Posponen Festival de Cine de Beijing

Este es el primer evento de cine a gran escala que se pospone por la variante Delta

El alto número de contagios de Covid-19, por la variante Delta han provocado que el gobierno de China vuelva a posponer la fecha del Festival Internacional de Cine de Beijing, el cual se realizaría en agosto de este año.

«Debido al reciente brote de la epidemia en muchos lugares de China, con el fin de proteger la salud y la seguridad de todos, se pospondrá la onceava edición del festival, originalmente programado para celebrarse del 14 al 21 de agosto», publicado en la red social Weibo del festival.

El festival se realiza cada año en el mes de abril; sin embargo, en esta ocasión se recorrió la fecha porque los organizadores tenían previsto que la pandemia estuviera más controlada y que China ya no hubiera tantas restricciones para los viajeros, esto para que los participantes pudieran estar en el festival sin complicaciones.

De acuerdo con Hollywood Reporter, este es el primer festival de cine a gran escala que se pospone por la variante Delta. La edición pasada del festival se realizó de manera online, a través de la plataforma iQiyi, donde fueron programadas todas las películas durante cinco días.

La taquilla en China también está siendo afectada por este nuevo brote, un ejemplo de ello es que el estreno de la película The Battle at Lake Changjin, que se cree es la más cara en la historia de China, también ha sido pospuesto.