Rescata Chivas empate ante Juárez

Un gol de Jesús Godínez en los últimos minutos del partido rescató el empate para las Chivas 2-2 en casa ante Juárez.

La afición salió descontenta, abucheó al equipo y hubo gritos de «¡Fuera Vucetich!, ¡fuera Vucetich!».

El Rebaño nuevamente sufrió ante un rival que aprovechó los descuidos y se dedicó a esperar y desesperar a los rojiblancos.

Por tercera jornada, los jugadores de casa acapararon la alineación. Arrancaron ocho canteranos y tres de experiencia como Jesús Molina, Isaac Brizuela y Antonio Briseño.

El Guadalajara inició el partido cuesta arriba cuando el árbitro Fernando Hernández marcó un penal y el delantero argentino Gabriel Fernández lo cambió por gol al minuto 10.

Con la anotación en la cancha del Estadio Akron, los de La Frontera dejaron atrás una racha negativa de 469 minutos sin marcar de visitantes. Pero el Guadalajara reaccionó rápidamente tras una jugada que comenzó cuando «El Cone» Brizuela recuperó la posesión y conectaron por el sector izquierdo hasta centrar el esférico.

Carlos Cisneros no logró rematar, un rechace del rival y el balón le quedó a Ángel Zaldívar para empujar de zurda. Cerca quedó el cuadro local de darle la vuelta al marcador en el primer tiempo con un tiro de larga distancia que el «Charal» Cisneros» estrelló en el travesaño.

Al inicio de la segunda parte, se gestó el quinto debut de Chivas en el torneo con el ingreso del canterano Pável Pérez, quien regresó al club tras ser campeón con el Tepatitlán en la Liga de Expansión.

Nuevamente los Bravos se pusieron al frente del marcador al 51′, en una jugada a balón parado en la que los jugadores de Chivas pedían una mano a la ofensiva y de ahí se generó el segundo gol de Fernández.

A los pocos minutos regresó la polémica con un aparente penal sobre el «Chelo» Zaldívar que no fue sancionado.

A pesar de la fuerte lluvia que cayó en el Estadio, el Guadalajara no perdió su intensidad y buscaron con insistencia el arco de Hugo González.

Fue hasta el minuto 88′ cuando Chuy Godínez anotó el tanto del empate que evitó la derrota ante la escuadra fronteriza, que llegaba con siete derrotas al hilo fuera de casa.

La asistencia fue de nueve mil 208 aficionados, y el aforo permitido es del 33% (15 mil aproximadamente) por la pandemia.

En la próxima jornada, el Rebaño visitará el domingo 15 al Santos, en Torreón.