Se despide Johan Vásquez de los Pumas

El futbolista sonorense Johan Vásquez agradeció y se despidió de Pumas para dar el siguiente paso de jugar en una de las ligas más importantes.

“Hoy me toca dar un primer paso a una de las ligas más importantes del mundo y estoy seguro que mientras siga trabajando, esforzándome y ambición de trascender, pronto podré dar más pasos que me acerquen a mi objetivo. Gracias, una vez más, a todos los que me rodean, ustedes forman parte de lo que soy y siempre estarán conmigo a donde vaya. Gracias por confiar en mí, Pumas”, publicó.

Johan estaría vinculado con el Genoa durante las próximas cinco temporadas, donde buscará adaptarse rápidamente al futbol del viejo continente y encontrar su mejor nivel para encarar el inicio de la Serie A el próximo 21 de agosto.

Los universitarios habrían acordado la venta del zaguero central por más de 7 millones de euros, en lo que sería la tercera venta más cara de los auriazules solo por detrás de Nicolás Castillo e Ismael Sosa, ambos vendidos en 7.8 millones de euros.