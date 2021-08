Impulsa Diego Luna el cambio y la inclusión con la serie “Todo va a estar bien”

El actor, productor y director mexicano fue el realizador de la serie para la plataforma Netflix

«Fue muy rico el proceso para mí y todes los que estuvieron», dice Diego Luna y toma una pausa. «Todes», subraya. «Todavía estoy tratando de incorporarlo», agrega con una sonrisa.

El actor, director y productor mexicano batalla para normalizar en su habla el lenguaje inclusivo, pero consciente de que la única constante en esta vida es el cambio, no se aferra a viejos usos ni costumbres.

Las metamorfosis de los sentimientos, y también de los hábitos enquistados, son la base de Todo Va a Estar Bien, la primera serie en la que el mexicano funge como realizador.

De tono tragicómico, es la crónica de la aceptación de un adiós, el de una pareja separada que aún habita bajo el mismo techo por su hija en común. Flavio Medina, como Ruy, y Lucía Uribe, en el papel de Lucía, son los protagonistas.

La historia, que llegará a Netflix el 20 de agosto, es, a la vez, una reflexión sobre los conceptos de matrimonio y familia, sobre el machismo, los roles de género y, sí, también el lenguaje inclusivo. El director de películas como Abel y César Chávez, sin dudar, abre la discusión.

«Nos parece parte de lo que hay que replantearse o, por lo menos, estar dispuesto a hacerlo. De lo que se trata esto es de replantearnos las cosas y cuestionarnos nuestras dinámicas… la masculinidad, una muy importante», medita en entrevista.

«El personaje de Ruy va pasando por una serie de eventos en su vida que lo hacen darse cuenta de que tiene que cambiar y transformarse, porque no está siendo quien quiere ser. Todos deberíamos tener permiso y chance de replantearnos quiénes somos».

La Ciudad de México actual, en que la Cuarta Transformación y la pandemia forman parte de la conversación diaria, enmarcan la trama. Según el creador de la serie, no podía ser de otra forma, pues viene de su corazón.

«Nace de que vivo en la Ciudad de México, de que ahí me ha pasado lo más importante en todos los sentidos, ahí están todas mis historias de amor, ahí crecí, ahí me ha pasado lo más importante de mi vida», enumera.

Todo Va a Estar Bien no pretende pontificar, aclara Luna. Es, simplemente, una metralla de dudas y cuestionamientos que él mismo se hace. Ex esposo de la actriz Camila Sodi y padre de dos hijos, no sabe qué pensar del matrimonio, por ejemplo.

«Me hago preguntas. Siento que a veces las expectativas que les ponemos a nuestras relaciones amorosas acaban siendo complejas, acaban representando un lastre.

«Crecemos con todo este bombardeo de información sobre las relaciones para toda la vida ¿y la idea del fracaso como parte de una relación? ¿En qué momento eso nos sirve hoy para construir las relaciones amorosas modernas que respondan a nuestras necesidades hoy?».

De 41 años, Luna llevaba un lustro sin ponerse tras las cámaras, desde Sr. Pig, otro drama sobre relaciones rotas, en ese caso, una paternofilial. Necesitaba recuperar el músculo.

Junto con el fotógrafo Damián García (Ya No Estoy Aquí) grabó los ocho episodios durante el segundo semestre del 2020, con extremas medidas sanitarias debido al Covid. Si bien las circunstancias eran inéditas y el formato, nuevo para él, Luna enfrentó el proyecto como cine.

«Es una serie que se filmó como película, o una película que se cuenta como serie. La preparamos como un todo, la dirigí yo de principio a fin y la filmamos como una película de cuatro horas. No íbamos haciéndolo por bloques, como normalmente se hacen las series.

«Pero a la vez fue un trabajo muy colaborativo. El cine tiende a ser más personal y el director y los productores están de principio a fin. Aquí hay un equipo más robusto. Los guiones se discutían en un cuarto con escritoras y escritores, atendiendo distintos puntos de vista. Eso es muy rico».