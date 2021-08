Queda EU fuera de la Final en relevos 4×100 en Tokio

Un lento intercambio dejó al equipo en una posición conocida y fuera de la disputa por las medallas

Un lento intercambio dejó al equipo de Estados Unidos del relevo 4×100 en una posición conocida en Tokio 2020… fuera de la disputa por las medallas.

Y esta vez, ni siquiera llegando a la Final.

El equipo integrado por Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker y Cravon Gillespie no llegó a la Final después de terminar en la sexta posición de su clasificación, prolongando una sequía de un cuarto de siglo para un país que lleva uno de los equipos de atletismo más completos a la justa.

«Todos estamos corriendo bien en este momento'», dijo Baker, quien marcó un tiempo de 9.95 para finalizar en la quinta posición en los 100 metros el fin de semana pasado.

«Intentar coordinar eso perfectamente con un par de entrenamientos es un tanto complicado, pero así son las cosas».

Estados Unidos no ha ganado el relevo 4×100 desde 2000 y no ha cruzado la meta como es debido desde que ganaron la plata en 2012. Pero tuvieron que devolver esa presa por un positivo de doping de Tyson Gay.

Esta fue la primera ocasión en que Estados Unidos no llega a la Final desde 2008, cuando Gay se vio involucrado en un mal intercambio. El país fue descalificado por otro mal intercambio en la final de 2016.

En esta ocasión, los corredores completaron la prueba, pero no como lo esperaban.

Al final del segundo relevo, Kerley no pudo entregar adecuadamente la estafeta a Baker, al punto en que terminaron corriendo lado a lado y finalmente concretando el intercambio justo en el límite.

Baker recuperó algo de terreno y Gillespie intentó cerrar la prueba, pero China, Canadá e Italia terminaron en las tres primeras posiciones, y el resto de sus rivales también les sacaron distancia.

Es la décima ocasión desde 1995 que el equipo varonil ha fallado un relevo en un campeonato mundial o en Juegos Olímpicos.