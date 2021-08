Mantiene Aída Román hambre de gloria deportiva 

La arquera mexicana que ha participado en cuatro ediciones de Juegos Olímpicos, se mantiene motivada para continuar en el deporte

Después de participar en cuatro ediciones de Juegos Olímpicos, la arquera mexicana Aída Román todavía tiene hambre de gloria deportiva y tiene como objetivo mantenerse en un nivel alto para seguir representando a México en los eventos internacionales.

«Estoy en 100 por ciento de condiciones, todavía no me aburro de hacer lo mismo, todavía no quiero dejar esto y sigo manteniendo el nivel”, indicó la medallista de plata en Londres 2012

La atleta capitalina que no cumplió con su mejor actuación en Tokio 2020 y en la prueba individual de la rama femenil fue eliminada en dieciseisavos de final, destacó en entrevista con Palabra Del Deporte, el honor que es para ella competir por México.

«Nací para estar en el deporte, disfruto mucho lo que hago, querer aferrarme y estar nuevamente dentro de las del top, me da esa gasolina para seguir todos los días”, subrayó.

Román destacó que el surgimiento de nuevas arqueras mexicanas que empujan con fuerza para hacerse de un lugar en la selección nacional, la motiva para mantenerse en un nivel óptimo.

«Tener compañeras con un nivel súper fuerte te motiva. Ahora están Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez, las chicas están tirando impresionante y si yo quiero estar en un equipo fuerte tengo que mantenerme fuerte y preparándome mejor.

«No nos fue bien pero así es el deporte y hay que darle la vuelta a la hoja.”, aseveró.