Pocas Palabras

Deben de quedar listas las escuelas del estado para antes del 30 de agosto: Alfonso Durazo

Acompañado del próximo secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, del coordinador del proceso de entrega-recepción de la administración estatal, Omar Del Valle Colosio, y vía virtual del investigador del Colegio de Sonora, Álvaro Bracamonte Sierra, el gobernador electo Alfonso Durazo, comentó que hay rezagos en su totalidad que dificultan el regreso a clases

“Es importante que el gobierno del estado haga un esfuerzo mayor para garantizar que todas las instalaciones escolares estén debidamente preparadas el último día de este mes, para iniciar con las actividades programadas en el calendario escolar”. Y si no es así, que es lo más probable, ¿qué podría hacer el próximo gobernador de Sonora?

Por su parte, Alomía Zegarra explicó que el regreso a clases debe ser seguro, gradual y voluntario; y que es importante que los padres de familia puedan programarse para revisar los planteles escolares y que la movilidad pueda estar controlada por protocolos adecuados…Muchos padres de familia que tienen tiempo, porque no trabajan, empezaron a limpiar escuelas en sus colonias.

Álvaro Bracamonte Sierra dijo que el último dato que se tiene “con las autoridades salientes, es que de las 3 mil 500 escuelas que existen en el estado, 2 mil 166 pertenecen a nivel primaria y secundaria, y de esas solo 609 están en condiciones de iniciar clases presenciales; además que entre el 75% al 80% de la infraestructura educativa no está en condiciones de iniciar el ciclo escolar.

Hermosillo registra temperaturas de 40 grados centígrados a la sombra casi todo el día

Después de que los hermosillenses sufrieron el intenso calor el lunes y martes, por la tarde-noche del martes cayeron unas “gotitas” en la parte suroeste de la ciudad que sirvieron nada más para sofocar más el ambiente. Tengo entendido que para otros sectores del municipio solo hubo amenazas de lluvia…Las lluvias de verano ya se fueron y solo nos queda esperar los aguaceros de la temporada de huracanes que inicia el próximo mes de septiembre.

Las temperaturas de este martes se mantuvieron en 40 grados centígrados a la sombra después de medio día y, hasta las 17:00 horas bajaron un grado, registrándose 39 grados. Para este miércoles se espera una temperatura de 42 grados a la sombra, más unos 4 o 5 grados más al raso del sol quemante de nuestra ciudad capital…Esto nos obliga a no salir a la calle, si no es realmente necesario, menos las personas de la tercera edad y los niños, porque podrían deshidratarse.

Les recuerdo que lo que resta de agosto y parte de septiembre, es cuando se registran las temperaturas más calientes en Hermosillo y gran parte del estado, con mucha humedad, por lo que hay que cuidarse y no exponerse a los rayos del sol, que, en nuestra capital, que no cuenta con muchos árboles frondosos, pegan de lleno. Sin embargo, hay que darle gracias a Dios por este maravilloso clima, gracias a ello, no sufrimos de los estragos de las lluvias, como en el sur del país.

Cabe señalar que, en los meses de abril, mayo, junio y julio, no se registraron temperaturas altas, en comparaciones de otros años, debido a los cambios climáticos, pero no se si sea para bien o para mal…Se están descongelando los polos y no se sabe aún qué podría suceder en los próximos años si esto continúa así. Por lo tanto, hay que cuidar la tierra, el medio ambiente, para dejarles un mundo limpio a nuestros hijos, nietos y demás descendientes. La situación es crítica, aguas pues.

Alfonso Durazo ya “agarró las riendas del estado” y todos los días acuerda con sectores

Alfonso Durazo Montaño ya “agarró las riendas del estado” y todos los días llega a acuerdos con los diferentes sectores de la comunidad y con inversionistas de fuera del estado y del país. Me supongo que con permiso de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que todavía es la que manda en el estado de Sonora…Ayer me llamó la atención unas declaraciones de José Luis Alomía Zegarra, que será el secretario de Salud en el próximo gobierno.

El futuro funcionario en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, que tomará protesta como Gobernador el 13 de septiembre como tal, dijo que el regreso a clases será el próximo lunes, con pandemia y sin pandemia, cuando un día antes el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, había enviado un mensaje al secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, en donde le recomendaba no regresar a clases por el incremento del Coronavirus en el estado. ¿Entonces, qué pasa, quién manda en el estado? Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

