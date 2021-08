Peligra llamado de»El  Chucky» al Tri

Las convocatorias de Hirving Lozano y Johan Vásquez a la Selección Mexicana penden de un hilo.

La Serie A también respalda a los clubes que rechacen prestar a sus seleccionados para la próxima Fecha FIFA.

Ayer, la Premier League anunció dicho acuerdo, por lo que México no contaría con Raúl Jiménez. Horas más tarde, LaLiga española se sumó, aunque en su comunicado solo señaló la prohibición para jugadores de la Conmebol, sin aclarar si la Concacaf también está incluida.

Ahora fue la Serie A la que estableció una postura similar. En ese contexto, sería decisión del Napoli y del Genoa si ceden o no a Lozano y a Vásquez.

«Italia está prevista para el aislamiento fiduciario de conformidad con las disposiciones de la ley vigente. en el campo de los virus Sars-Cov-2. De lo contrario, la decisión de la FIFA de no extender las excepciones a las convocatorias a los países donde existe una obligación de cuarentena al regreso (circular FIFA 1749), las limitaciones relacionadas con la propagación de la pandemia crearían disparidades competitivas para equipos que permitan a sus miembros viajar a estos países», informó la Serie A.

La FIFA ha insistido en que es obligación de los clubes el prestar a sus futbolistas.

México debuta en la Eliminatoria Mundialista el próximo jueves 2 de septiembre a puerta cerrada contra Jamaica.