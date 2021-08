Resulta una impopular consulta

Resulta una impopular consulta…Y el que casi casi dijo “pa´ que tanto brinco”, o circo, estando el suelo tan parejo”, es el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón, al criticar la fracasada Consulta Popular, o más bien impopular, celebrada el pasado domingo, dizque para saber si debe enjuiciarse a los ex presidentes de México, de Carlos Salinas para acá, al considerar que estuvo de más, por lo que así se le escuchó el sermón.

Toda vez que el prelado católico no se anduvo por las ramas para coincidir con el sentir general, tocante a que se trató de una dominguera consultada que era por demás innecesaria, al apuntillar que no se necesita sopesar ni conocer la voluntad del pópulo para procesar a los ex Mandatarios de México, ya que si cometieron un delito, sin distingos debería de procesárseles como a todos los ciudadanos. ¡Palos!

Para el caso es que Rendón señalaracon dedo de fuego y diera fe, de que era una pregunta por demás obvia y cantinflesca la que se hiciera, por la respuesta venir en la misma, porque quién en su sano juicio no va querer que procedan contra un delincuente, independientemente si es un simple mortal, o tiene una función pública, y más cuando se trata de un político, gobernante, o algo parecido, por ser los que más mala fama tienen. ¡Zaz!

Y “píor” en esta ocasión al someterse a votación si habría de juzgarse a un Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por presunta corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males, pero es evidente que las mayorías no cayeron en el juego distractor del actual gobierno morenista de la 4T, por la casi nula participación que hubo. ¡De ese pelo!

Porque en base al saldo de votantes reportados por el Instituto Nacional Electoral (INE), a las 57 mil urnas y cacho que se instalaron,sólo acudió alrededor del 7% del padrón electoral conformado por poco más de 93 millones de mexicanos, es decir, menos de 6 millones, de ahí que fuera un fiasco, porque mínimo se requería de un 40% para que procediera ese enjuiciamiento, algo así como unos 37 millones de votos. ¡Al menos!

Es por eso que las mofas no se hicieran esperar, por los choteos que surgieran con referencia a esa escasa afluencia de votantes, de ahí que se manejara que ese “dormingo” hubo más filas en las taquerías, que en las mismas casillas que operaron para ese efecto, y cuya realización tuvo un costo de más menos $580 millones de pesos, lo que dejó en claro que las mayorías ya no se están dejando llevar por ese tipo de simulaciones.

Ya que por más que los morenos quieran culpar al INE de no aplicarse y publicitarese sondeo que calificaran de histórico, por ser el primero que se hace, ciertamente que por el contrario dejó entrever que ya haya un hartazgo social por esa clase de distractores promovidos con un enfoque político, si se parte de que la aplicación de la Ley no está sujeta a consulta, y simplemente debe aplicarse con la Carta Magna en la mano.

Pues si no lo hicieran con un enfoque meramente polaco, igualmente en su momento debieron hacer uno para definir temáticas más relevantes y actuales, como si cancelaba o no el aeropuerto de la Ciudad de México; o se construía el criticado Tren Maya; o desaparecían los fideicomisos federalescon lo que afectaron muchos programas, pero todo eso lo han “hecho a chaleco”, y sin importarles “Juan Pueblo”. ¡Ni más ni menos!

Continúan los “cortes” de agua…Ahora sí que por angas o por mangas, pero a los que se las han seguido “haciendo de agua”, es a los usuarios de Agua de Hermosillo (Aguah), y para prueba está el que ahora a partir de este “miércoles de calentamiento”, y hasta el venidero domingo, a los que ¡oootra vez! dejarán sin el servicio, es a quienes habitan en las colonias ubicadas desde el Vado de Río, hacia el sector Sur.

Y es que de acuerdo a esa mala nueva confirmada por el Coordinador Operativo de Aguah, Herman Valenzuela, está vez el pretexto para realizar ese enésimo corte acuático será una suspensión de la energía eléctrica programado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la subestación Novillo, el cual afectará la operación del Acueducto Independencia, que es con el que abastecen a esa zona de la Capital.

De ahí el exhorto que nuevamente les están haciendo a los moradores de por esos lares, para que a como puedan almacenen de ese vital líquido en sus hogares, ya que entre hoy y mañana les cerrarán la llave, aunado a que en los días posteriores sufrirán de una baja presión, en lo que agarran agua no las nubes, sino las tuberías, por el tiempo que lleva el que vuelva a normalizarse el suministro, para que quede igual.

Con todo y que Valenzuela Salas “se lavara las manos” como Poncio Pilatos, con respecto a ese desabasto, al manejar que es una acción decretada por la Comisión Estatal del Agua, que son los administradores del citado acueducto, en coordinación con los de la CFE, según esto para la realización de trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la Red General de Distribución del sistema eléctrico. ¿Será?

Sin embargo el cuestionamiento que siempre surge en esos casos, es que si porque esas interrupciones no las hacen en otra época que no sea la de calor, que es cuando más se requiere de ese elemento hídrico; a lo que se le suma que en las últimas semanas se ha estado “yendo” el agüita como nunca, y para seña está que el pasado fin de semana por la lluviecita que cayera, igualmente por unas horas “no hubo” en el Norte de la ciudad.

Van por jóvenes y tercera ola…Vaya que la que sin duda vendrá a contrarrestar la creciente tercera ola de Covid-19 que hoy en día le está “pegando” a Sonora, es la buena noticia ya anunciada, de que desde el venidero viernes y hasta el miércolesen esta Ciudad del Sol comenzarán a vacunar a la población de 18 a 29 años de edad, según lo ventilado por el delegado local de la Secretaría del Bienestar, Florentino Valencia.

Aun y cuando ayer de última hora trascendieraque esa jornada de inmunización proyectada podría tener cambios en cuanto a los días que están contemplando, en base a lo adelantado por el mismo Valencia Samaniego, de ahí que dijera que todavíaestán en comunicación con la Secretaría de Salud federal para definir los que sería la logística a seguir, con el fin de dar a conocer la operatividadque contemplaría.

No obstante y que desde el principio han existido interrogantes, luego de que Florentino hiciera público ese esquema de vacunadas que ya programan, al anticipar que estiman que serían de 120 a 140 mil jóvenes los que recibirían la primera dosis del biológico, que calculan que llegaría el “juebebes”, ya que hasta esa fecha es cuando se conocería la farmacéutica a la que corresponderían, entre otras cuestiones. ¡Órale!

Lo que explica porque también había dudas de que si ayer iniciaríancon esas pinchadas entre la chavalada de Cajeme y puntos circunvecinos, como estaba agendado, lo que finalmente ocurrió en completo orden; a la par de que en pleno martes se confirmara en la conferencia presidencial mañanera, que el 15 de agosto en la frontera Norte Entidad pondrán en operación la segunda fase de vacunación para las edades de 18 a 39 años.

Y si bien esa estrategia de priorizar esas vacunadas en los municipios fronterizos tiene como objetivo el homologarlos con sus vecinos de EU, paraabonarle a la reapertura de la “línea”, la verdad es que los muchachones son los que se han vuelto los principales trasmisores de ese virus, por actualmente el 97% de los hospitalizados no estar vacunados, como ya lo revelara el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell.

Hace Durazo “cabildeo mundial”…Quien desde ya está cabildeando para poner al Estado en el mapa del primer mundo, es el gobernador electo Alfonso Durazo, y para muestra está la gira que acaba de realizar por “Gringolandia”, para reunirse con los representantes de varios sectores, entre ellos los del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para exponerles el potencial que hay por estos lares.

Es por lo que trascendiera que entre la baraja de posibilidades que Durazo Montaño les pusiera sobre la mesa a los gabachos, están las concernientes al turismo, la generación de energías limpias, así como el impulso de la infraestructura, eso con la intención de promover opciones de colaboración, con la finalidad de que tengan en la mira y como alternativa a la región, ante las futuras inversiones que pudieran “amarrarse”. ¡Qué tal!

Ya que a decir de Alfonso, que se reunió con empresarios, académicos y autoridades estadounidenses, la intención es la de que se haga correr la voz, en cuanto a la potencialidad que se tiene por estos rumbos, de ahí que también se viera las caras con los “cerebritos” de la Universidad de Harvard, para que en alianza con otras “Unis”, puedan hacerse investigaciones sociales y medio ambientales con fines empresariales.

Y por si ese fura poco, o para seguir “tocando puertas” en ese sentido, es que el virtual “Gober” emanado de Morena adelantara que en los próximos días sostendrá un encuentro con inversionistas de California, la latitud más rica y próspera de los Estados Unidos, con la misión de pretender aterrizar proyectos para el territorio sonorense, por lo que así es como ha estado “picando piedra” más allá de la frontera. ¡De ese vuelo!

Eso aunado a que iniciara la semana asegurando que una vez llegando al cargo procurará tener ahorros por $4 mil 500 millones de pesos al año, pero sin afectar los derechos de los trabajadores de base; además de no subir ni crear nuevos impuestos; y aspirando a reducir la deuda aunque sea un peso menos, como parte de un plan de estabilización de las finanzas públicas estatales, prometiendo dar detalles más adelante. ¡Así el dato!

