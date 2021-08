Llaman a donar cabello para elaborar pelucas

De 2018 a la fecha han recibido dos mil 96 donaciones de cabello en el Taller de Pelucas Artesanales del Voluntariado de la Secretaría de Salud

Son dos mil 96 donaciones de cabello las que se han recibido en el Taller de Pelucas Artesanales del Voluntariado de la Secretaría de Salud, desde el año 2018 cuando inició operaciones, informó Enrique ClausenIberri.

El titular de la dependencia estatal detalló que con dichas donaciones se han confeccionado en el taller 86 pelucas artesanales para las personas que por alguna razón han perdido su cabello y han acudido a solicitarlas.

“Es increíble el cambio que se observa en las personas cuando reciben su peluca, inmediatamente recuperan confianza en sí mismas, el ánimo, su estado general mejora notablemente”, resaltó.

Por la pandemia por Covid-19, las donaciones disminuyeron, sin embargo, poco a poco se está recuperando ya que la población puede acudir a donar sus trenzas con la confianza de que serán recibidos con todos los protocolos de protección e higiene para evitar contagios.

ClausenIberri agradeció y reconoció el esfuerzo de asociaciones civiles, fundaciones, clubes y a todas las personas que han colaborado, por su apoyo incondicional a esta noble actividad.

Leticia Campoy Burboa, directora del Taller de Pelucas Artesanales, compartió que las personas cada vez más se acercan a pedir informes y posteriormente a hacer la donación de sus trenzas.

Requisitos para la donación de cabello son: Llevar mínimo 25 centímetros de largo el cabello, no tener canas ni orzuela, además, el cabello deberá estar muy limpio y seco al ponerlo en una bolsa resellable.

El cabello puede estar teñido parejo, no decolorado, no crespo, no chino, aunque puede ser ondulado y estar en excelente estado.

Para mayor información, acudir al interior del albergue HIES-HIMES en Avenida Ocho, entre calle Reforma Norte y Monteverde, Col. Ley 57, de lunes a viernes de 8:30 am a 2:30 p.m, llamar al Teléfono 6626-10-21-97 o al correo [email protected].