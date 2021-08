Se oponen estudiantes al regreso a clases

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), anunciaron que ante la insistencia de las autoridades federales de un retorno a clases presenciales el próximo 30 de agosto, realizarán una manifestación a nivel nacional, en protesta por el riesgo que esto implica sin que todos los jóvenes y niños estén vacunados, toda qué vez que es donde más contagios se están presentando.

La vocera del movimiento en Hermosillo, Karla Reséndiz, calificó de irresponsable un regreso a clases en este momento donde la tercera ola de Covid-19 está afectando a niños y jóvenes que no están vacunados, y se ha elevado las cifras de contagios y decesos en este grupo poblacional.

“Nuestra postura es que no queremos regresar a las aulas, sin que más del 70 por ciento de la población esté vacunada, incluyendo los niños.

«Sabemos que actualmente no hay una vacuna que proteja al 100 por ciento, ni hay para niños, entonces, el presidente López Obrador se pronunció que este 30 de agosto regresan a las clases los niños, pero las escuelas no están en condiciones para volver a clases”, apuntó.

Señaló que no se trata únicamente de hacer uso del gel antibacterial y la sanitización; hay planteles que no tienen agua potable y drenaje, que no cuentan con las medidas de seguridad, hay jóvenes que toman clases en salones improvisados.

También según datos de la Secretaría de Salud, más de 700 menores han perdido la vida, hay más de 60 mil contagios y ocho mil 491 han sido hospitalizados.

Si eso pasa ahorita que los jóvenes no han estado en clases presenciales, dijo… ¿Qué pasará cuando los niños regresen a las aulas?

Es por ello, que el próximo jueves 26 de agosto realizarán una mega cadena humana en todos los estados del país, exhortando a las familias para que no se haga caso al llamado irracional e insensible del presidente de la República y se opte por preservar la vida.

En el caso de Hermosillo se realizará una cadena humana en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora la próxima semana a las nueve de la mañana.