Reclama «La Chilindrina» lugar en la serie de «Chespirito»

Aunque se convirtió en tendencia en redes sociales por el cuerpazo que mostró en una foto donde posa con bikini, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como «La Chilindrina», dijo que no le volveremos a ver fotos del estilo.

«Nunca más lo volveré a hacer… porque nunca más, creo, estaré en el peso que estaba cuando me hice esa foto. En esa foto acababa yo de perder a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta qué pasaba.

«Y lo que pasaba es que huí de la realidad y adelgacé diez kilos. Diez kilos para mi edad y tamaño son muchísimo. Después quise adelgazar otros tres kilos y fue demasiado. Estuve mal, bastante mal. Fui a ver a una gastreontoróloga, a un neurólogo, porque no podía ya, pesaba cuarenta y tantos kilos”, dijo.

«La Chilindrina» fue reconocida por 65 años de trayectoria. Y además presentó un videoclip de la canción «Vamos a jugar» a dueto con el cantante Luk Vegas. Y ahí reveló que le gustaría ver una serie basada en la vida de su amigo Roberto Gómez Bolaños «Chespirito».

«No solo daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernandez que se comunique conmigo. Cómo un programa tan importante puede no aparecer tanto la Chilindrina como María Antonieta de las Nieves.

Si eso era lo que les pedía, que trabajáramos juntos. Si en un momento dado ellos no quisieron, fue su decisión. Si Roberto Gómez Fernández después de escuchar esta declaración me llama, le diré que sí con mucho cariño a la hora que quiera y como quiera”

Al preguntarle sobre si Florinda Meza contrató a un abogado para presuntamente pelear por los derechos de los personajes que hizo con Chespirito, así como una coautoría de los proyectos de Bolanos, María Antonieta dijo:

«Yo no creo que a ella le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir. Que ella tome la decisión que quiera, ya es lo suficientemente adulta para saber qué le conviene, qué puede hacer. Yo no sé nada de esto.

«Entonces, espero en Dios que esto sea un preámbulo para que yo pueda tener un contacto con ellos”, finalizó.