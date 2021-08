Promueve el Staus amparos contra Isssteson

En casi dos años, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), ha promovido 100 amparos individuales contra Isssteson para el abasto de medicamentos a agremiados con enfermedades crónico-degenerativas.

El secretario general del sindicato, Sergio Barraza Félix, señaló que con estos amparos el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tiene un plazo de 24 horas para entregar el medicamento al trabajador.

Explicó que en menos de dos años se interpusieron estos amparos, luego de empezar a notar que pese a las gestiones que se hacían, este problema de no entregarles el medicamento era recurrente.

“Hablando con el despacho de abogados, tenemos cerca de dos años con los amparos y son alrededor de 100 amparos los que ya se aprobaron por un juez federal y el Isssteson tiene 24 horas para entregar el medicamento; ahí ya no puede dejar de entregarlos.

El proceso no es tan largo porque los jueces toman en cuenta que es un tema de salud y lo resuelven rápido, no es tardado, y son medicamentos para la alta presión, diabetes, cáncer, entre otros”, dijo.

Barraza Félix mencionó que en septiembre próximo presentarán al gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño una propuesta para rescate a Isssteson y hacerlo más funcional al menos por los próximos tres años.

Para esto consideró que se requiere una inversión de entre seis mil y 10 mil millones de pesos.

Abundó que esto deriva de un estudio realizado al Instituto y que permitiría hacer frente al adeudo que se tiene con proveedores de medicamentos, el déficit de atención, y pago de pensiones.

“En este momento el Isssteson está en una fuerte crisis y si sigue así no tiene viabilidad, va a llegar un momento en que colapsará si no buscamos una transformación de fondo que implique un rescate financiero por parte del Gobierno Federal, ya que no puede seguir funcionando como caja chica del gobierno estatal donde impera la corrupción y la falta de transparencia”, enfatizó.