Pide entregar casetas o tomarán medidas legales

La postura del gobierno federal es que las casetas de peaje en Sonora deben ser entregadas por las personas que convirtieron en un modo de vida al tomarlas, hacen colectas a través de boteos a los automovilistas, de lo contrario se tomarán acciones legales para cumplir con la indicación del Presidente de México.

Al respecto, Cervando Flores Castelo, representante de la Secretaría de Gobernación en Sonora comentó que en Hermosillo se activó un grupo de agitadores con otros intereses e impidieron la entrega pacífica de la caseta, solamente se liberó la de Magdalena.

“Nosotros amablemente le vamos a decir que no está en negociación el tema de revisar tarifas, hasta que no se entreguen como lo declaró el vocero del Movimiento Por el Libre Tránsito, nosotros no vamos atender expresiones anárquicas y provocadoras de familias que quieren vivir del boteo”, precisó.

El gobierno federal no atenderá este tipo de negociaciones, se debe entregar las casetas, reiteró el funcionario.

“La Secretaría de Seguridad Pública federal está a cargo del operativo, está el programa de Caseta Segura en el que han participado el resto de los estados, si no se entregan de manera voluntaria se activa este programa y ahí son otro tipo de medidas”, argumentó.

No se debe confundir el llamado de buena fe del Presidente de México a los movimientos sociales, pero éste no lo es porque a estas alturas se trata de un grupo de provocadores que viven del boteo desde hace cuatro año, aclaró Flores Castelo.

“Se trata de una confederación de grupos de varias casetas, familias que se reparten los carriles y no les interesa la liberación de las casetas, si en un momento dado desparecieran las casetas para ellos no sería buena noticias, porque lo que quieren es la caseta como un modo de sobrevivencia”, puntualizó.