahí por qué a Estados como el michoacano ya los han convertido en unos verdaderos campos de batalla. ¡Ups!

No en balde de la gravedad de ese amago del que fuera blanco Uresti, con todo y que el Gobierno Federal ya respondiera al ventilar que no está sola, pero si se parte de la casi nula protección que les han dado a los comunicadores que en el pasado han estado amenazados, pero no a ese extremo, es que bien haría en mejor no confiarse en el aparato oficial, después de que ya dijera que ella continuará haciendo su trabajo. ¡Vóitelas!

Y es que no hay que olvidar que en el 2020 los mismos del CJNG atentaron contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien vivió para contarlo, de ahí que todo puede pasar, y para no ir muy lejos hay tienen que a nivel estatal apenas a finales del pasado mes de julio en Guaymas asesinaron a balazos al director de InfoGuaymas, Ricardo López, quien igual antes había sido amenazado. ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan fecha pa´ “autos chuecos”…Vaya que lo que “levantó una polvareda”, es que ya se diera fecha para la esperada regularización de “autos chuecos”, o irregulares, como lo confirmara el “Prejidente”, Manuel López Obrador, al adelantar que es un proceso que en un mes podría arrancar en Tijuana, para luego extenderse a toda la franja fronteriza, de ahí que las reacciones a favor y en contra no se hicieran esperar.

Pues en tanto que los de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Sonora (AMDA), por voz de Roberto Gómez del Campo ya criticaron esa legalización, por considera que no resuelve el problema de fondo, y podría incrementar el uso ilegal de esos “carruajes”; lo que son los cabecillas de las organizaciones “Onachafa$” ya se frotan las manos, por el beneficio que obtendrían como intermediarios. ¡Mínimo!!

Ya que según lo anunciado por López Obrador, después de concluir en Baja California con ese proceso de mexicanización de los también llamados “carros chocolates”, se continuará con las ciudades de la frontera de Sonora, para posteriormente seguir con las de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para lo cual todavía están definiendo los procedimiento y condiciones que aplicarían, en cuanto a costos y requisitos.

Toda vez que en base a la visión de AMLO, es algo que tiene que hacerse por seguridad y para contar con un registro de esos vehículos, por estar más que comprobado que son los más utilizados para cometer delitos; eso aunado a que es de la idea de que mucha gente en la frontera que no tiene para comprar un auto nuevo de agencia, y que es algo que tiene que considerarse, porque les permite “moverse”. ¡Así el populismo!

Sin embargo lo que es Gómez del Campo y compañía no opinan lo mismo, al apuntillar que ya ha quedado demostrado que con esas regularizadas no se llega a nada, y que más bien son un cuento de nunca acabar, porque lejos de frenar la introducción de esas unidades, en contraparte aumentan el problema, porque acrecienta las expectativas de la ciudadanía por tener uno de esos que no paga impuestos. ¡De ese vuelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sin visos de abrirse la frontera…Y la que nomás no se ve pa´ cuando pueda reabrirse, es la frontera con los Estados Unidos, porque ni la llamada telefónica que ahora le hiciera la vicepresidenta de esa Nación de las barras y las estrellas, Kamala Harris, el “Presi” Andrés Manuel López Obrador, hizo posible que eso sucediera, después de que ha permanecido cerrada desde el inicio de la pandemia de Covid-19. ¡Ñácas!

Y es que a partir de lo “apechugado” y reconocido ayer mismo por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, de entrada ya descartó que la reapertura de la frontera terrestre entre México y Gringolandia pudiera concretarse el venidero 21 de agosto, y por el contrario todavía estaban a la espera de que las instancias gubernamentales estadounidenses definieran en qué términos pudiera ser. ¿Cómo ven?

Pero en tanto que los gringos están cerrados, o siguen con esa cerrazón, lo que es Canadá ya les levantó la prohibición para que puedan cruzar por tierra a realizar sus compras, o por cuestiones de turismo, o visitas no esenciales, como parte de una estrategia para volver a la nueva realidad, y para lo cual deben estar vacunados y presentar los resultados negativos de una prueba de coronavirus en los tres días previos a la cruzada. ¡Órale!

Aun así y con respecto a México los gabachos se han mantenido en su misma posición, por encima de que el canciller Ebrad asegura que tienen argumentos de más, tanto económicos, como en el avance de la vacunación fronteriza, como para hacerles ver a los vecinos del Norte, de la conveniencia de reactivar la economía de esa región, y de todo lo que implica, y es por eso que confían en que sea lo más pronto posible. ¡Ya mero!

Casi por nada es que el también precandidato presidencial calificara como de una nueva oportunidad el que próximamente igualmente vaya a venir el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, porque eso les abre la posibilidad de hablar en corto con el que es el encargado de esa operatividad sanitaria, de ahí que tratarán de incidir en él para que los ayude a lograr un probable “palomeo” que permita el pase. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da “luz” el Gobernador Electo…Quien ha seguido dando “luz” en todos los ámbitos es Alfonso Durazo, el Gobernador Electo, y para prueba está el que ahora anunciara lo que será la creación de una empresa propiedad del Gobierno del Estado, la cual producirá energía eléctrica a partir de la energía solar, para beneficiar en dos etapas a unos 40 municipios de la sierra, por lo que así estaría ese acierto eléctrico.

O séase que así está el proyecto solar que se trae Durazo Montaño, y que iniciaría con un plan piloto en su terruño Bavispe, con un tendido aproximado de una hectárea de paneles solares, como parte de un programa enfocado a las localidades serranas más pequeñas, atendiéndose a una veintena de ellas el primer año, y a un número igual en el segundo, con una inversión de alrededor de $10 a $12 millones de pesos en cada uno.

De esa forma es que dan cuenta que el virtual gobernante estatal emanado de Morena le estaría dando respuesta a una de las necesidades más sentidas de la ciudadanía, como es la de no pagar tanto por ese concepto, y es que derivado de los estudios que ya se han hecho, dan cuenta que con ese sistema de “echar mano” del sol, se consiguen ahorros de hasta el 50% en el pago de los recibos de las familias beneficiadas.

Luego entonces a ese punto es que a Francisco Alfonso se le está “prendiendo el foco” de manera integral, si se toma en cuenta que previamente ya prometiera lo que será un parque solar que estará ubicado en Puerto Peñasco, y que tendría un costo de más menos unos $2 mil millones de pesos, con lo que por el estilo se abaratarían los costos de ese energético para los sonorenses en general, sobre todo en la época de calor.

Así está esa buena nueva para las municipalidades sierreñas, con esa paneliza que les colocarían, y para lo que no se requeriría de la autorización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al no necesitase de una conexión al sistema de transmisión de alta tensión, por lo que estará más fácil esa ayudada que le darían a los pobladores de esas latitudes, y es que con todo y que hay una tarifa subsidiada, como es la 1F, pero ni así “se la acaban” con la pagadera, y más en la temporada del ardiente verano, que es cuando sube el consumo.

