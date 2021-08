Preocupan a ciudadanos seguridad y adicciones

Con problemas de seguridad, adicciones, violencia intrafamiliar, dificultad para recaudar los impuestos, la falta de áreas verdes y rezago en obras viales, recibirán las autoridades electas el municipio de Hermosillo, de acuerdo al Informe de indicadores 2021 que elaboró la organización Hermosillo ¿Cómo vamos?

El director general de la organización, Ernesto Urbina Miranda, dijo que los temas de seguridad y adicciones son los temas más preocupantes para los hermosillenses.

“Si bien, hubo un incremento en el presupuesto para seguridad entre los años 2019, 2020 y 2021, particularmente en 2019 se destinaron más de 750 millones de pesos, independientemente de esto, los niveles de homicidios se mantienen en niveles relativamente altos en comparación con años anteriores. Prácticamente se registran poco más de cuatro homicidios a la semana en Hermosillo”, dijo.

También hubo un crecimiento de la violencia familiar que se duplicó en la ciudad a dos mil 897 casos en 2020, mientras que en 2019 fueron mil 584, a la que se sumaron otros delitos en ese mismo período, como el narcomenudeo con un incremento del 140 por ciento y el robo a negocio con un 116 por ciento.

Los hermosillenses también consideraron que hubo una ligera mejora en los servicios de recolección de basura y alumbrado, que calificaron con un siete ambos servicios en el 2019, y ocho este 2020.

En el tema de áreas verdes se tiene un déficit de 30 mil árboles en plazas, parques y bulevares; en obra vial se tiene una carencia en el 36 por ciento de las vialidades de Hermosillo, el 40 por ciento de las manzanas no cuentan con guarnición ni banqueras, más del 70 por ciento no tiene rampas para discapacitados, árboles, palmeras o letreros con el nombre de la calle, y en el 90 por ciento no cuentan con alumbrado público o paso peatonal.

Hermosillo se encuentra ante una tercera ola de Covid-19, sin embargo arroja una recuperación gradual de la economía y nuevos desafíos asociados a la pandemia, por ello, es importante impulsar medidas coordinadas entre gobierno estatal, municipal y sociedad civil para proteger la salud y economía de las familias, expresó.