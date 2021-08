Hacen jóvenes filas durante horas

Desde las cuatro de la madrugada acudieron algunos a empezar a formarse en los diversos centros de vacunación, cuya jornada concluirá el miércoles próximo

Sorprendente ha resultado la respuesta de los jóvenes de 18 a 29 años por aplicarse a la vacuna contra Covid – 19 desde que inició el esquema para este grupo de edad el pasado viernes, diariamente han acudido más de 30 mil personas a los centros ubicados en Hermosillo y este domingo la cifra ascendió a 41 mil 598 dosis aplicadas.

Las condiciones ambientales extremas registradas este fin de semana no desanimaron a los jóvenes para aplicarse el biológico, el viernes y sábado estuvieron por horas bajo los intensos rayos del Sol y este domingo se mantuvieron en la fila aun con la pertinaz lluvia.

Desde que inició el proceso de vacunación en Hermosillo con los grupos de edad delimitados, no se había visto una gran afluencia de personas realizando largas filas de hasta por cinco horas.

Además de ser el grupo poblacional más numeroso, el interés de los jóvenes por aplicarse el biológico es por contar con el certificado de vacunación con el esquema completo, ante la posibilidad de que sea requisito presentarlo para ingresar a centros de entretenimiento.

Este domingo se observaron muchos padres de familia acompañando a sus hijos, al corresponder a los jóvenes de 18 a 20 años, quienes también debieron esperar por horas hasta que los jóvenes recibieran la vacuna.

Este sábado, las autoridades de la Secretaría de Bienestar de Hermosillo acordaron extender los días de vacunación durante la próxima semana, para atender a todas las personas interesadas en obtener la inmunización.

Además del rango de edad de 18 a 29 años, la jornada también fue para quienes por algún motivo no habían recibido la vacuna y ahora querían hacerlo. Algunos no pudieron porque estaban enfermos cuando les tocó, estaban fuera de la ciudad o al principio no estaban convencidos y ahora sí.

Serán tres centros de vacunación

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Hermosillo, Florentino Valencia Samaniego, dijo que a partir de hoy y hasta el miércoles se abrirán tres centros de vacunación en el Centro de Usos Múltiples, Centro de las Artes y el Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel Villa de Seris.