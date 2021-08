Se declara pansexual la actriz Mae Whitman

La actriz estadounidense Mae Whitman reveló en Twitter que está «orgullosa y feliz» de declararse públicamente como pansexual.

La ex integrante de la serie «Parenthood» compartió su identidad sexual mientras elogiaba su serie animada de Disney Channel, «The Owl House», que presenta al primer protagonista bisexual de la cadena.

«Solo me tomo un momento para decir que estoy muy orgullosa de ser una pequeña parte de un programa como «The Owl House». Siendo pansexual yo misma, desearía tener personajes tan increíbles como Amity y Luz en mi vida cuando era pequeña», tuiteó Whitman este lunes.

«La representación queer es muy importante. ¡Mundo, sigue avanzando, por favor!».

La actriz de «Good Girls», de 33 años, siguió su publicación inicial con un enlace en donde se explica lo que es la pansexualidad, y así sus seguidores puedan entender mejor el tema.

«Sé que las personas pueden no estar familiarizadas con lo que significa pansexual; para mí significa que sé que puedo enamorarme de personas de todos los géneros. Esta es la palabra que mejor me queda, y estoy orgullosa y feliz de ser parte de la comunidad».

Otras celebridades que se han reconocido de manera pública como pansexuales incluyen a Demi Lovato, JoJo Siwa y Cara Delevingne.