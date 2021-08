Un regreso a clases “en el aire”

No corren riesgos en la Unison

“Punto” para los de Seguridad

Se la facilitan a contribuyentes

Un regreso a clases “en el aire”…Y por más buenas intenciones que haya, pero está claro que las condiciones no están dadas, como para que se acate la disposición ya decretada por la comisión interdisciplinaria conformada por el Gobierno del Estado, e integrada por las Secretarías de Salud y de Educación y Cultura, entre otras instancias, para volver a las clases presenciales en el nivel básico. ¡Zaz!

Eso si se toma en cuenta que el próximo ciclo escolar ya está a la vuelta de la esquina, al en teoría iniciar el venidero 30 del presente mes de agosto, para lo cual ya nomás faltan 24 días, de ahí que sea muy poco tiempo para que les alcance a poner “al cien” a las miles de escuelas, eso porque tienen más de un año cerradas, y prácticamente abandonadas, después de que comenzara la pandemia de Covid-19. ¡De ese pelo!

Es por lo que consideran que “el horno no está para bollos”, o como para que a los alumnos de kínder, primaria y secundaria les digan ¡hola! En medio de la actual tercera ola de coronavirus, por el repunte de casos que ha habido en los últimos dos meses, con más menos 500 diarios, y casi 30 muertos, para ya sumar más 6 mil 800 decesos, y casi llegar a los 90 mil infectados, más los que se sigan acumulando. ¡Ñácas!

Sin embargo y a pesar de esa creciente enfermedad, todo hace indicar que quieren seguir “la línea” federal, de acuerdo a lo anunciado por el “Presi”, Manuel López Obrador, de que “llueve o truene” deberán regresar al salón para cumplir con el calendario escolar implementado por la Federación, y para seña está el que ya ayer Hugo López-Gatell, el segundo de Salud en el País, dijera que eso sucederá aun estando el semáforo en rojo.

No obstante y como esa regresada sería opcional, es por lo que suponen que los papás no la aprobarán, según se deduce de las posturas que ya externadas, como la Asociación Estatal de Padres de Familia presidida por Cecilio Luna, con todo y que se diga que aplicarán los más estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios, al destapar que al 40% de los planteles no están listos, y al 100% les falta mantenimiento.

Aunado a que de entrada no dejaran muy en claro en qué consistirá esa gradualidad escalonada de la que hablan, pero sobre todo qué pasará con el alumnado, al que sus progenitores decidan no enviarlos, a fin de no exponerlos a ese letal bicho, al no precisarse si la enseñanza sería con una dualidad, es decir, una parte haciendo acto de presencia en las aulas, y otra continuando de manera virtual. ¡Así la duda que hay!

De ahí el porqué de las posiciones encontradas que hay, ante esa decesión que sí que es “un volado”, pues todavía están analizando como sería esa retornada gradual, y la cual adelantan que se daría en base al número de centros escolares disponibles, los grupos de cada uno de ellos, y la matrícula con la que contarían, por lo que así está el reto para el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González. ¡De ese vuelo!

Y tan todo está en el aire, que además convocarán a los paterfamilias y comunidad en general para que apoyen en las labores de limpieza de los edificios escolares, cuando por otro lado el exhorto a sido para que no salgan y se protejan, por lo que esa “papa caliente, o enferma”, es la que estaría recibiendo el nuevo gobernador morenista, Alfonso Durazo, por ser al que le tocará continuar con esa titánica tarea. ¡Vóitelas!

No corren riesgos en la Unison…Donde está claro que no quieren correr riesgos, para no poner en peligro a los universitarios y maestros ante el Covid, es en la Universidad de Sonora (Unison), al trascender que el venidero “San Lunes” arrancarán el semestre 2021-1 a distancia, como lo han hecho desde que se agravara esa epidemia, en lo que significará el primero para Rita Plancarte Martínez como nueva rectora.

Así está esa estrategia preventiva que refleja que Plancarte Martínez y sus operadores mejor optaron por no “buscarle tres pies, al gato, a sabiendas de que tiene cuatro”, para salvaguardar la integridad de los 35 mil estudiantes que hay en los diferentes campus, porque si acaso sólo están contemplando que algunas materias de tipo práctico, como laboratorios y prácticas de campo puedan realizarse en vivo y a todo color. ¡Órale!

O séase que a así se está viendo de precavida Rita y compañía, para continuar llevando la academia de esa manera y en lo que se supera lo más delicado de esa emergencia sanitaria que ha ido al alza, con todo y los procesos de vacunación que se han llevado a cabo, y es que lo que es a la chaviza apenas desde este viernes la empezarán a vacunar en Hermosillo, aun y cuando hoy en día son los principales transmisores de contagio.

A tal grado Plancarte hizo muy buena labor de cabildeo y convencimiento para seguir con en esa modalidad de cátedra a control remoto y desde casa, que hasta el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Sergio Barraza, dijo estar de acuerdo con esa continuidad, en lo que hay una mejoría en cuanto a ese mal, para buscar enseñar como antes, aunque ya nada será igual. ¡Qué tal!

“Punto” para los de Seguridad…Con todo y que una golondrina no hace primavera, pero a los que hay que apuntarles una buena, por las que van de arena, es a las fuerzas de seguridad conformadas por la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército, luego de que mediante un operativo coordinado con el C5i, en Magdalena detuvieran a nueve sujetos que conformaban un comando armado. ¡Palos!

Pues así estuvo ese acierto que operaron, vía el Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e inteligencia (C5i), dependiente de la Secretaría de Seguridad Estatal, de la que es mandamás David Anaya Cooley, ya que luego de una llamada ciudadana que alertaba sobre la presencia de personas armadas, procedieron a “ponerles cola”, hasta ubicarlos escondidos entre el monte, en lo alto de un cerro. ¡Glúp!

Porque después de dicho “pitazo” y luego de llevar a cabo un rastreo terrestre, es que arrestaron a Gabriel “N”, de 28 años; Ángel “N”, de 21; José “N”, de 27; Oswaldo “N”, de 33 años; Gustavo “N”, de 27; Héctor “N”, de 28; Christian “N”, de 19; Jesús “N” y Mario “N”, ambos de 35 años, y todos con “cara de matones”, a quienes les decomisaron armas largas, equipo táctico, cargadores y más de 800 cartuchos útiles. ¡Tómala!

Ciertamente que no eran unos hampones cualesquiera, como lo denota el que les incautaran cinco armas de fuego tipo fusil, de las cuales tres son calibre 5.56, y dos de las conocidas como AK-47, o “cuerno de chivo”, así como chalecos balísticos, de ahí que fueran puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, por muy seguramente tener que ver con el clima de violencia y las balaceras que ha habido a últimas fechas.

Si parte de que además de esas tracateras, hasta incendios de casas y carros han perpetrado en esa zona, que incluyen a las localidades de Santa Ana e Imuris, aunado a que ahora aparecieran narcomantas en el municipio magdalenense, en las que advertían de no matar inocentes en los enfrentamientos entre las bandas del crimen organizado, cuyos choques armados dicen que ya los trasladaron a las áreas montañosas.

Se la facilitan a contribuyentes…Vaya que la falta de “lana” ya no será pretexto para no ponerse al corriente con el pago de los impuestos atrasados, derivado de la buena nueva recientemente anunciada por el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Estatal, Alejandro García Rosas, al invitar a los ciudadanos a realizar convenios para pagarlos en parcialidades, o como quien dice en abonos. ¡Mínimo!

En esos términos están las facilidades que está proponiendo García Rosas, como una alternativa para hacerle frente a “la ruina” económica que le ha causado a las mayorías la era pandémica, que igualmente ha propiciado que se enfermen las finanzas de la ciudadanía, de ahí que a través de ese esquema ahora puedan, desde revalidar las placas vehiculares, hasta otras obligaciones fiscales para evitar recargos. ¡De ese tamaño!

Al ser unas conveniadas de las que la Ley permite “echar mano”, en aras de apoyar a los contribuyentes que por “Chana o Juana” no pudieron cumplir con sus responsabilidades fiscaloides en tiempo y forma, y así procurar que a la larga no se les generen cargos extras y gastos mayores, por lo que esa es posibilidad para los que en la actualidad tengan adeudos, y que no se les vuelvan una “bola de nieve”, y después les salga “píor”.

A la vez que Alejandro aclarara, que si bien los trámites por vehículos automotores son por los que principalmente la gente busca conveniar, pero hay otros que por el estilo pueden entrar en ese sistema de liquidación a plazos, tales como los derechos por las concesiones de alcoholes, y para lo cual dan cuenta que se requiere cubrir el 30% de lo adeudado, en tanto que el resto se programa a pagos. ¡Así el dato!

Para el caso o dependiendo de la tramitología que se requiera hacer, los requisitos pueden consultarse en el portal www.hacienda.sonora.gob.mx, o llamando al Call Center 8003127011, tanto para información, como para agendar una cita, ya que ese proceso se requiere que sea un presencial, por las firmas de compromiso que se tienen que hacer, o en su defecto acudir directamente a una Agencia o Sub Agencia Fiscal. ¿Cómo ven?

