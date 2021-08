Reeditará Madonna su catálogo musical

Madonna y Warner Music Group anunciaron este lunes 16 de agosto un acuerdo histórico que incluye todo su catálogo de música grabada, según informaron ambas partes a través de un comunicado de prensa.

Esta asociación marcará la revitalización de una relación de décadas con Warner y la cantante, que comenzó con el lanzamiento de sus primeros sencillos, «Everybody» y «Burning Up», ambos de 1982.

Con este esfuerzo, Madonna planea lanzar ediciones especiales, de lujo y reeditadas de muchos de sus discos de estudio. En la misiva, la intérprete asegura que Warner Music Group han sido «socios increíbles».

Los lanzamientos incluyen su catálogo entero con Sire/Maverick/Warner, incluyendo álbums como Madonna, Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer y Ray of Light, así como sus más recientes placas de estudio: MDNA, Rebel Heart y Madame X. A partir del 2025, toda su discografía (que abarca grabaciones de soundtracks, discos en vivo y hasta compilaciones) pasará a formar parte del catálogo de Warner.

El próximo año se celebrará el 40 aniversario del debut discográfico de Madonna, y para ello la «Reina del Pop» seleccionará personalmente las ediciones de lujo para la mayoría de sus grabaciones, además de que planea eventos especiales y más noticias de festejo.

La serie de reediciones será supervisada por el equipo de catálogo de Warner Music, dirigido por Kevin Gore, presidente de Global Catalog, Recorded Music, y el primer lanzamiento se anunciará pronto.

Asimismo, el próximo 8 de octubre, Madonna lanzará su esperado documental MADAME X, en exclusiva para la plataforma de streaming Paramount +. Filmada en Lisboa, Portugal, la película captura la gira homónima de la estrella, con entradas agotadas en todo el mundo.