Es oficial el regreso a clases…Y con lo que ya no habrá vuelta de hoja, es con lo relacionado al regreso a las clases presenciales, luego de que prácticamente ya se oficializara esa vuelta a las aulas, después de suspenderse el ciclo escolar 2020 por lo de la pandemia de Covid-19, eso a partir del decreto publicado por el Gobierno del Estado, en el que se declara a esa enseñanza como actividad esencial. ¡De ese pelo!

Porque con la emisión de dicho documento se acabaron las dudas que había, tocante a si realmente se retornaría a los centros escolares, ya que en el mismo determinan las acciones a seguir para concretar que el estudiantado de nivel básico, que contempla los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, puedan asistir a las escuelas el ya próximo 30 del presente mes de agosto, que es cuando arrancaría las hostilidades. ¡Órale!

Para el caso dicho ordenamiento se basa en las directrices, o condiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para implementar el programa Retorno Seguro, que son las estrategias para que los planteles “vuelvan la a vida” en el periodo 2021-2022, y para lo cual se le adicionó un artículo a lo que había aprobado la Federación el año pasado, para la reapertura de actividades económicas. ¡Así el dato!

Con ese fin es que los operadores de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Víctor Guerrero González, ya se coordinan con los de la SEP, y no sólo para ver las condiciones en las que están las instalaciones, sino también para evaluar los criterios sobre los indicadores epidemiológicos de la epidemia, a fin de atender las recomendaciones y proteger al alumnado de posibles contagios. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando es algo que resulta por demás contradictorio, si se toma en cuenta que lo que es el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, ya advirtió que con todo y que el Semáforo Epidemiológico Nacional esté en rojo, o riesgo máximo, a pesar de eso los chamacos deberán asistir a los salones, pero siguiendo las medidas preventivas acordadas por las autoridades sanitarias de los diferentes ámbitos gubernamentales.

Sin embargo y partiendo de lo que previamente ha sido acordado, esa vuelta a los edificios del saber deberá ser de manera gradual, ordenada, escalonada, segmentada y hasta mixta, o híbrida, como también se le ha llamado, conforme a los espacios disponibles que haya, y a la modalidad aprobada, aunque son los padres los que finalmente decidirán si los llevan o no, por los riesgos que implicará. ¡Esa es la duda que hay!

Aunque los que desde ayer “San Lunes” ya “se pusieron las pilas” para abonarle a esa retornada, son los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vía su dirigente Alfonso Cepeda Salas, al poner en práctica la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, a través del cual harán un monitoreo de la infraestructura educativa para checar como se encuentra y reportarla para su arreglo. ¡Qué tal!

Más menos así está ese reto y plan que se traen, en aras de que vuelva la educación de cara a cara, o presencial, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las universidades de Sonora, que continuarán con sus cátedras a distancia, o en línea en los semestres 2021-2022, como desde ayer empezaran en la Unison, así como en el Itson, Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y la Universidad del Valle de México, entre otras.

Otra profanación a Catedral…Ahora sí que las que hasta ahora únicamente han quedado en meras lamentaciones, encomendaciones al Creador y la petición de una justicia divina, son las últimas atrocidades cometidas en el Catedral de Hermosillo, luego de que en esta ocasión el pasado jueves dos sujetos profanaran ese templo católico y atentaran contra el altar de la eucaristía, al parecer con la intención de robar. ¡Dicen!

Razón por la cual es que el arzobispo de esta Capital, Ruy Rendón Leal, aprovechara la pasada misa dominical para “echarse un sermón”, a la vez que exhorto a unirse en oración por es violento desagravio del que fueran blanco, por considerar que son actos que lastiman a la grey católica, a partir del simbolismo celestial que representa todo lo que destrozaron quienes hasta la fecha no han sido ubicados, ni detenidos.

Y ciertamente que Ruy Rendón tiene motivos de más como para llegado el momento excomulgar a los profanadores en cuestión, que vaya que sí que no tienen temor de Dios, por ya ser varios los atentados vandálicos cometidos contra ese recinto sagrado, sin que hasta ahora se haya arrestado a nadie, en lo que es una impunidad que ha querer y no, pero de alguna forma ha propiciado el que se sigan repitiendo. ¡Tómala!

Como lo exhibe que el citado “juebebes”, a eso de las 15:00 horas, un par de profanadores allanaran esa iglesia por la puerta lateral Sur, como lo hicieran anteriormente en dos ocasiones, pero como esta vez todo quedó grabado y se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, es por lo que se espera que ahora sí haya resultados y se dé con los responsables, lo que todavía está por verse.

Eso sumado a que una vez más se evidenció y condenó el burocratismo que ha existido por parte de los del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que hasta ahora le han dado largas a la propuesta de que esa sede religiosa cuente con un atrio que la delimite y proteja de ese tipo de ataques, como los que ya hay en las parroquias Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Nuestra Señora del Carmen y San Juan Bosco.

Radicalizan bloqueo$ yaquis…Quienes impunemente han radicalizado sus ilegales bloqueo$ sobre la carretera de Cuatro Carriles, al aumentar y hacer obligatorios los cobros por pasar por los retenes que tienen montados en Loma de Guamúchil y Vícam, entre otros, son los integrantes de la ganona etnia yaqui, de acuerdo a la denuncia ventilada por la Central Integradora de Transportes de Carga Pesada. ¡Pácatelas!

Derivado de que en esos términos está la impotencia externada por el líder de esa organización transportista, José Efraín Inzunza López, al señalar con dedo de fuego que ya no se conforman con las moneditas que puedan darles por circular por esa zona, sino que ahora ya les subieron hasta $150 pesos la cuota de robo que les exigen, porque de lo contrario les colocan cuerdas, conos y hasta piedras para que no crucen. ¡Ñácas!

O séase que ahora “bajita la mano” cuando menos les están requiriendo “por sus pistolas” unos $100 pesos por transitar por cada uno de esos puntos de esa étnica región, ubicada entre Obregón y Guaymas, y para lo cual cínicamente todavía les expiden un boleto de recibo como comprobante de esas atracada$, siendo tres los oficiales, y es que a veces también se ponen con esa rateríl cobranza en otros poblados como Potám. ¡Zaz!

Es por lo que Inzunza López advirtiera, que ya de nuevo se están organizando para llevar a cabo un movimiento y manifestar su descontento por esas asaltada$ en despoblado que han estado sufriendo desde hace años, para exigir que se haga algo al respecto, por dé a cómo esos cobros han significado un “duro golpe” para ese gremio, no sólo por la afectación económica, sino por la violencia a la que están expuestos.

Todo eso con el pretexto de que realizan esa acción en perjuicio terceros, que “ni vela tienen en ese entierro”, según esto para presionar al Gobierno Federal porque supuestamente no les han cumplido los acuerdos a los que han llegado, referentes a las añejas demandas que han planteado, en lo que es una problemática que irá pa´ largo, por el dineral que ahora hay de por medio con esas extor$ionada$ carreteras. ¡De ese vuelo!

Y todavía se la dan de ser una tribu muy vulnerable, como lo denota un exhorto que le hicieran a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por las desapariciones de las que han venido siendo objeto.

Alarma ataque un contra niño…El que vaya que está de no creerse, con respecto a los alcances de violencia que hoy en día ya están teniendo los infantes, es el caso registrado en Nogales, donde una niña de 13 años de edad atacó a su hermanito de 9 años mientras dormía en un sillón, al primero tratar de asfixiarlo y al no lograrlo lo acuchilló en el abdomen, además de quebrarle una taza de vidrio en la cabeza. ¡Glúp!

Por lo que así están esos insólitos hechos que se asemejan a los de una película de terror, pero que son de la vida real, ya que ocurrieron en un domicilio de la colonia Lomas de Anza de esa frontera, de ahí que la víctima terminara hospitalizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con lesiones de gravedad que ponen en riesgo su vida, mientras que la madre se encontraba trabajando en una fábrica. ¿Cómo ven?

Luego entonces así está ese suceso, que es de esos que paran los pelos, y que mínimo deberá abordar el Procurador para la Defensa del Menor, Wenceslao Cota Amador; además del DIF y todo lo que se le parezca, para de entrada conocer cuáles fueron las razones por las cuales la violenta adolescente agredió con alevosía y ventaja a su propio consanguíneo, con la aparente intencionalidad de matarlo. ¡De ese tamaño!

De ahí que de entrada deberá de conocerse la condición mental de la jovencita agresora, o el sí de por medio no hay el uso de drogas, por no ser normal el que alguien en sus “cinco sentidos” llegue a tanto, o a atentar contra su propia familia en primer grado, porque sí que debió haber dado señales previas de que algo así podría ocurrir, pero probablemente la mamá las pasó por alto, o en su defecto no supo identificarlas. ¡Ups!

Toda vez que es un acontecimiento que tiene muchas aristas, porque por principio de cuentas deberá salvársele al pequeño agredido, que ya estaba fuera de peligro, pero igualmente hay que atender a la agresora, por ser evidente que padece una afectación emocional y de personalidad, que ya podría caer en el área del director de Salud Mental Estatal, Juan Manuel Tong Payán, para evitar nuevas agresiones. ¿Qué no?

