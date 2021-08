Se buscará restablecer diálogo entre ciudadanos y policías

Propuestas e ideas que vayan encaminadas a restablecer la comunicación entre ciudadanía y autoridades policiales serán revisadas para mejorar la Seguridad Pública en la ciudad, expresó el Alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

En la reunión ciudadana con la Mesa de Seguridad que coordina Félix Tonella Platt, expuso que sus aportaciones tendrán cabida en el plan de los primeros 100 días del próximo Gobierno Municipal, además de mantener activa está dinámica de interacción.

“El fondo del problema de la seguridad no es tanto el número de patrullas que tengamos o las cámaras de videovigilancia o la tecnología, el fondo del problema de la inseguridad radica en la falta de comunicación entre el gobierno y la gente”, aseveró.

La próxima Administración Municipal, dijo, pondrá énfasis en volver a restablecer esa comunicación, que durante un tiempo se tuvo, entre las y los ciudadanos y la Policía Municipal.

“Hoy por hoy, la sociedad no sabe, los vecinos no saben, los comités en las colonias organizados no saben…en muchas colonias que yo fui no saben quién es el responsable de la seguridad de la zona”, mencionó Astiazarán Gutiérrez.

En la Mesa Ciudadana de Seguridad se hicieron planteamientos para fortalecer el combate a las adicciones a través de la prevención, la promoción para una mejor preparación y adiestramiento de los agentes municipales y la participación de la sociedad civil, como el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Hermosillo.