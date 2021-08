Mantiene Sonora confianza de inversionistas

La mandataria recorrió la obra en construcción de la empresa Stanley Black &Decker que invertirá en esta capital mil 50 mdp y generará mil 800 empleos

Que Stanley Black &Decker haya decidido instalarse en Hermosillo, con una inversión de mil 60 millones de pesos, reitera la confianza que hay en Sonora, en su mano de obra y en la estabilidad laboral en el estado, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al recorrer la obra de esta empresa internacional que iniciará operaciones en diciembre de este año.

Acompañada de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Elías Barrios, Global Operatios VP, SpecialProjectsMexico and OutdoorProducts; Chris Beam, Global Productivity Manager PPT at Stanley Black &Decker, Inc. y Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora, la mandataria estatal destacó que esta empresa beneficiará a las familias al emplear mil 800 sonorenses.

“Yo les agradezco a ustedes que hayan creído en Sonora y que en estos momentos estén haciendo estas grandes inversiones; crear mil 800 empleos para mi ciudad, para mi estado, es una cantidad muy importante”, expresó.

Asimismo, manifestó que el que durante su sexenio se hayan invertido nueve mil millones de dólares, a pesar de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, sin duda alguna, demuestra que hay confianza en invertir en Sonora.

“Un gran honor ha sido trabajar junto a todos, junto a la sociedad, junto a los empresarios, que vienen desde otros lados a invertir sus recursos, su dinero, y que creen en Sonora, creen porque hay estabilidad laboral, porque hay una fuerza laboral importante, porque nuestra gente está capacitada, porque es un buen lugar para vivir Sonora, un buen lugar para vivir Hermosillo y que Stanley Black &Decker se establezca en Hermosillo es una gran noticia”, aseguró.

Elías Barrios, Global Operatios VP, SpecialProjectsMexico and OutdoorProducts, detalló que han recibido un gran apoyo por parte del Gobierno del Estado por lo que esperan concluir muy pronto con la construcción para que Stanley Black &Decker empiece su operación y se empleen a mil 800 sonorenses.

“Muy contento con todo el apoyo que nos han brindado el equipo de la región, el equipo del gobierno, y con una gran esperanza de completar el objetivo de este proyecto y que pronto sea una fuente de generación de empleos permanentes en la región”, comentó.

El secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, explicó que a nivel mundial hay 106 empresas de Black &Decker y con la construcción de una más en Hermosillo posicionará a Sonora a nivel mundial y esto es el inicio de lo que significará la llegada de esta empresa a la entidad.

Asimismo, informó que con esta empresa se llega a 203 proyectos establecidos en la entidad durante la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, lo que ha generado una inversión de nueve mil millones de dólares.