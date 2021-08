Intuban a Paty Navidad por Covid-19 en un hospital de la CDMX

Hace días aseguró que no había dado positivo al coronavirus, y en diversas ocasiones ha dicho que el coronavirus es una mentira para mantener controlada a la sociedad

La actriz Paty Navidad fue intubada en un hospital de la Ciudad de México por problemas en su salud derivados de la Covid-19, enfermedad de la que aparentemente se contagió en el set de grabación del programa MasterChef Celebrity, de acuerdo con varios reportes.

La propia celebridad indicó hace unos días en sus redes sociales que se encontraba sana y que no había dado positivo al coronavirus, que en diversas ocasiones ha dicho que es una mentira de los gobiernos mundiales para mantener controlada a la sociedad.

Algunas fuentes aseguraron que Navidad fue ingresada de emergencia en una clínica durante la madrugada de este martes, luego de que una unidad del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas fuera por ella hasta su domicilio.

Se dijo que la famosa ya no podía respirar por sí misma, y que por ello se decidió que debería permanecer intubada en su ingreso al nosocomio, aunque estos reportes no han sido confirmados ni por ella ni por alguno de sus representantes.

La estrella de «La Fea Más Bella» ha causado polémica en varias ocasiones por su postura ante la crisis sanitaria actual, ya que ha asegurado que le parece una invención de un supuesto nuevo orden mundial que busca generar pánico social con motivos de control.

De hecho, cuando negó los reportes de su contagio, pidió a sus seguidores que no se dejaran engañar ni manipular por la información respecto a la pandemia y a su estado de salud, que aseguró que era sano y sin ningún síntoma de algo.

«Pienso que nadie en el mundo se infecta de un ‘virus letal’ sin tener un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros. ¡Digamos no al miedovirus!», escribió entonces en su perfil de Instagram.

«El coronavirus ha existido siempre, y su letalidad no es lo que dicen que es, no se dejen engañar. Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría».