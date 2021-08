Siguen varios camiones sin aire acondicionado

Continúan camiones urbanos de Hermosillo con la falla de aire acondicionado en las unidades, aunque son los menos, pero para los usuarios que tienen la mala suerte de abordar un camión en estas condiciones representa un sacrifico el trayecto, ante las altas temperaturas que se registran.

De acuerdo a la Ley General de Transporte para el Estado de Sonora, el servicio urbano para Hermosillo deberá prestarse con el encendido de aire acondicionado del 1 de mayo al 30 de septiembre.

Sin embargo, no todas las unidades cumplen con esta norma aun cuando son de modelos recientes y deben estar acondicionadas con el dispositivo.

Al inicio del período reglamentario del encendido de aire acondicionado se cuestionaba qué tan conveniente era que las unidades no tuvieran ventiladas por la circulación del virus del Covid-19, pero no era la única medida sanitaria que debería aplicarse; además, el resto de las recomendaciones no se respetaron como el aforo y el uso correcto de los asientos.

Las personas que desafortunadamente les toca subirse a una unidad sin refrigeración padecen de calor durante todo el trayecto hasta su destino.

Asociaciones como la Unión de Usuarios de Hermosillo y Vigilantes de Transporte han solicitado la ampliación del período del encendido de aires acondicionados de las unidades de transporte, al no abarcar éste la mayoría de los días calurosos que se registran en la ciudad.