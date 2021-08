¿Merecemos los hermosillenses tener calles destrozadas? Creo que no

Tenía algunas semanas que no circulaba por rumbos de Puerta Real, y aunque no es novedad, que triste y frustrante es ver las condiciones en que se encuentran las calles de la ciudad, sobre todo la Navojoa, a unos metros de la Comandancia de Policía, en donde el carril de oriente a poniente, entre Agustín del Campo e Israel, simple y sencillamente no se puede transitar.

De esta manera, camiones urbanos y de transporte de personal, autos, dompes y todas las unidades, tenemos que invadir el carril de poniente a oriente, lo que es un riesgo de que se registren accidentes, que solo con arreglar el tramo serían prevenibles…

Y ese es un tramo que pomposamente reparó e inauguró la actual autoridad municipal que inició Celida López, quien en su momento dijo que utilizarían materiales de buena calidad… Evidentemente hubo una falla…

Sabemos que gran parte de las calles de la ciudad están destruidas, pero es increíble que en los alrededores de Palacio de Gobierno y Municipal, en la zona turística, estén con esos hoyancos espantosos.

Lo mismo ocurre en el bulevar García Morales, cruzando el bulevar Quintero Arce, de oriente a poniente, en donde en el carril central, caes porque caes en el enorme bache, porque no hay forma de sacarle la vuelta a menos que no haya autos en los carriles contiguos… Esa es la imagen que se llevan visitantes en su camino al aeropuerto…

Es frustrante ver estos escenarios porque a final de cuentas, la pregunta es: ¿esto es lo que merecemos los hermosillenses? Ceo que no, es ofensivo y una falta de respeto para todo el tener una ciudad en estas condiciones de infraestructura y de la seguridad, pues estamos en las mismas o peor.

Por cierto y aprovechando que estamos abordando temas que le corresponden al Ayuntamiento y ya que dicen que andan trabajando en la reparación del alumbrado, en la calle Monteverde, entre la García Aburto y la Mendoza no está funcionando y en verdad que es una invitación a delinquir y un riesgo para peatones, que abundan en el sector, sobre todo personas en condición de calle que se atraviesan y puede ocurrir una desgracia…

“De lujo” quedó el Hospital General de Alta Especialidad

Me tocó circular ayer por rumbos del nuevo Hospital General de Especialidades que finalmente está terminado y que según tengo entendido, a finales de la próxima semana será inaugurado por la gobernadora Claudia Pavlovich y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cumplirá su palabra de acompañarla en este evento.

De hecho, en los promocionales que acaban de iniciar con motivo del último informe de gobierno de la mandataria estatal, señala que el citado nosocomio “quedó de lujo” y por lo que alcanzamos a apreciar así es.

Aunque la conclusión de la obra se prolongó más de lo esperado, tanto por el retraso en el flujo de recursos que le correspondían a la Federación, como por la pandemia, finalmente se concluyó, suponemos que ya está prácticamente equipado en su totalidad, y en unos días más ya podrá ser utilizado por los sonorenses.

Por cierto, en los promocionales del gobierno estatal con motivo del Sexto Informe de Gobierno se utilizó la frase “Sonora sigue” lo que da mucho que pensar, ¿no cree? Y créanos, no tiene nada que ver con trabajo en el extranjero.

Los delincuentes siguen enfrentando a la autoridad en Caborca

El municipio de Caborca de nuevo volvió a ser escenario de hechos violentos luego de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y delincuentes en la zona costera del municipio, el cual dejó dos sicarios sin vida.

Asimismo, el intercambio de balazos dejó a dos miembros de la Guardia Nacional lesionados, quienes fueron trasladados a esta capital, así como dos maleantes heridos, a los que ingresaron en el Hospital General de la perla del desierto, bajo un impresionante operativo de cuerpos policiacos.

Tenemos entendido que algunos delincuentes lograron escapar por lo que hasta poco antes de las 22:00 horas, se mantenía un intenso operativo de búsqueda por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Y en Hermosillo no cantamos mal las rancheras, como dice el refrán, ya que por segundo día consecutivo y a plena luz, asesinaron a un hombre, ahora en la colonia El Ranchito, a quien le dispararon desde una camioneta en movimiento…

