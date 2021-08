Interpretará Catherine Zeta-Jones a Morticia en una nueva serie de Netflix

La actriz se unirá en el elenco a Jenna Ortega, quien dará vida al personaje protagonista, Merlina Addams (cuyo nombre en inglés es Wednesday Addams)

La actriz Catherine Zeta-Jones fue elegida por Netflix para interpretar a Morticia en la serie Wednesday, del cineasta Tim Burton, inspirada en Los Locos Addams, reportó The Wrap.

Zeta-Jonesse unirá en el elenco a Jenna Ortega, estrella de You y Jane the Virgin, quien dará vida al personaje protagonista, Merlina Addams (cuyo nombre en inglés es Wednesday Addams), en la producción, cuya primera temporada estará compuesta de ocho capítulos.

Previamente se anunció también que Luis Guzmán será quien encarne en la serie a Homero Addams, padre de Merlina, que en la versión inglesa de la trama se llama Gómez.

El proyecto lo desarrollan los creadores de Into the Badlands, Al Gough y Miles Millar, junto a Burton, quienes lo describieron como un intrigante misterio con un toque sobrenatural que describe los años de Merlina Addams como estudiante de la Academia Nevermore.

«Merlina intenta dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por su nueva vida y sus muy enredadas relaciones en Nevermore», se lee en la descripción oficial.

El personaje de Morticia fue interpretado anteriormente por la actrices Carolyn Jones, Anjelica Huston y Daryl Hannah, y recientemente Charlize Theron le dio voz en la película animada que Universal lanzó, la cual tendrá una secuela a estrenarse a finales de este año.