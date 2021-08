Recibe Esteban Bermúdez cinturón de campeón

Con el dinero que le pagaron, tuvo que pagar las deudas que tenía y pronto los ahorros se acabaron, así que tuvo que continuar con sus labores como albañil

A Esteban Bermúdez no le cabía la sonrisa en el rostro, y es que por primera vez se sintió campeón del mundo, después de que Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, le entregara el cinturón que le acredita como monarca de peso Minimosca.

Después de aquella victoria, sorpresiva, sobre Carlos Cañizales, muchos le empezaron a decir «campeón», pero en realidad no se sentía así.

Con el dinero que le pagaron, tuvo que pagar las deudas que tenía y pronto los ahorros se acabaron, así que tuvo que continuar con sus labores como albañil, pues había que llevar el pan a casa.

“De verdad que este cinturón significa todo, lo digo humildemente, ocupada esta oportunidad, ocupaba ganar, y gracias a Dios ganamos”, dijo Esteban en charla con ESPN KNOCKOUT. “Con la pandemia todo se puso tan difícil que, de verdad lo digo, estuve a punto de dejar el boxeo, porque es algo difícil, pero gracias a Dios hoy somos campeones”, añadió.

En lo deportivo, la victoria le permitió a Esteban escribir su nombre con letras de oro, pero en la cotidianeidad, no hubo mucho más tiempo para sentirse campeón. “Con lo que me pagaron alcancé a pagar unas deudas”, recordó Bermúdez, quien pocos días después de aquel 28 de mayo tuvo que regresar a la albañilería, muestra de ello son los nudillos que el cemento le ha ‘quemado’ mientras hace la mezcla.

“Lo que pasa es que aparte de que entreno box, trabajo en la albañilería, y al momento que te cae la mezcla, como que te quema la herida un poco, como que te carcome donde está herido. Realmente es eso, como que me cae cemento y no se me cura tan fácil, me va carcomiendo la piel, pero hay que seguir trabajando”, detalló.

En el papel, la siguiente pelea de Esteban sería ir ante el supercampeón Hyroto Kyoguchi, pero podría esperar un tanto más si es que el japonés termina exponiendo ante Jesse Rodríguez, recibiendo un beneficio por ello, de cualquier forma, estará listo para el que sea, cuando sea.

“Siempre soñé con un cinturón y ahora quiero otro, y cuando tenga ese otro, quiero otro más, eso es lo que quiero”, apuntó el púgil con marca de 14-3-2 y 10 nocauts.