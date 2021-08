Llega la violencia a su clímax

¡Una de cal con precio del gas!

Podría ponerse rojo Covid-19

Hoy inicia transición “El Toño”

Llega la violencia a su clímax…Y con la que sí que llegó a su clímax el clima de violencia que ha imperado en los últimos días en la zona de Magdalena, es con la emboscada y ejecución de la que fuera objeto el fin de semana el Jefe de Grupo de la base en Sáric de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), José Saúl Martínez Trillas, de 49 años, al que prácticamente lo “cazaron” para acribillarlo. ¡Zaz!

A ese grado ya ha llegado la ola violenta provocada por los enfrentamientos de los carteles del narcotráfico contra los distintos niveles de gobierno, lo que ha convertido a esa región del Norte de la Entidad, en un auténtico campo de batalla, al punto que ha propiciado que se paralicen las actividades económicas, al cerrar comercios y demás para evitar quedar entre el fuego cruzado de las recurrentes balaceras. ¡De ese pelo!

Y es que con todo y que dizque las fuerzas del orden mantienen sitiada a esa membrillera ciudad, principalmente las federales, después de que se desencadenaran las tracateras, pero aun así los sicarios del hampa se dieron maña para perpetrar el atentado contra el comandante Martínez Trillas, quien pertenecía a la Fiscalía General de Justicia estatal, desde hacía más de 28 años, en lo que tiene visos de ser una venganza.

Luego de que el mortífero ataque armado ocurrió en un camino que conduce a la comunidad de San Isidro, ubicada a unos 13 kilómetros al Noreste de la localidad magdalenense, cuando José Saúl se desplazaba a bordo de su vehículo particular, un Ford de la línea Explorer, color blanco, de modelo atrasado, en los momentos en que según esto estaba de permiso y se dirigía a Hermosillo para pasar unos días de descanso.

Lo que deja en claro que a Martínez ya lo estaban esperando, aunque lo que nomás no cuadra, es que se haya expuesto de esa manera, al circular por una vía que esta catalogada como de las más peligrosas, al colindar con los municipios de Altar y Tubutama, por la inseguridad a que causado “la maña”, al extremo de que ya le han recomendado a la ciudadanía el no transitar por esas desoladas latitudes en las que asaltan y matan gratis.

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que el asesinado elemento de la AMIC se convirtió en el agente número seis que es ejecutado en lo que va del año, contra los 21 del 2020, y los 23 del 2019, que son los períodos en que más han matado a los representantes policiales, y esta vez en medio de la crisis, o el foco rojo que se encendiera en las Magdalenas, después de que antes sucediera algo similar en Caborca. ¡Tómala!

Aunque el meollo del asunto es que nunca llegan al fondo, a la hora de contrarrestar a esas bandas criminales, como lo exhibe el que esta vez detuvieran a diez malhechores y abatieran a otro, además de decomisar armamento y vehículos con reporte de robo en el extranjero, pero sin que nunca se vuelva a saber nada al respecto, o a quienes se están enfrentando, para la que la gente sepa a lo qué le tira al salir a las calles.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Una de cal con precio del gas!…Con todo y que digan que es una medida populista, pero sí que no deja de ser de beneficio para las mayorías el que les hayan puesto un alto a los monopolio$ ga$ero$, que ya estaban vendiendo el gas LP de a cómo les venía en gana, porque en tanto que ponen en operación las gaseras de Bienestar, por lo pronto ya les fijaron un preciomáximo al público para que “no se vayan grande$”. ¡Ajá!

Pues en lo que entra en funcionamiento el sistema de distribución de ese energético propuesto por el Gobierno de la 4T, que encabeza el “Pejidente”, Manuel López Obrador, lo que es el pasado sábado es el primero en que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer los precios a los que los permisionarios deberán topar el costo del producto, el cual será ajustado cada semana, y durante los próximos seis meses. ¡Mínimo!

Así que después de esa primera “aju$tada” que le dieron a los leonino$ empresarios de ese ramo, es que ese gasecito que se usa para cocinar, tuvo una baja del 11.3% por kilo; y de 10.2% por litro en promedio a nivel nacional, para quedar esta semana en $22. 61 y $12.21 a la venta, respectivamente, lo que contrasta con los reportados por la Profeco el anterior 26 de julio, que eran de $25.51 y $13.61 pesos. ¡Así la cara diferencia!

Toda vez que antes de dicho cambio que fuera determinado por la Secretaría de Energía (Sener) el martes, para ser aplicado por la CRE, los operadores de ese ámbito eran los que determinaban lo que costaba, en base a sus conveniencias, lo que explica porque es el combustible que más se ha encarecido, de ahí que ya vayan hacerles la competencia desde la instancia gubernamental, para que le bajen de rayitas a sus abu$o$. ¡Dicen!

No en balde es que ya hayan “soltado el borrego” de que pudiera haber un desabasto de ese elemento gaseoso, derivado de la inconformidad que han manifestada los ganones magnates de ese rubro, bajo el argumento de que no se están respetando los acuerdos, en cuanto a la oferta y demanda, ante lo que a “a todo gas” ya les reviraron que, o respetan la nueva disposición, o de lo contrario pueden perder hasta la concesión.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podría “ponerse rojo” Covid-19…Ahora sí que por la forma en que la tercera ola de contagios de Covid-19 ya está enfermando al Estado, con casi 500 casos diarios, es que ayer la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano saliera hacerle un llamado a la población para reducir la movilidad social, por la posibilidad que hay de que Sonora pueda pasar a riesgo alto, o de color a amarillo a naranja, e incluso al rojo.

Casi por nada es que Claudia resaltara la importancia de acelerar la vacunada entre los jóvenes, por ser el principal sector de transmisión, lo que se ha agravado con la aparición de las nuevas variantes más contagiosas de ese letal virus que ya han sido detectadas por estos lares, porque si bien al cierre de julio 1 millón 109 mil 646 sonorenses ya han recibido su vacunación completa, hay otros que no han acudido. ¡Ups!

Es por lo que Pavlovich Arellano “pusiera el dedo en la llaga”, a la hora de exhortar a cumplir con ese acto de responsabilidad social, eso al aflorar el dato de que un 5% de los ciudadanos ya recibió su primera dosis de la vacuna contra ese mal, pero no han vuelto por la segunda; en tanto que cerca de 20% no ha iniciado su esquema de inmunización, a pesar de que ya se le aplicó el biológico a su grupo de edad. ¡Qué tal!

Ciertamente que no es para menos que la “Gober” una vez más esté dando un grito a tiempo, como lo reflejan las últimas estadísticas del Mapa Sonora Anticipa, y es que de las 12 municipalidades que evalúa semanalmente, 10 aumentaron su nivel del riesgo, pasando Cajeme al tinte rojo, para sumarse a Guaymas; mientras Hermosillo, Empalme, Navojoa, Nogales y Caborca continúan en anaranjado. ¡De ese tamaño!

Eso como consecuencia de que la positividad del coronavirus continuaba en un 40%, es decir, de cada 100 pruebas que se realizan, 40 resultan con ese bicho, y con una tendencia al alza; y en cuanto a la ocupación hospitalaria ya estaba al 53% en los nosocomios públicos; en comparación con los privados, que ya rondaba el 79%, es por eso del dominguero ¡S.O.S! que ya lanzara Pavlovich, y con sobrada razón. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoy inicia transición “El Toño”…Al que desde este “San Lunes” ya le darán formalidad, para que finalmente empiece a ser una realidad, es al cambio de estafeta del gobierno municipal que encabezará el alcalde electo, Antonio “Toño” Astiazarán,luego de que por unanimidad el Cabildo aprobara la Comisión Mixta de Entrega-Recepción, misma que entrará en funciones a partir de ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera Fox.

Con ese fin es que el “Presimun” interino, Fermín González Gaxiola, tuviera la atención y apertura de recibir al aliancista de Astiazarán Gutiérrez, que fuera postulado por el PAN, PRI y PRD, para reiterarle que la actualadministración morenista saliente está en la mejor disposición de brindarle de manera puntual y expedita toda la información necesaria al Ayuntamiento entrante, el cual a partir del próximo 15 de septiembre presidirá.

No obstante y que don Fermín no se manda solo, y únicamente está siguiendo al pie de la letra la instrucción que la diera la alcaldesa con licencia, Célida López Cárdenas, después de que perdiera en su intento de buscar la reelección en los comicios del pasado 6 de junio, de que lejos de ponerle “piedritas en el camino” al “Toño” Astiazarán, le facilitarán el que tenga una llegada y toma de posesión sin contratiempos. ¡Ni más ni menos!

De ahí que como nobleza obliga, y aunque sea por mera política, es que Antonio agradeciera y reconociera la disposición mostrada hasta ahora por las autoridades en turno para hacer equipo y de esa forma concretar una transición transparente en esa etapa de entrega de cuentas claras, como una forma de priorizar y anteponer el bienestar de los hermosillenses, por encima de lo que podrían ser las grillas y politiquerías. ¡De ese vuelo!

De esa manera es que se la están poniendo facilita al también ex alcalde y ex diputado por Guaymas, que de por sí “ya anda que come ansías” para ponerse a chambear, ante lo que dan por descontado que de primera mano se pondrá a checar todo lo que le vayan entregando, para cuando le toque entrar ya estar “empapado” de las prioridades a resolver, a la par de que en el ínter seguirá con sus cabildeos con los diferentes sectores.

